Probleme pentru Borja Iglesias Atacantul naționalei Spaniei nu a fost lăsat să intre în baza de antrenament din SUA

Borja Iglesias (33 de ani), atacantul de la Celta Vigo, nu a putut intra din prima în cantonamentul naționalei Spaniei din SUA, deoarece oamenii de securitate nu l-au recunoscut.

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Momentul s-a petrecut în Chattanooga, Tennessee, unde Spania își are baza în timpul turneului final.

Borja Iglesias, oprit de pază la intrarea în baza de pregătire a Spaniei

Borja Iglesias revenea la baza de pregătire a Spaniei după câteva ore libere, însă agenții de securitate de la intrare nu l-au recunoscut și nu i-au permis, inițial, accesul.

„Sunt jucător al naționalei. Trebuie să intru”, le-a spus atacantul.

Unul dintre agenți l-a întrebat dacă are legitimație de acces.

„Da, sunt jucător”, a răspuns Iglesias. Situația nu s-a rezolvat pe loc, iar atacantul a fost nevoit, în cele din urmă, să sune ofițerul de presă pentru ca accesul să-i fie permis, scrie clarosports.com.

El Chiringuito TV a publicat imaginile pe rețelele de socializare, iar atacantul apare în fața zonei de acces, în timp ce încearcă să rezolve problema.

Episodul vine după ziua liberă primită de jucătorii Spaniei, la câteva zile după debutul la Cupa Mondială. Ibericii au început turneul cu un rezultat sub așteptări, 0-0 cu Capul Verde, într-un meci în care au dominat, dar nu au reușit să marcheze.

Spania urmează să joace împotriva Arabiei Saudite, pe 21 iunie, de la ora 19:00, într-un meci foarte important pentru calculele calificării din grupă.

😂 La ANÉCDOTA más SURREALISTA de BORJA IGLESIAS.



🇪🇸 El delantero de la selección no podía entrar al centro de entrenamiento... porque no le reconocían. pic.twitter.com/8OI833Um8y — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 18, 2026

Borja Iglesias a fost convocat de Luis de la Fuente după un sezon foarte bun la Celta Vigo, în care a jucat 50 de meciuri și a marcat 18 goluri. Atacantul nu a apucat încă să debuteze la Campionatul Mondial.

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