Italia rămâne regina lumii A câștigat a treia Cupă Davis consecutivă! Finală decisă în absența starurilor Sinner și Alcaraz
Flavio Cobolli (Foto: IMAGO)
Tenis

Italia rămâne regina lumii A câștigat a treia Cupă Davis consecutivă! Finală decisă în absența starurilor Sinner și Alcaraz

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 23.11.2025, ora 22:05
alt-text Actualizat: 23.11.2025, ora 22:10
  • Italia a câștigat Cupa Davis pentru al treilea an consecutiv, după 2-0 în finala cu Spania.
  • Jannik Sinner și Carlos Alcaraz, cei mai buni jucători din circuitul ATP, nu și-au reprezentat țările la ediția din acest an a competiției pe echipe.

Sinner a fost criticat aspru de conaționalii săi după ce a ales să absenteze de la turneul final din acest an, însă echipa aleasă de Filippo Volandri s-a descurcat și în absența proaspătului câștigător al Turneului Campionilor.

Hamilton, an de coșmar Englezul vrea să fugă de la  Ferrari: „Abia aștept să se termine următorul sezon”
Citește și
Hamilton, an de coșmar Englezul vrea să fugă de la Ferrari: „Abia aștept să se termine următorul sezon”
Citește mai mult
Hamilton, an de coșmar Englezul vrea să fugă de la  Ferrari: „Abia aștept să se termine următorul sezon”

Italia - Spania 2-0, în finala Cupei Davis

Parcurs perfect pentru Italia la ediția din acest an! Campioana din 2023 și 2024 le-a învins cu 2-0 pe Austria, Belgia și Spania.

În finala de duminică, primul punct a fost adus de Matteo Berrettini (29 de ani, #56 ATP). Finalistul de la Wimbledon 2021 l-a învins pe experimentatul Pablo Carreno-Busta (34 de ani, #89 ATP), scor 6-3, 6-4.

11
victorii consecutive a obținut Matteo Berrettini în meciurile de simplu disputate la Cupa Davis. Seria sa câștigătoare a început în 2022

Spania, care fusese condusă și în meciul cu Cehia din sferturi, a sperat că Jaume Munar (28 de ani, #36 ATP) va reuși să readucă echipa lui David Ferrer în joc.

Învins de Zverev în semifinale, ibericul a început excelent partida cu Flavio Cobolli (23 de ani, #22 ATP) și a câștigat primul set cu 6-1.

Munar a început setul secund cu un break, însă nu a reușit să-și fructifice avantajul și Cobolli a revenit imediat (1-1). Cei doi au mers cap la cap până în tiebreak, unde italianul s-a impus cu 7-5.

Setul decisiv a fost la fel de echilibrat, însă Flavio a fost primul care a reușit să se impună la retur. A făcut 6-5 și a închis partida cu un game de serviciu câștigat la 0.

Echipa Marcel Granollers / Pedro Martinez, care obținuseră deja două victorii decisive în SuperTennis Arena din Bologna, nu a mai apucat să joace meciul de dublu și împotriva Italiei, care s-ar fi bazat pe cuplul Simone Bolelli / Andrea Vavassori.

Italia - Spania 2-0:

  • Matteo Berrettini - Pablo Carreno-Busta 6-3, 6-4
  • Flavio Cobolli - Jaume Munar 1-6, 7-6(6), 7-5

Echipa Italiei la turneul final al Cupei Davis:

  • Flavio Cobolli (#22 la simplu / #295 la dublu)
  • Lorenzo Sonego (#39 / #92)
  • Matteo Berrettini (#56 / #346)
  • Andrea Vavassori (#341 / #14)
  • Simone Bolelli ( - / #13)
  • Filippo Volandri - căpitan.

Pe lângă Jannik Sinner (#2 ATP), Italia nu l-a avut la dispoziție nici pe Lorenzo Musetti (#8 ATP).

Italia este prima țară după Statele Unite (1968-1972) care câștigă trei titluri consecutive în Cupa Davis, scrie atptour.com.

Italia este prima țară în care nu se dispută un turneu Grand Slam care câștigă Cupa Davis și Billie Jean King Cup în același sezon de mai multe ori. Doar SUA și Australia, țări care găzduiesc US Open și Australian Open, au mai reușit această performanță.

Spania disputase precedenta sa finală de Cupa Davis în 2019, când cucerea trofeul după 2-0 împotriva Canadei.

Citește și

Și-a înjunghiat colegii! Incident grav în SUA. Un jucător de fotbal american și-a atacat coechipierii cu câteva ore înainte de meci
Alte sporturi
20:22
Și-a înjunghiat colegii! Incident grav în SUA. Un jucător de fotbal american și-a atacat coechipierii cu câteva ore înainte de meci
Citește mai mult
Și-a înjunghiat colegii! Incident grav în SUA. Un jucător de fotbal american și-a atacat coechipierii cu câteva ore înainte de meci
Real Madrid, gafă de proporții FOTO: „Los blancos” au vrut să aducă un omagiu pentru Diogo Jota și Andre Silva, însă au folosit fotografia altui jucător
Campionate
14:10
Real Madrid, gafă de proporții FOTO: „Los blancos” au vrut să aducă un omagiu pentru Diogo Jota și Andre Silva, însă au folosit fotografia altui jucător
Citește mai mult
Real Madrid, gafă de proporții FOTO: „Los blancos” au vrut să aducă un omagiu pentru Diogo Jota și Andre Silva, însă au folosit fotografia altui jucător

