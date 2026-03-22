„N-am voie să joc, întrebați-l p-ăla!” Fostul jucător de la FCSB și Dinamo, ieșire nervoasă la adresa antrenorului » Replica tehnicianului
Iulian Roșu/ Foto: captura ecran DB-sport.ro.
Liga 2

alt-text Publicat: 22.03.2026, ora 21:25
  • FC Voluntari - Chindia Târgoviște 5-1Iulian Roșu (31 de ani), mijlocașul oaspeților, a avut o ieșire nervoasă la adresa lui Ilie Poenaru (49 de ani), antrenorul echipei dâmbovițene.

Chindia Târgoviște a primit o corecție usturătoare la debutul în play-off-ul din Liga 2. Iulian Roșu a fost nevoit să urmărească evoluția coechipierilor săi de pe banca de rezerve.

Fost jucător la cei trei granzi bucureșteni, mijlocașul a fost rezervă neutilizată în meciul de pe stadionul „Anghel Iordănescu”.

Tragedie la Istanbul  Două clădiri s-au prăbușit din cauza unei explozii, în orașul în care va evolua echipa națională miercuri 
Citește și
Tragedie la Istanbul Două clădiri s-au prăbușit din cauza unei explozii, în orașul în care va evolua echipa națională miercuri
Citește mai mult
Tragedie la Istanbul  Două clădiri s-au prăbușit din cauza unei explozii, în orașul în care va evolua echipa națională miercuri 

Iulian Roșu, reacție nervoasă la adresa lui Ilie Poenaru

La finalul partidei, fanii dâmbovițenilor l-au chemat pe Roșu pentru a-i cere explicații legat de cele întâmplate.

În momentul în care a fost întrebat de ce nu a fost utilizat, mijlocașul a avut o ieșire nervoasă la adresa antrenorului său, Ilie Poenaru.

„Eu nu am voie să joc!  (n.r. Un fan îi strigă «De ce?»)  Întrebați-l p-ăla!”, a răbufnit Roșu făcând referire la Poenaru, potrivit paginii DB-sport.ro.

Ilie Poenaru i-a dat replica lui Iulian Roșu

Întrebat despre gesturile jucătorului său, antrenorul Chindiei i-a dat replica acestuia la conferința de presă.

„Că joacă sau că nu joacă decid eu. Dacă nu le convine statutul pe care îl au, să vină la mine și să vorbească. Dacă au nevoie de o explicație, le-o dau.

Și nu înțeleg de ce să aibă reacția asta, pentru că a jucat până în momentul de față”, a spus Poenaru, potrivit sursei citate.

  • Crescut la academia celor de la FCSB , Iulian Roșu a evoluat la numeroase echipe de-a lungul carierei sale: FC Clinceni, Rapid, Astra, ACS Poli Timișoara, Olimpia Satu Mare, Metaloglobus, Sportul Snagov, Gloria Buzău, Dinamo și Concordia Chiajna
19
meciuri a jucat Iulian Roșu pentru Chindia Târgoviște în acest sezon: a reușit un gol și o pasă decisivă

Ilie Poenaru: „Nu vreau să cred asta”

Poenaru a avut câteva cuvinte de spus și despre înfrângerea usturătoare suferită în fața celor de la FC Voluntari.

„Ce mai putem spune? Dezamăgirea este foarte mare, frustrarea este foarte mare. Din păcate, ne doream altceva.

Am vorbit cu ei (n.r. – jucătorii) să venim să jucăm, să facem un meci bun și să câștigăm punct sau puncte. Am început meciul de la 1-0.

Toate le-au intrat, cred că e cel mai bun meci al lor, asta și pentru că noi ne-am prezentat lamentabil. La cum am fost astăzi, nu meritam mai nimic.

Fără atitudine, apatici, cu momente de relaxare, greșeli mari în apărare, nu am fost echipa care a câștigat acele trei meciuri la rând, nici pe departe.

O să dăm șanse și altor jucători. Nu vreau să cred că am ajuns în play-off și gata, suntem mulțumiți. Le-am spus că nu accept așa ceva.

Nu îmi reproșez primul 11 de astăzi, nu am cum, câtă vreme cu 1-2 modificări din cauza problemelor pe care le avem, e echipa care ne-a dus în play-off. Se pare că am avut o zi nu proastă, ci dezastruoasă”, a spus Poenaru, citat de liga2.prosport.ro.

