Cârtița a dat gol!😂 FOTO. Momentul în care un „mușuroi” ajută un jucător din Croația să înscrie cel mai bizar gol al anului

Istra 1961 - Varazdin 2-1. Josip Radosevic (31 de ani), mijlocașul gazdelor, a marcat, probabil, cel mai norocos gol al carierei lui.

Istra și Varazdin, ocupantele locurilor 4 și 5 în acest moment, s-au întâlnit, vineri, în etapa 27 din campionatul Croației, iar gazdele au obținut victoria după un gol bizar.

FOTO. Istra a învins-o pe Varazdin în urma unui gol bizar

Varazdin a început perfect partida. În minutul 11, atacantul Aleksa Latkovic a deschis scorul în urma centrării lui Frane Maglica. Vârful muntenegrean i-a luat fața unui adversar și a trimis mingea la colțul lung.

În minutul 23, Varazdin a mai punctat încă o dată, dar golul a fost anulat pentru un fault în atac, iar prima repriză s-a încheiat cu scorul de 1-0 pentru oaspeți.

Istra a restabilit egalitatea în minutul 78, grație golului marcat de fundașul Marcel Heister. Germanul a înscris după un voleu excepțional trimis pe jos, la colțul lung, care l-a lăsat fără reacție pe portarul Zelenika.

Gazdele au dat lovitura în minutul 81. Josip Radosevic a recuperat o minge la mijlocul terenului și a înaintat în viteză spre poarta adversă.

Mijlocașul croat a ales să șuteze, pe jos, din afara careului. Mingea trimisă de acesta nu părea un pericol pentru portarul lui Varazdin, Zelenika, dar Radosevic a reușit, totuși, să înscrie într-un mod bizar.

Chiar dacă Zelenika ar fi putut prinde mingea, aceasta a lovit o denivelare de pe gazon, a sărit peste portarul croat, și a intrat în plasă, Radosevic reușind să înscrie.

Partida s-a încheiat cu scorul de 2-1 pentru Istra, care a urcat pe locul 5 în campionat, cu 36 de puncte, la o lungime în spatele adversarei de vineri.

🇭🇷 | Zemindeki tümsek, Istra'ya galibiyeti getirdi. Çok acayip.



⚔️ Istra 1961 2-1 Varazdinpic.twitter.com/M8KbU5MWaF — Balkan Futbolu (@BalkanFutbolu) March 20, 2026

