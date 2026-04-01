Naționala noastră nu va participa la turneul final din SUA, Canada și Mexic. Dar, cel puțin, toate adversarele care ne-au învins în preliminarii și baraj s-au calificat la Mondialul american.

„Tricolorii” nu vor fi nici acum la Campionatul Mondial.

Vor urma încă patru ani, adăugați celor 28 trecuți deja de la ultima noastră participare.

Vom depăși trei decenii fără turneu final de CM.

7 Mondiale consecutive a ratat România după 1998

Austria, Bosnia și Turcia, la Mondial

Singura consolare a naționalei acum, în această campanie, a fost că toate echipele care ne-au învins s-au calificat la competiția din SUA, Canada și Mexic (11 iunie - 19 iulie).

Ne-au bătut selecționate de Mondial! Austria, Bosnia și Turcia.

Cu toate ne-am luptat, diferența nu a fost mare, pe una am și depășit-o o dată.

La capătul preliminariilor, adversarele vor fi în America la vară. Noi stăm acasă.

Am fost egalii Austriei în grupă: 1-2 și 1-0

Ne-am duelat cu Austria de două ori în grupă. Am început la Viena și am pierdut, 1-2 pe 7 iunie, după ce a fost 0-2 la un moment dat.

Patru luni mai târziu, pe 12 octombrie, am câștigat returul. 1-0 pe Arena Națională, Ghiță marcând la ultima fază, în al 5-lea minut de prelungire.

Golul lui Ghiță la 1-0 cu Austria Foto: Imago

În dublă manșă, am fost egalii naționalei lui Sabitzer, Alaba și Arnautovic.

Austria a încheiat prima seria, cu 19 puncte în opt partide, înaintea Bosniei (17p) și României (13p).

5 puncte a pierdut Austria în preliminarii: 0-1 cu România (d) și 1-1 cu Bosnia (a). S-a calificat după 28 de ani la CM

Am dominat Bosnia, dar ne-a bătut de fiecare dată

În fața Bosniei, deși am dominat mari părți din ambele dueluri în preliminarii, am fost învinși și acasă, și în deplasare.

Pe 21 martie, în prima etapă a campaniei, 0-1 pe Arena Națională. Arbitrul olandez Danny Makkelie ne-a refuzat un penalty.

Drăguș, eliminat la 1-3 cu Bosnia, la Zenica Foto: Raed Krishan

În ultimul meci important, la Zenica, „tricolorii” au deschis scorul pe 15 noiembrie, au avut 1-0 la pauză, dar au cedat spre sfârșit, după eliminarea lui Drăguș: 1-3.

Locul 2 în grupă, Bosnia a trecut la 11 metri în ambele partide ale barajului.

Semifinală: 1-1, 4-2 la penaltyuri cu Țara Galilor (d).

Finală: 1-1, 4-1 la penaltyuri cu Italia (a).

12 ani a așteptat Bosnia să revină la Campionatul Mondial, 2014-2026

Turcia ne-a învins la limită în baraj. La fel cum a trecut de Kosovo

Împotriva Turciei am jucat o singură dată în această campanie pentru primul Mondial cu 48 de echipe.

La Istanbul, pe 26 martie, selecționata Semilunii ne-a învins la limită, 1-0 în semifinala barajului, scorul barelor fiind egal, 1-1.

Bîrligea a căzut sub lovitura lui Bardakci Foto: Raed Krishan

Starurile alb-roșii, Calhanoglu - Guler - Yildiz, au trecut cu același scor și de Kosovo, în deplasare: 1-0 în finala de play-off. Și au readus țara lor la CM.

24 de ani a așteptat Turcia întoarcerea la Campionatul Mondial

