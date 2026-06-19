Toți s-au întrebat ce e La ce folosește dispozitivul aflat în posesia lui Ismael Kone, după accidentarea îngrozitoare suferită la Mondial +26 foto
Ismael Kone. Foto: Imago
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Toți s-au întrebat ce e La ce folosește dispozitivul aflat în posesia lui Ismael Kone, după accidentarea îngrozitoare suferită la Mondial

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 19.06.2026, ora 11:21
alt-text Actualizat: 19.06.2026, ora 11:21
  • Ismael Kone (24 de ani), mijlocașul Canadei, a părăsit terenul pe targă în timpul meciului cu Qatar, scor 6-0, după o accidentare gravă suferită în repriza a doua.
  • Un detaliu observat imediat de suporteri a fost obiectul verde pe care jucătorul îl avea în gură în momentul în care părăsea terenul.
  • Deși putea fi confundat la prima vedere cu un inhalator, dispozitivul avea un alt rol. Detalii, mai jos.
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Accidentarea a avut loc în minutul 54, după o intrare a lui Assim Madibo asupra canadianului. Jucătorul Qatarului a primit inițial cartonaș galben, dar decizia a fost schimbată în roșu după analiza VAR.

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La ce folosește dispozitivul aflat în posesia lui Ismael Kone, după accidentarea îngrozitoare suferită la Mondial

Explicația pentru obiectul verde folosit de fotbalist a venit pe rețelele de socializare de la Luiz Carlos Largo, jurnalist ESPN.

„Obiectul se numește Penthrox, un analgezic cu acțiune rapidă, folosit frecvent de echipele medicale în cazuri de traumatisme și accidentări grave.

Medicamentul este administrat prin inhalare și ajută la reducerea durerii în timp ce sportivul primește îngrijiri medicale și este transportat la spital.

Acesta este folosit des în situații de urgență, mai ales atunci când este nevoie ca durerea pacientului să fie ameliorată rapid înaintea investigațiilor și procedurilor medicale”, a notat acesta, pe X.

FOTO. Accidentarea gravă lui Ismaël Koné. Atenție, imagini cu impact emoțional!

Momentul în care Ismael Kone și-a rupt piciorul în meciul cu Qatar. Foto: captură Antena 1
Momentul în care Ismael Kone și-a rupt piciorul în meciul cu Qatar. Foto: captură Antena 1

Galerie foto (26 imagini)

Momentul în care Ismael Kone și-a rupt piciorul în meciul cu Qatar. Foto: captură Antena 1 Momentul în care Ismael Kone și-a rupt piciorul în meciul cu Qatar. Foto: captură Antena 1 Momentul în care Ismael Kone și-a rupt piciorul în meciul cu Qatar. Foto: captură Antena 1 Momentul în care Ismael Kone și-a rupt piciorul în meciul cu Qatar. Foto: captură Antena 1 Momentul în care Ismael Kone și-a rupt piciorul în meciul cu Qatar. Foto: captură Antena 1
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Kone și-a liniștit fanii cu un semn făcut spre tribune.

Accidentarea lui Kone a fost momentul dificil al unei seri istorice pentru Canada la Campionatul Mondial.

Naționala pregătită de Jesse Marsch a învins Qatar cu 6-0 și a obținut prima victorie din istoria sa la un turneu final mondial.

Jesse Marsch a spus că faza s-a petrecut chiar în fața băncii Canadei, iar stafful și jucătorii și-au dat seama imediat că accidentarea era una gravă.

Am putut auzi cu toții. Mi-am dat seama imediat că era ceva asemănător cu momentul în care Tajon s-a accidentat la antrenament. Toată lumea a putut auzi cum s-a rupt osul. Nu îl acuz pentru asta (n.r. - pe Madibo). Dar nu înțeleg reacția întregii lor bănci, care a încercat să pornească o ceartă pe tema cartonașului roșu, când tocmai avusese loc un fault clar care a rupt piciorul unui jucător. Jesse Marsch, selecționerul Canadei

Nathan Saliba, intrat pe teren în locul lui Kone, a marcat ulterior și a sărbătorit cu tricoul mijlocașului canadian, pentru a-i arăta susținerea.

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