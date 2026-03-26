„Nu vom demola tribuna” Explicațiile președintelui CS Dinamo, după ce demolarea stadionului a fost amânată: „S-au făcut mici modificări” +5 foto
Ionuț Popa, președinte CS Dinamo.
„Nu vom demola tribuna” Explicațiile președintelui CS Dinamo, după ce demolarea stadionului a fost amânată: „S-au făcut mici modificări”

alt-text Publicat: 26.03.2026, ora 12:24
  • Ionuț Popa, președintele CS Dinamo, a explicat de ce lucrările de demolare a stadionului Dinamo au fost, temporar, suspendate și a asigurat că proiectul continuă conform calendarului stabilit.

După ce a fost demontată nocturna, următorul pas ar fi trebuit să fie demontarea tribunei oficiale, care aparține de o societate aflată în faliment.

Explicațiile președintelui CS Dinamo, după ce demolarea stadionului a fost amânată: „Așteptăm autorizația”

Demolarea Tribunei Oficiale a vechiului stadion Dinamo a intrat într-un impas major din cauza situației juridice a lojilor oficiale, care aparțin de ACS FC Dinamo București și nu pot fi desființate încă.

„Încă nu a ieșit autorizația de construire, dar se va rezolva în curând. Tribuna oficială aparține unei societăți aflate în faliment, într-adevăr, dar nu o vom demola, ci o vom demonta. Iar ce demontăm vom da acelei societăți. E treaba celor de la societatea în faliment ce fac cu resturile.

Lucrările efective sunt oprite acum pentru că așteptăm acea autorizație de construcție. S-au făcut mici modificări. Sunt în permanent contact cu inginerii și pot spune că totul e în grafic. Autorizația va ieși în câteva zile.

Ca să demontăm acea tribună e nevoie să punem niște piloni și e nevoie de autorizație. Dar se rezolvă rapid, fără probleme.

Între timp, chiar dacă buldozerele sunt oprite, se lucrează la alte aspecte, precum devierea conductelor. Totul e în grafic. Suntem în regulă”, a declarat Ionuț Popa, conform gsp.ro.

Demolarea celor două structuri metalice de la Tribuna Oficială nu poate începe fără acordul creditorilor. Lichidatorul judiciar Phoenix Omega IPURL a convocat Adunarea Generală a Creditorilor pe 19 martie 2026, ședință considerată esențială pentru clarificarea situației și continuarea lucrărilor.

Totuși, creditorii au amânat toate deciziile importante, astfel că demolarea rămâne suspendată.

Reprezentanții Primăriei Sector 1 și-au dat acordul pentru demontarea și valorificarea structurilor, dar nu pot suporta costurile operațiunii din lipsă de fonduri.

ANAF, prin DGRFP București, a cerut amânarea oricăror decizii până la întocmirea unei evaluări privind oportunitatea și rentabilitatea lucrărilor, precizând că, fără această analiză, nu poate susține măsurile propuse.

Facilitățile noului stadion „Dinamo”, de 117 milioane de euro și 25.000 de locuri

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1. Ea va avea dotări ultramoderne, fiind la cele mai înalte standarde UEFA.

Ar trebui să fie gata în 2029.

Stadionul va fi dotat cu:

  • spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori
  • o boxă generoasă pentru presă
  • spații pentru spectatorii cu dizabilități
  • spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant
  • propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri
  • tribune acoperite integral.