Clasamentul în play-off-ul Ligii 2

LocEchipăMeciuriPuncte
1Corvinul156
2Sepsi147
3FC Voluntari142
4Steaua*139
5FC Bihor139
6Chindia Târgoviște139
  • *nu are drept de promovare
  • Primele două clasate promovează în Liga 1, în timp ce locurile 3 și 4 merg la barajul pentru promovare

Citește și

Alarmă cu Ionuț Radu FOTO  Portarul naționalei a fost  dus pe brațe la vestiare, după partida cu Alaves » Evoluție incredibilă a scorului
Nationala
19:09
Alarmă cu Ionuț Radu FOTO Portarul naționalei a fost dus pe brațe la vestiare, după partida cu Alaves » Evoluție incredibilă a scorului
Citește mai mult
Alarmă cu Ionuț Radu FOTO  Portarul naționalei a fost  dus pe brațe la vestiare, după partida cu Alaves » Evoluție incredibilă a scorului
Gloria Bistrița, victorie uriașă! Revenire senzațională în play-off-ul pentru sferturile Ligii Campionilor, pe terenul lui Ikast
Handbal
18:32
Gloria Bistrița, victorie uriașă! Revenire senzațională în play-off-ul pentru sferturile Ligii Campionilor, pe terenul lui Ikast
Citește mai mult
Gloria Bistrița, victorie uriașă! Revenire senzațională în play-off-ul pentru sferturile Ligii Campionilor, pe terenul lui Ikast

Știrile zilei din sport
Convocat de urgență Pe cine a chemat Lucescu pentru a-l înlocui pe Ionuț Radu la naționala României
Nationala
22.03
Convocat de urgență Pe cine a chemat Lucescu pentru a-l înlocui pe Ionuț Radu la naționala României
Citește mai mult
Convocat de urgență Pe cine a chemat Lucescu pentru a-l înlocui pe Ionuț Radu la naționala României
Gafă colosală „Tricolorii” pierd calificarea după o eroare incredibilă a selecționerului George Buricea » Ce le-a spus jucătorilor
Handbal
22.03
Gafă colosală „Tricolorii” pierd calificarea după o eroare incredibilă a selecționerului George Buricea » Ce le-a spus jucătorilor
Citește mai mult
Gafă colosală „Tricolorii” pierd calificarea după o eroare incredibilă a selecționerului George Buricea » Ce le-a spus jucătorilor
Jaqueline Cristian, ce luptă! VIDEO. Românca e în optimi la Miami Open » Performanță fără precedent, după ce a învins o favorită
Tenis
22.03
Jaqueline Cristian, ce luptă! VIDEO. Românca e în optimi la Miami Open » Performanță fără precedent, după ce a învins o favorită
Citește mai mult
Jaqueline Cristian, ce luptă! VIDEO. Românca e în optimi la Miami Open » Performanță fără precedent, după ce a învins o favorită
Alarmă cu Ionuț Radu FOTO  Portarul naționalei a fost  dus pe brațe la vestiare, după partida cu Alaves » Evoluție incredibilă a scorului
Nationala
22.03
Alarmă cu Ionuț Radu FOTO Portarul naționalei a fost dus pe brațe la vestiare, după partida cu Alaves » Evoluție incredibilă a scorului
Citește mai mult
Alarmă cu Ionuț Radu FOTO  Portarul naționalei a fost  dus pe brațe la vestiare, după partida cu Alaves » Evoluție incredibilă a scorului
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:08
Convocat de urgență Pe cine a chemat Lucescu pentru a-l înlocui pe Ionuț Radu la naționala României
Convocat de urgență Pe cine a chemat Lucescu pentru a-l înlocui pe Ionuț Radu la naționala României
22:14
Gafă colosală „Tricolorii” pierd calificarea după o eroare incredibilă a selecționerului George Buricea » Ce le-a spus jucătorilor
Gafă colosală „Tricolorii” pierd calificarea după o eroare incredibilă a selecționerului George Buricea » Ce le-a spus jucătorilor
22:59
„E degradant” Mihai Stoica s-a săturat: „O pedeapsă foarte aspră”
„E degradant” Mihai Stoica s-a săturat: „O pedeapsă foarte aspră”
23:33
Kevin, înlocuit De ce l-a schimbat Dorinel Munteanu în prima repriză cu Botoșani + Propunere surprinzătoare pentru națională
Kevin, înlocuit De ce l-a schimbat Dorinel Munteanu în prima repriză cu Botoșani + Propunere surprinzătoare pentru națională
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
