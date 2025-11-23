Italia rămâne regina lumii A câștigat a treia Cupă Davis consecutivă! Finală decisă în absența starurilor Sinner și Alcaraz

Italia a câștigat Cupa Davis pentru al treilea an consecutiv, după 2-0 în finala cu Spania.

Jannik Sinner și Carlos Alcaraz, cei mai buni jucători din circuitul ATP, nu și-au reprezentat țările la ediția din acest an a competiției pe echipe.

Sinner a fost criticat aspru de conaționalii săi după ce a ales să absenteze de la turneul final din acest an, însă echipa aleasă de Filippo Volandri s-a descurcat și în absența proaspătului câștigător al Turneului Campionilor.

Italia - Spania 2-0 , în finala Cupei Davis

Parcurs perfect pentru Italia la ediția din acest an! Campioana din 2023 și 2024 le-a învins cu 2-0 pe Austria, Belgia și Spania.

În finala de duminică, primul punct a fost adus de Matteo Berrettini (29 de ani, #56 ATP). Finalistul de la Wimbledon 2021 l-a învins pe experimentatul Pablo Carreno-Busta (34 de ani, #89 ATP), scor 6-3, 6-4.

11 victorii consecutive a obținut Matteo Berrettini în meciurile de simplu disputate la Cupa Davis. Seria sa câștigătoare a început în 2022

Spania, care fusese condusă și în meciul cu Cehia din sferturi, a sperat că Jaume Munar (28 de ani, #36 ATP) va reuși să readucă echipa lui David Ferrer în joc.

Învins de Zverev în semifinale, ibericul a început excelent partida cu Flavio Cobolli (23 de ani, #22 ATP) și a câștigat primul set cu 6-1.

Munar a început setul secund cu un break, însă nu a reușit să-și fructifice avantajul și Cobolli a revenit imediat (1-1). Cei doi au mers cap la cap până în tiebreak, unde italianul s-a impus cu 7-5.

The KING of the tie-breaks 👑



Flavio Cobolli does it once again for his country 🇮🇹 #DavisCup pic.twitter.com/SMvXKZ8r5M — Davis Cup (@DavisCup) November 23, 2025

Setul decisiv a fost la fel de echilibrat, însă Flavio a fost primul care a reușit să se impună la retur. A făcut 6-5 și a închis partida cu un game de serviciu câștigat la 0.

Echipa Marcel Granollers / Pedro Martinez, care obținuseră deja două victorii decisive în SuperTennis Arena din Bologna, nu a mai apucat să joace meciul de dublu și împotriva Italiei, care s-ar fi bazat pe cuplul Simone Bolelli / Andrea Vavassori.

Italia - Spania 2-0:

Matteo Berrettini - Pablo Carreno-Busta 6-3, 6-4

Flavio Cobolli - Jaume Munar 1-6, 7-6(6), 7-5

Echipa Italiei la turneul final al Cupei Davis:

Flavio Cobolli (#22 la simplu / #295 la dublu)

Lorenzo Sonego (#39 / #92)

Matteo Berrettini (#56 / #346)

Andrea Vavassori (#341 / #14)

Simone Bolelli ( - / #13)

Filippo Volandri - căpitan.

Pe lângă Jannik Sinner (#2 ATP), Italia nu l-a avut la dispoziție nici pe Lorenzo Musetti (#8 ATP).

Italia este prima țară după Statele Unite (1968-1972) care câștigă trei titluri consecutive în Cupa Davis, scrie atptour.com.

Italia este prima țară în care nu se dispută un turneu Grand Slam care câștigă Cupa Davis și Billie Jean King Cup în același sezon de mai multe ori. Doar SUA și Australia, țări care găzduiesc US Open și Australian Open, au mai reușit această performanță.

Spania disputase precedenta sa finală de Cupa Davis în 2019, când cucerea trofeul după 2-0 împotriva Canadei.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport