Probleme pentru Borja Iglesias Atacantul naționalei Spaniei nu a fost lăsat să intre în baza de antrenament din SUA +13 foto
Borja Iglesias. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro / Imago / @elchiringuitotv
Campionatul Mondial

Probleme pentru Borja Iglesias Atacantul naționalei Spaniei nu a fost lăsat să intre în baza de antrenament din SUA

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 19.06.2026, ora 10:15
alt-text Actualizat: 19.06.2026, ora 10:15
  • Borja Iglesias (33 de ani), atacantul de la Celta Vigo, nu a putut intra din prima în cantonamentul naționalei Spaniei din SUA, deoarece oamenii de securitate nu l-au recunoscut.
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Momentul s-a petrecut în Chattanooga, Tennessee, unde Spania își are baza în timpul turneului final.

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Borja Iglesias, oprit de pază la intrarea în baza de pregătire a Spaniei

Borja Iglesias revenea la baza de pregătire a Spaniei după câteva ore libere, însă agenții de securitate de la intrare nu l-au recunoscut și nu i-au permis, inițial, accesul.

„Sunt jucător al naționalei. Trebuie să intru”, le-a spus atacantul.

Unul dintre agenți l-a întrebat dacă are legitimație de acces.

„Da, sunt jucător”, a răspuns Iglesias. Situația nu s-a rezolvat pe loc, iar atacantul a fost nevoit, în cele din urmă, să sune ofițerul de presă pentru ca accesul să-i fie permis, scrie clarosports.com.

El Chiringuito TV a publicat imaginile pe rețelele de socializare, iar atacantul apare în fața zonei de acces, în timp ce încearcă să rezolve problema.

Borja Iglesias nu a putut intra imediat în zona de antrenament a naționalei Spaniei. Foto: Captură „X”, @elchiringuitotv
Borja Iglesias nu a putut intra imediat în zona de antrenament a naționalei Spaniei. Foto: Captură „X”, @elchiringuitotv

Galerie foto (13 imagini)

Borja Iglesias nu a putut intra imediat în zona de antrenament a naționalei Spaniei. Foto: Captură „X”, @elchiringuitotv Borja Iglesias nu a putut intra imediat în zona de antrenament a naționalei Spaniei. Foto: Captură „X”, @elchiringuitotv Borja Iglesias nu a putut intra imediat în zona de antrenament a naționalei Spaniei. Foto: Captură „X”, @elchiringuitotv Borja Iglesias nu a putut intra imediat în zona de antrenament a naționalei Spaniei. Foto: Captură „X”, @elchiringuitotv Borja Iglesias nu a putut intra imediat în zona de antrenament a naționalei Spaniei. Foto: Captură „X”, @elchiringuitotv
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Episodul vine după ziua liberă primită de jucătorii Spaniei, la câteva zile după debutul la Cupa Mondială. Ibericii au început turneul cu un rezultat sub așteptări, 0-0 cu Capul Verde, într-un meci în care au dominat, dar nu au reușit să marcheze.

Spania urmează să joace împotriva Arabiei Saudite, pe 21 iunie, de la ora 19:00, într-un meci foarte important pentru calculele calificării din grupă.

Borja Iglesias a fost convocat de Luis de la Fuente după un sezon foarte bun la Celta Vigo, în care a jucat 50 de meciuri și a marcat 18 goluri. Atacantul nu a apucat încă să debuteze la Campionatul Mondial.

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