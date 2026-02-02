Ionuț Radu a cucerit Spania FOTO. Portarul român a surprins pe toată lumea cu gestul făcut în ultimele minute ale meciului cu Getafe

Getafe - Celta Vigo 0-0. Ionuț Radu (28 de ani) a blocat din nou poarta oaspeților, pentru a șaptea oară în acest sezon în La Liga, și a impresionat publicul în prelungirile partidei.

Celta Vigo luptă pentru un loc de cupă europeană și în acest sezon, însă rezultatele din ultimele două partide țin echipa la un punct în spatele ultimului loc de Conference League.

Getafe - Celta Vigo 0-0 . Ionuț Radu, dribling impresionant în prelungiri

În minutul 90+2 al partidei din etapa 22 din La Liga, portarul român a primit o pasă în spate de la unul dintre fundașii centrali, moment în care a fost presat de atacantul lui Getafe, Hugo Alvarez.

Deși era un moment crucial, în care orice gol încasat era egal cu o înfrângere, Radu și-a păstrat cumpătul și l-a driblat spectaculos pe atacantul gazdelor, moment publicat de La Liga pe rețelele de socializare.

Goalkeeper-ul i-a pasat apoi în partea stângă veteranului Marcos Alonso, fostul fundaș trecut pe la Chelsea și Barcelona, care l-a aplaudat pe internaționalul român.

Ionuț Radu e titular incontestabil în poarta celor de la Celta Vigo în acest sezon, cu 28 de apariții în toate competițiile, 22 în La Liga și 6 în Europa League.

În campionat, Radu are un procent de 75% în materie de intervenții salvatoare, iar în cupele europene acesta se apropie de 62%.

În Europa League, Celta s-a calificat în play-off-ul pentru optimi, iar Radu va înfrunta un alt român, Răzvan Lucescu, antrenorul celor de la PAOK, în dublă manșă.

