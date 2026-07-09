„Nedrept!”  Ionuț Rada, devastat după decesul lui Gabi Mureșan, fostul său coleg de la CFR Cluj: „Nu-mi vine să cred, am împărțit atâtea momente”

Ionuț Rada (44 de ani), fost jucător la CFR Cluj, și-a găsit cu greu cuvintele după decesul lui Gabi Mureșan, alături de care a împărțit vestiarul la echipa din Gruia.

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Decesul lui Gabi Mureșan a fost anunțat joi dimineață de Primăria comunei Apold, acolo unde fostul campion al României era primar.

Ionuț Rada, după decesul lui Gabi Mureșan: „Mi se pare nedrept”

Ionuț Rada a rămas șocat atunci când a auzit că fostul său coechipier de la CFR Cluj a decedat.

„Nici nu am cuvinte, mi se pare incredibil că s-a întâmplat lucrul ăsta. Nu îmi vine să cred! Mi se pare nedrept. Tot ce pot să fac este să mă gândesc la familia lui și atât.

Am fost colegi cinci ani la CFR, am împărțit atâtea momente și chiar mă văzusem cu el la meciul CFR Cluj - Universitatea Craiova, venise cu copiii.

Un om și un fotbalist de o forță incredibilă. Și la propriu, și la figurat. N-a avut deloc un traseu ușor și totuși a reușit să ajungă la națională, să fie un om de bază la CFR Cluj, la Bistrița.

Un om care a dat totul de fiecare dată și a fost un om corect. Un bun coleg, chiar aveam o relație foarte bună cu el. E greu să-mi găsesc cuvintele”, a spus Ionuț Rada, conform sport.ro.

34 de meciuri a jucat Ionuț Rada alături de Gabi Mureșan la CFR Cluj, în două sezoane și jumătate

Conform surselor GOLAZO.ro, Mureșan era la o petrecere, iar oamenii au alertat autoritățile pentru că dispăruse. A făcut saună și apoi a intrat în lac. Decesul a fost constatat la UPU Târgu Mureș.

Gabi Mureșan a jucat pentru CFR Cluj în perioada 2007-2013, perioadă în care a câștigat trei titluri (2008, 2010, 2012), trei Cupe ale României (2008, 2009, 2010) și două Supercupe (2010, 2011).

În cei 6 ani de la CFR Cluj, Gabi Mureșan a evoluat în 176 de meciuri, a marcat 20 de goluri și a livrat 12 pase decisive.

Comunicatul ISU Mureș

Conform Inspectoratului General pentru Situații de Urgență Mureș, Gabi Mureșan s-a înecat într-un lac situat la ieșirea din localitatea Șaeș spre Apold.

„Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Sighișoara au fost solicitați ieri, în jurul orei 23:00, pentru căutarea unei persoane posibil înecate într-un lac situat la ieșirea din localitatea Șaeș, spre Apold.

La locul intervenției au fost mobilizate o autospecială de intervenție, o autospecială de primă intervenție și comandă, o barcă pneumatică și o ambulanță SMURD.

În sprijinul pompierilor militari a intervenit și un echipaj din cadrul Salvamont Mureș.

Victima a fost extrasă din lac în jurul orei 01:30, iar echipajele de intervenție au început imediat manevrele de resuscitare.

Ulterior, persoana a fost transportată cu ambulanța SMURD la spital”, a transmis ISU Mureș.

De-a lungul carierei sale, Mureșan a mai jucat pentru Gaz Metan Mediaș, Gloria Bistrița, Tom Tomsk (Rusia) și ASA Târgu Mureș, alături de care a cucerit și o Supercupă, în 2016.

Fostul mijlocaș a jucat de 9 ori pentru România, debutând pe 2 iunie 2007, când Victor Pițurcă l-a trimis pe teren în locul lui Dorel Stoica, în minutul 79 al meciului câștigat în fața Sloveniei cu 2-1, în preliminariile pentru EURO 2008.

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