De ce a oprit Kovacs meciul Dinamo e chemată la Comisie după incidentele cu U Craiova: „A trecut în raport"
Istvan Kovacs
Superliga

De ce a oprit Kovacs meciul Dinamo e chemată la Comisie după incidentele cu U Craiova: „A trecut în raport”

Florin Voicu
Publicat: 10.02.2026, ora 20:39
Actualizat: 10.02.2026, ora 20:39
  • Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a explicat situația creată la meciul cu U Craiova, 1-1, atunci când arbitrul a întrerupt partida pentru câteva secunde

„Centralul” Istvan Kovacs s-a îndreptat spre marginea terenului și a vorbit cu observatorul, cerându-i crainicului să anunțe la stație spectatorii să nu mai recurgă la scandări rasiste.

Meciul a fost reluat imediat, fără alte probleme de acest gen.

Scandările din cauza cărora Kovacs a întrerupt Dinamo - U Craiova

„Cred că se striga ceva din partea tribunei a doua, a intervenit și crainicul, a făcut un anunț.

Nu erau pornite, nu era foarte evident ceva xenofob, erau într-o zonă în care nu se auzea în tot stadionul. Dânsul poate a intervenit preventiv, să nu ia amploare”, a explicat președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

Kovacs, lovit cu un obiect din tribună: „Suntem chemați la Comisie”

Totuși, după fluierul final, Kovacs a fost din nou în prim-plan, după ce un spectator a aruncat cu un obiect în el. Arbitrul din Carei s-a oprit și a ridicat respectivul obiect, pe care l-a luat cu el la vestiare.

„Nu știu ce obiect e. La final am fost la arbitri, i-am salutat, dar n-am discutat despre asta.

E trecut în raport, suntem chemați deja la Comisie.

Dinamo - U Craiova. Istvan Kovacs, lovit de suporterii „câinilor” cu un obiect. Foto - captură Prima Sport 111.jpg
Dinamo - U Craiova. Istvan Kovacs, lovit de suporterii „câinilor” cu un obiect. Foto - captură Prima Sport 111.jpg

Galerie foto (18 imagini)

Dinamo - U Craiova. Istvan Kovacs, lovit de suporterii „câinilor” cu un obiect. Foto - captură Prima Sport (1).jpg Dinamo - U Craiova. Istvan Kovacs, lovit de suporterii „câinilor” cu un obiect. Foto - captură Prima Sport (2).jpg Dinamo - U Craiova. Istvan Kovacs, lovit de suporterii „câinilor” cu un obiect. Foto - captură Prima Sport (3).jpg Dinamo - U Craiova. Istvan Kovacs, lovit de suporterii „câinilor” cu un obiect. Foto - captură Prima Sport (4).jpg Dinamo - U Craiova. Istvan Kovacs, lovit de suporterii „câinilor” cu un obiect. Foto - captură Prima Sport (5).jpg
+18 Foto
labels.photo-gallery

Regretabil incidentul, nu-mi dau seama din imagini dacă se putea trage puțin mai mult cortina aia, ca să evităm astfel de lucruri.

Noi avem contract cu firma de pază să răspundă pentru astfel de incidente. Sunt anumite locuri din stadion în care plătim o sumă în plus pentru ca stewardul să fie în cunoștință de cauză și să gestioneze mai bine situația.

Îmi pare rău pentru incidentul cu domnul Kovacs, nu mi s-a părut că au fost tensiuni care să genereze un astfel de moment, apropo de prestația dânsului din meci, să spună spectatorii ceva”, a mai explicat Nicolescu.

Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro)
Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro)

Galerie foto (38 imagini)

Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro) Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro) Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro) Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro) Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro)
+38 Foto
labels.photo-gallery

dinamo liga 1 Istvan Kovacs xenofobie u craiova scandari andrei nicolescu
