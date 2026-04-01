Conflict Donnarumma - Vasilj Ce s-a întâmplat la loviturile de departajare. Gestul goalkeeperului Italiei l-a scos din minți pe portarul Bosniei
Gianluigi Donnarumma, în conflict cu Nikola Vasilj/ Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 01.04.2026, ora 13:00
alt-text Actualizat: 01.04.2026, ora 13:00
  • BOSNIA - ITALIA 1-1 (4 -1 d.p). Au fost momente tensionate între Gianluigi Donnarumma (27 de ani) și omologul său, Nikola Vasilj (30 de ani), în timpul executării loviturilor de departajare.

Totul a pornit după primul penalty executat și ratat de italieni, prin Pio Esposito (20 de ani), atacantul lui Inter.

Gianluigi Donnarumma, gest sfidător

La scurt timp după execuția tânărului fotbalist o ceartă aprinsă a izbucnit între Donnarumma și Vasilj.

Concret, portarul Bosniei avea pregătită o foaie cu numele jucătorilor italieni și colțul favorit.

Esposito l-a păcălit pe Vasilj, dar șutul său s-a dus mult peste poartă.

În timp ce goalkeeper-ul oaspeților sărbătorea ratarea atacantului de la Inter, Donnarumma s-a strecurat în poartă și i-a luat foaia omologului său.

Ulterior, aceasta era vizibil deteriorată. Mai mult decât atât, portarul italian a intenționat să o rupă, scrie bild.de.

Unul dintre arbitrii asistenți a fost nevoit să intervină pentru a calma spiritele. Clement Turpin i-a avertizat și el pe cei doi portari.

Tentativa de sabotaj a lui Donnarumma nu au dat roade, iar Squadra Azzurra a ratat pentru a treia oară consecutiv calificarea la Campionatul Mondial.

2014
este ultima ediție a Cupei Mondiale la care a participat Italia

Gabriele Gravina: „Fotbalul e un sport profesionist, celelalte sunt de amatori”

Întrebat de ce Italia performează la alte sporturi, însă la fotbal nu reușește să se impună în astfel de momente, șeful federației a oferit un răspuns incredibil:

„Fotbalul este un sport profesionist, celelalte sunt de amatori. Se pot face alegeri diferite, cum ar fi implicarea tinerilor în echipele de tineret pentru propriile turnee.

Celelalte sunt sporturi de stat, la fel ca sporturile de iarnă. Cu excepția Ariannei Fontana, toți sunt angajați ai statului.

Știm că ne aflăm într-o perioadă de mare criză și este, de asemenea, la latitudinea zonei politice să reflecteze asupra acestui lucru. Aș dori o singură măsură care să ne ajute să creștem. Există regulamente care te împiedică să iei anumite decizii. Evident, suntem blocați.

Responsabilitatea îmi aparține, mi-am asumat întotdeauna responsabilitatea, așa cum am făcut și în această seară (n.r. - marți), dar ceea ce s-a întâmplat nu trebuie să afecteze ceea ce au realizat băieții, care merită un mare respect în această seară”, a declarat Gabriele Gravina, potrivit gazzetta.it.

