Unirea Slobozia merge la TAS! Ialomițenii nu au primit licența pentru Liga 1 nici la Comisia de apel! Au plătit peste 25.000 de euro
Unirea Slobozia merge la TAS! Ialomițenii nu au primit licența pentru Liga 1 nici la Comisia de apel! Au plătit peste 25.000 de euro

alt-text Publicat: 09.05.2026, ora 16:53
alt-text Actualizat: 09.05.2026, ora 16:53
  • Unirea Slobozia nu a primit licența pentru participarea în sezonul viitor al Ligii 1 nici la Comisia de apel.

Gruparea ialomițeană nu a obținut licența pentru Liga 1, astfel că a formulat un apel pe care, iată, l-a pierdut.

Acum, clubul din Slobozia va merge la Tribunalul Arbitral Sportiv pentru a obține dreptul de a evolua în primul eșalon al României și în sezonul următor.

Unirea Slobozia merge la TAS pentru a obține licența de participare în Liga 1

După ce nu a avut câștig de cauză la Apel, Unirea Slobozia a făcut memoriu la TAS. Pentru acest memoriu, ialomițenii au plătit peste 25.000 de euro.

Motivul pentru care Unirea Slobozia nu a luat licența este legat de punctajul minim pe care un club trebuie să îl atingă la nivel de Academie de Copii și Juniori.

Nici anul trecut cei de la Slobozia nu au îndeplinit acest criteriu, însă atunci Federația accepta și plata unei amenzi. Anul acesta se aplică refuzarea licenței.

„Da, este adevărat! Mergem la TAS, sperăm ca acolo să găsim mai multă înțelegere, deja am depus documente suplimentare.

Cei de la FRF nu ne-au luat în considerare anumite acte, cum ar fi de exemplu cele două stadioane pe care le-am indicat și pentru care nu ne-au punctat deloc”, a declarat președintele Unirii Slobozia, Ilie Lemnaru, pentru GOLAZO.ro.

Dacă TAS va menține decizia FRF, iar Unirea Slobozia va termina pe loc de baraj în Liga 1 (n.r. - locul 13 sau 14), atunci ea va retrograda, iar echipa de pe locul 15 din prima ligă va susține barajul de menținere/promovare.

FRF liga 1 LICENTA TAS Unirea Slobozia
