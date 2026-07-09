Probleme pentru Infantino Șeful FIFA, reclamat pentru încălcări repetate ale neutralității politice!  » Cine a înaintat plângerea +5 foto
Donald Trump și Gianni Infantino
Campionatul Mondial

Probleme pentru Infantino Șeful FIFA, reclamat pentru încălcări repetate ale neutralității politice! » Cine a înaintat plângerea

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 09.07.2026, ora 10:06
alt-text Actualizat: 09.07.2026, ora 10:06
  • Fair Square, un ONG dedicat apărării drepturilor omului, a depus plângere la Comitetul Olimpic Internațional împotriva lui Gianni Infantino.
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FIFA a făcut valuri mari odată cu anularea suspendării lui Folarin Balogun din urmă cu câteva zile, iar șeful forului se confruntă acum cu o nouă problemă, după ce a ridicat mari suspiciuni în privința relației sale cu președintele SUA, Donald Trump.

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Gianni Infantino, reclamat la Comitetul Olimpic Internațional

Organizația non-guvernamentală a înaintat cererea, miercuri, către Comisia de Etică a instituției, în legătură cu „încălcările repetate ale neutralității politice” ale lui Infantino.

Aceștia au precizat că șeful FIFA, care este totodată și membru CIO, și-a luat angajamentul să acționeze „independent de interesele comerciale și politice”, așa cum prevede Carta Olimpică, informează lequipe.fr.

Însă, apropierea acestuia de Donald Trump, întâlnirile repetate dintre cei doi și anularea suspendării de un meci a lui Folarin Balogun, înaintea jocului cu Beglia, pierdut de SUA, scor 1-4, a ridicat mari semne de întrebare și a condus la controverse uriașe în lumea fotbalului.

Gianni Infantino si Donald Trump
Gianni Infantino si Donald Trump

Galerie foto (5 imagini)

Gianni Infantino si Donald Trump Gianni Infantino si Donald Trump Gianni Infantino si Donald Trump Gianni Infantino si Donald Trump Gianni Infantino si Donald Trump
+5 Foto
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Relația strânsă dintre Gianni Infantino și Donald Trump

Pe lângă pregătirile pentru CM 2026, Infantino a fost prezent la „Consiliul pentru pace” al lui Trump, în luna februarie a acestui an, unde a purtat o șapcă pe care erau inscripționate „USA” și „45-47”, cele două mandate ale președintelui SUA.

În decembrie 2025, Infantino i-a înmânat lui Donald Trump „Premiul FIFA pentru Pace”, moment în care FairSquare a depus o altă plângere, însă îndreptată căre Comisia de Etică a FIFA.

Demersul de atunci a fost susținut și de 50 de membri ai Parlamentului European și ai Federației Norvegiene de Fotbal, însă ONG-ul a transmis că nu a primit informații despre demararea vreunui anchete.

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