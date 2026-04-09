Barcelona ia în considerare depunerea unei plângeri oficiale la UEFA cu privire la arbitrajul „centralului” Istvan Kovacs din meciul cu Atletico din turul sferturilor Ligii Campionilor, anunță presa din Spania.

Catalanii sunt foarte nemulțumiți de deciziile luate de arbitrul român pe parcursul meciului disputat miercuri seara, dar și de cele ale germanului Christian Dingert, arbitrul din camera VAR.

Fazele care i-au înfuriat pe catalani

La finalul meciului, Hansi Flick, antrenorul catalanilor, s-a plâns că VAR nu a intervenit în minutul 53, când portarul lui Atletico Madrid a pus mingea jos și a trimis-o cu piciorul spre fundașul Pubill, care a atins-o apoi cu mâna pentru a o așeza din nou.

Flick a considerat că mingea era deja în joc și că „centralul” ar fi trebuit să fluiere, să-l elimine pe fundașul lui Atletico și să acorde un penalty. Nici Kovacs și nici VAR nu au intervenit, iar nimic nu s-a întâmplat.

O altă fază care i-a înfuriat pe catalani s-a petrecut în minutul 41,

la un atac madrilen, Julian Alvarez l-a lansat pe Giuliano Simeone, care l-a depășit în viteză și ar fi scăpat singur cu portarul Joan Garcia. Dar Cubarsi i-a prins piciorul stâng din spate și l-a dezechilibrat pe atacantul rojiblanco.

Arbitrul a văzut incidentul și a acordat lovitură liberă, arătându-i jucătorului Barcelonei un cartonaș galben. Dar VAR a intervenit, iar arbitrul român și-a schimbat decizia și l-a eliminat pe Cubarsi.

Marca scrie că Barcelona nu înțelege criteriile după care VAR intervine uneori și alteori nu.

Un alt motiv de nemulțumire îl reprezintă criteriile arbitrului în ceea ce privește acordarea cartonașelor.

Barcelona consideră că Koke ar fi trebuit eliminat, deoarece Kovacs l-a scutit de al doilea cartonaș galben. Acest lucru s-ar fi întâmplat în prima repriză, înainte de eliminarea lui Cubarsi, dar arbitrul nu a considerat că un al doilea cartonaș galben este necesar.

Nu este pentru prima dată când Barcelona recurge la plângeri din cauza arbitrajului. Catalanii au depus deja o plângere oficială la Federația Spaniolă de Fotbal cu privire la arbitrajul din prima manșă a semifinalelor Cupei Spaniei, pierdută de Barcelona cu 4-0. Atunci, plângerea s-a concentrat pe faza în care „centralul” Munuera a așteptat șapte minute înainte de a anula un gol marcat de Cubarsi.

