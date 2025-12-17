Cei mai buni Ladislau Boloni a întocmit un TOP 5 al antrenorilor români » Cine este favoritul său + Marele absent

Ladislau Boloni (72 de ani), unul dintre cei mai de succes antrenori români, a întocmit un TOP 5 al tehnicienilor din România, de-a lungul timpului.

Ladislau Boloni și-a lansat recent filmul documentar „Boloni - legenda care ne leagă”.

Cu o carieră importantă atât ca jucător, cât și ca antrenor, Boloni a vorbit despre cei mai mari tehnicieni pe care i-a avut România de-a lungul timpului.

Cei mai mari antrenori români, în viziunea lui Ladislau Boloni

Tehnicianul l-a plasat pe prima poziție pe Ștefan Kovacs, legendarul tehnician care le-a pregătit printre altele pe Steaua, Ajax, echipa națională a României, dar și selecționata Franței.

Pe poziția a doua, Boloni nu s-a putut decide între Emeric Ienei și Mircea Lucescu, doi tehnicieni pe care a declarat că îi apreciază foarte mult.

În topul său, Ladislau Boloni i-a inclus și pe Angelo Niculescu, cel cu care nu a apucat să lucreze foarte mult timp, și pe Tiberiu Bone, cel despre care spune că i-a fost mentor.

Marele absent al clasării realizate de Boloni este Anghel Iordănescu, tehnicianul care i-a fost antrenor secund lui Emeric Ienei la marele succes de la Sevilla, din 1986.

„Pentru mine Kovacs este pe unu. Aici am, pe urmă, o problemă grea, între Ienei și Lucescu. De aceea, îi pun pe amândoi cu medalia de argint. Performanța lui Ienei... eu cred că nimeni altul nu ar fi putut să extirpe așa de mult din echipa pe care o avea.

Ienei a fost un psiholog extraordinar! Îți dădea încredere 100%. Când te punea în echipă, deja erai 100% pregătit. Comportamentul lui, exigența lui era respectul.

Trebuia să-l respecți. Eu îți dau libertate de exprimare, tu dă-mi mie respect. Și, pentru acest lucru, această gașcă pe care am format-o noi, acolo, cu diferite culturi, cu diferite capacități intelectuale... Ienei a fost un om deosebit.

Mircea este un om foarte cult. De aceea, mult mai atent pe adversar. Pe lângă expresia adversarului, tu, ca să te exprimi liber, trebuia să ai această libertate, eu îți dau această libertate.

Pe patru, eu trebuie să spun, cu toate că am lucrat foarte puțin cu dânsul, el m-a chemat pentru prima oară la echipa națională, dar din cauza unui accident nu am putut fi prezent... Angelo Niculescu.

El a spart gheața, el a dus naționala în Mexic și așa mai departe. Iar pe locul cinci îl pun pe Tiberiu Bone, mentorul meu”, a declarat Ladislau Boloni, conform iamsport.ro.

FOTO. Imagini de la lansarea documentarului lui Ladislau Boloni