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
Cupa Davis spania italia matteo berrettini jannik sinner carlos alcaraz Flavio Cobolli
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Gimnastele acuză! GOLAZO.ro are memoriul trimis către ANS de sportivele din lotul național: „Refuzăm să fim abuzate!”
Gimnastica
24.11
Gimnastele acuză! GOLAZO.ro are memoriul trimis către ANS de sportivele din lotul național: „Refuzăm să fim abuzate!”
Citește mai mult
Gimnastele acuză! GOLAZO.ro are memoriul trimis către ANS de sportivele din lotul național: „Refuzăm să fim abuzate!”
PSD îl folosește pe David Popovici În campania lui Daniel Băluță pentru Primăria Bucureștiului, un spot plătit de PSD îi asociază imaginea campionului cu cea a primarului
Diverse
24.11
PSD îl folosește pe David Popovici În campania lui Daniel Băluță pentru Primăria Bucureștiului, un spot plătit de PSD îi asociază imaginea campionului cu cea a primarului
Citește mai mult
PSD îl folosește pe David Popovici În campania lui Daniel Băluță pentru Primăria Bucureștiului, un spot plătit de PSD îi asociază imaginea campionului cu cea a primarului
„Federația riscă dezafilierea!” Un oficial din FR de Gimnastică vine cu un scenariu grav în «cazul Camelia Voinea»: „Mai sunt plângeri împotriva ei”
Gimnastica
24.11
„Federația riscă dezafilierea!” Un oficial din FR de Gimnastică vine cu un scenariu grav în «cazul Camelia Voinea»: „Mai sunt plângeri împotriva ei”
Citește mai mult
„Federația riscă dezafilierea!” Un oficial din FR de Gimnastică vine cu un scenariu grav în «cazul Camelia Voinea»: „Mai sunt plângeri împotriva ei”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:58
Dat afară de FRF! Ion Geolgău nu mai e angajatul Federației, după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală + Ce se întâmplă cu ancheta
Dat afară de FRF! Ion Geolgău nu mai e angajatul Federației, după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală + Ce se întâmplă cu ancheta
23:18
Zeljko Kopic, exasperat Mesaj pentru jucătorii săi după egalul cu Botoșani: „Nu e prima oară când ni se întâmplă asta”
Zeljko Kopic, exasperat Mesaj pentru jucătorii săi după egalul cu Botoșani:  „Nu e prima oară când ni se întâmplă asta”
23:35
„Nu mai puneți gaz pe foc” Leo Grozavu, replica serii după Botoșani - Dinamo: „Antrenez Real Madrid”
„Nu mai puneți gaz pe foc” Leo Grozavu, replica serii după Botoșani - Dinamo: „Antrenez Real Madrid”
00:11
„Rezultat nedrept!” Cătălin Cîrjan și Raul Opruț, nemulțumiți după egalul cu Botoșani: „Au marcat acel gol din nimic”
„Rezultat nedrept!” Cătălin Cîrjan și Raul Opruț, nemulțumiți după egalul cu Botoșani: „Au marcat acel gol din nimic”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta <span>Gino-Dani</span>
Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Top stiri din sport
Leo Messi, de neoprit! VIDEO: A făcut spectacol, iar Inter Miami a ajuns în premieră în finală  » Borna uluitoare atinsă
Campionate
24.11
Leo Messi, de neoprit! VIDEO: A făcut spectacol, iar Inter Miami a ajuns în premieră în finală » Borna uluitoare atinsă
Citește mai mult
Leo Messi, de neoprit! VIDEO: A făcut spectacol, iar Inter Miami a ajuns în premieră în finală  » Borna uluitoare atinsă
Ce s-a întâmplat cu FCSB Mihai Stoica explică un sezon sub așteptări: „Unii jucători s-au dus în cap” » A identificat și alte probleme
Superliga
24.11
Ce s-a întâmplat cu FCSB Mihai Stoica explică un sezon sub așteptări: „Unii jucători s-au dus în cap” » A identificat și alte probleme
Citește mai mult
Ce s-a întâmplat cu FCSB Mihai Stoica explică un sezon sub așteptări: „Unii jucători s-au dus în cap” » A identificat și alte probleme
„Nu am voie să fac asta?!” Întrebarea care l-a deranjat pe Cristi Chivu după înfrângerea din derby-ul cu AC Milan
Stranieri
24.11
„Nu am voie să fac asta?!” Întrebarea care l-a deranjat pe Cristi Chivu după înfrângerea din derby-ul cu AC Milan
Citește mai mult
„Nu am voie să fac asta?!” Întrebarea care l-a deranjat pe Cristi Chivu după înfrângerea din derby-ul cu AC Milan
Ronaldo, ce bijuterie! VIDEO. Portughezul ajunge la 954 de goluri cu o foarfecă senzațională
Campionate
24.11
Ronaldo, ce bijuterie! VIDEO. Portughezul ajunge la 954 de goluri cu o foarfecă senzațională
Citește mai mult
Ronaldo, ce bijuterie! VIDEO. Portughezul ajunge la 954 de goluri cu o foarfecă senzațională

Echipe/Competiții

fcsb 51 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 15 rapid 7 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 20 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
25.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share