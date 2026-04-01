Ne-au bătut echipe de Mondial! Singura consolare a României în această campanie pentru CM 2026. Ce au reușit marile rivale
Kadioglu i-a depășit pe Man și pe Raț, marcând golul victoriei Turciei, 1-0 în semifinala barajului CM Foto: Raed Krishan
Campionatul Mondial

Ne-au bătut echipe de Mondial! Singura consolare a României în această campanie pentru CM 2026. Ce au reușit marile rivale

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 01.04.2026, ora 14:45
alt-text Actualizat: 01.04.2026, ora 14:45
  • Naționala noastră nu va participa la turneul final din SUA, Canada și Mexic. Dar, cel puțin, toate adversarele care ne-au învins în preliminarii și baraj s-au calificat la Mondialul american. 

„Tricolorii” nu vor fi nici acum la Campionatul Mondial.

Vor urma încă patru ani, adăugați celor 28 trecuți deja de la ultima noastră participare.

Ei pot! Noi, nu! Trei naționale au jucat ultima oară la Mondial în 1998. S-au întors după 28 de ani. Au avut un proiect și s-au ținut de el!
Citește și
Citește mai mult
Vom depăși trei decenii fără turneu final de CM.

7 Mondiale
consecutive a ratat România după 1998

Austria, Bosnia și Turcia, la Mondial

Singura consolare a naționalei acum, în această campanie, a fost că toate echipele care ne-au învins s-au calificat la competiția din SUA, Canada și Mexic (11 iunie - 19 iulie).

Ne-au bătut selecționate de Mondial! Austria, Bosnia și Turcia.

Cu toate ne-am luptat, diferența nu a fost mare, pe una am și depășit-o o dată.

La capătul preliminariilor, adversarele vor fi în America la vară. Noi stăm acasă.

Am fost egalii Austriei în grupă: 1-2 și 1-0

Ne-am duelat cu Austria de două ori în grupă. Am început la Viena și am pierdut, 1-2 pe 7 iunie, după ce a fost 0-2 la un moment dat.

Patru luni mai târziu, pe 12 octombrie, am câștigat returul. 1-0 pe Arena Națională, Ghiță marcând la ultima fază, în al 5-lea minut de prelungire.

Golul lui Ghiță la 1-0 cu Austria Foto: Imago

În dublă manșă, am fost egalii naționalei lui Sabitzer, Alaba și Arnautovic.

Austria a încheiat prima seria, cu 19 puncte în opt partide, înaintea Bosniei (17p) și României (13p).

5 puncte
a pierdut Austria în preliminarii: 0-1 cu România (d) și 1-1 cu Bosnia (a). S-a calificat după 28 de ani la CM

Am dominat Bosnia, dar ne-a bătut de fiecare dată

În fața Bosniei, deși am dominat mari părți din ambele dueluri în preliminarii, am fost învinși și acasă, și în deplasare.

Pe 21 martie, în prima etapă a campaniei, 0-1 pe Arena Națională. Arbitrul olandez Danny Makkelie ne-a refuzat un penalty.

Drăguș, eliminat la 1-3 cu Bosnia, la Zenica Foto: Raed Krishan

În ultimul meci important, la Zenica, „tricolorii” au deschis scorul pe 15 noiembrie, au avut 1-0 la pauză, dar au cedat spre sfârșit, după eliminarea lui Drăguș: 1-3.

Locul 2 în grupă, Bosnia a trecut la 11 metri în ambele partide ale barajului.

  • Semifinală: 1-1, 4-2 la penaltyuri cu Țara Galilor (d). 
  • Finală: 1-1, 4-1 la penaltyuri cu Italia (a). 
12 ani
a așteptat Bosnia să revină la Campionatul Mondial, 2014-2026

Turcia ne-a învins la limită în baraj. La fel cum a trecut de Kosovo

Împotriva Turciei am jucat o singură dată în această campanie pentru primul Mondial cu 48 de echipe.

La Istanbul, pe 26 martie, selecționata Semilunii ne-a învins la limită, 1-0 în semifinala barajului, scorul barelor fiind egal, 1-1.

Bîrligea a căzut sub lovitura lui Bardakci Foto: Raed Krishan

Starurile alb-roșii, Calhanoglu - Guler - Yildiz, au trecut cu același scor și de Kosovo, în deplasare: 1-0 în finala de play-off. Și au readus țara lor la CM.

24 de ani
a așteptat Turcia întoarcerea la Campionatul Mondial

Citește și

Mondialul marilor surprize Avem 4 debutante, 9 naționale revenite după o lungă pauză și 10 echipe africane. Mai e o întrebare!
Campionatul Mondial
12:36
Citește mai mult
Ce ne așteaptă! Cum s-a transformat Suedia dintr-o echipă prăbușită în candidată la Mondial. Vine în România la toamnă!
Nationala
09:01
Citește mai mult
VIDEO: cele mai noi imagini din sport

ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
austria turcia Echipa Nationala Campionatul Mondial romania bosnia
Știrile zilei din sport
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Diverse
05.04
Citește mai mult
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Nationala
05.04
Citește mai mult
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Superliga
05.04
Citește mai mult
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Diverse
05.04
Citește mai mult
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:38
02:17
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
23:56
23:34
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Șumi la tenis. Spectacol!

Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Naționala „vegetală”

Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Cei care ne refuză

Loți joacă în echipă cu Viktor

Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Pițurcă spune lucruri

De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Disprețul

Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Suntem așa cum suntem, pa!

Nimic nou sub soare

Demisia, Mircea Sandu!

Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Hai la lupta cea mică!

Coșmarul Lojilor A și B

Mulțumim, Mircea Lucescu!

Burleanu și burlescul

Top stiri
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Stranieri
00:08
Citește mai mult
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Superliga
05.04
Citește mai mult
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Nationala
05.04
Citește mai mult
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
B365
03.04
Citește mai mult
Echipe/Competiții

fcsb 39 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 23 rapid 15 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
06.04

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share