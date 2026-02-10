Unde se va juca Rapid - Dinamo Schimbări majore în etapa #28: și FCSB - Metalogobus e afectat +5 foto
Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a dezvăluit că s-a ajuns la un acord în privința disputării derby-ului cu Rapid
Unde se va juca Rapid - Dinamo Schimbări majore în etapa #28: și FCSB - Metalogobus e afectat

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 10.02.2026, ora 19:27
alt-text Actualizat: 10.02.2026, ora 19:58
  • Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a dezvăluit că s-a ajuns la un acord în privința locației derby-ului cu Rapid

Acesta era în pericol de a fi mutat de pe Arena Națională din cauză că tot pe stadionul din Capitală era programat și FCSB - Metaloglobus, cu 24 de ore înainte.

Rapid - Dinamo se va juca pe Arena Națională

„Se va juca sâmbătă Rapid - Dinamo și luni FCSB - Metaloglobus. S-a ajuns la un consens”, a spus Nicolescu la Prima Sport, în această seară.

Acest acord înseamnă că ambele partide se vor putea disputa pe Arena Națională, la distanță de două zile:

  • Sâmbătă, 21 februarie, ora 20:30 Rapid - Dinamo
  • Luni, 23 februarie, ora 20:00 FCSB - Metaloglobus

Primăria are specificat în contractul cu cel care îngrijește gazonul că dacă se dispută două meciuri în două zile consecutive, atunci se pierde garanția pentru suprafața de joc.

Fix din acest motiv, Dinamo a fost nevoită să joace meciul cu Petrolul pe stadionul Arcul de Triumf.

Rapid vrea să organizeze derby-ul pe Arena Națională, anticipând că va avea o asistență de aproape 3 ori mai mare decât pe Giulești.

  • De asemenea, există și o reciprocitate între cluburi, ale căror galerii primesc integral peluza oaspete la meciul organizat de rivală.

Nicolescu a comentat și starea gazonului de pe Arenă, care nu a fost una foarte bună la partida cu U Craiova, de aseară, scor 1-1:

„Nouă sută la sută ne-a schimbat maniera de a juca, terenul era moale, n-am putut să jucăm repede și pe jos cum ne dorim și am schimbat tactica.

S-a jucat des pe el, a fost gheață, vremea… Singura rezolvare e să se tragă acoperișul când ninge și când e foarte, foarte frig, ar proteja mai bine.

Dar față de cum arăta după meciul FCSB-ului, ieri era bine, specialiștii au intervenit bine.

S-a jucat joi/duminică, acum vom avea perioade de o săptămână, probabil își va mai reveni”, a spus conducătorul roș-albilor.

Programul complet al etapei #28 din Liga 1:

Vineri, 20 februarie

  • Ora 17.00 Oțelul Galați - UTA Arad
  • Ora 20.00 FC Botoșani - Universitatea Cluj

Sâmbătă, 21 februarie

  • Ora 18.00 CFR Cluj – Petrolul Ploiești
  • Ora 20.30 Rapid - Dinamo

Duminică, 22 februarie

  • Ora 15.00 FC Argeș - Farul Constanța
  • Ora 20.00 Unirea Slobozia - Universitatea Craiova

Luni, 23 februarie

  • Ora 17.00 Csikszereda - Hermannstadt
  • Ora 20.00 FCSB - Metaloglobus

Dinamo - Rapid deține recordul acestui campionat

Miza stadionului pentru derby-ul Rapid - Dinamo e foarte mare, un argument în plus fiind și faptul că meciul din acest sezon care a produs cea mai mare asistență în tribune a fost cel dintre cele două formații.

S-a jucat în etapa a 13-a, pe Arena Națională, cu Dinamo gazdă și au fost prezenți aproape 35.000 de spectatori.

Top 5 meciuri din acest campionat cu cei mai mulți spectatori

  1. Dinamo - Rapid 0-2 34.700
  2. FCSB - Rapid 2-2 30.903
  3. FCSB - Dinamo 0-0 28.510
  4. Rapid - FCSB 2-2 26.871
  5. Craiova - CFR 1-1 23.350
Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
derby dinamo liga 1 rapid arena nationala andrei nicolescu
