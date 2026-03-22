„N-am voie să joc, întrebați-l p-ăla!” Fostul jucător de la FCSB și Dinamo, ieșire nervoasă la adresa antrenorului » Replica tehnicianului

FC Voluntari - Chindia Târgoviște 5-1. Iulian Roșu (31 de ani), mijlocașul oaspeților, a avut o ieșire nervoasă la adresa lui Ilie Poenaru (49 de ani), antrenorul echipei dâmbovițene.

Chindia Târgoviște a primit o corecție usturătoare la debutul în play-off-ul din Liga 2. Iulian Roșu a fost nevoit să urmărească evoluția coechipierilor săi de pe banca de rezerve.

Fost jucător la cei trei granzi bucureșteni, mijlocașul a fost rezervă neutilizată în meciul de pe stadionul „Anghel Iordănescu”.

Iulian Roșu, reacție nervoasă la adresa lui Ilie Poenaru

La finalul partidei, fanii dâmbovițenilor l-au chemat pe Roșu pentru a-i cere explicații legat de cele întâmplate.

În momentul în care a fost întrebat de ce nu a fost utilizat, mijlocașul a avut o ieșire nervoasă la adresa antrenorului său, Ilie Poenaru.

„Eu nu am voie să joc! (n.r. Un fan îi strigă «De ce?») Întrebați-l p-ăla!” , a răbufnit Roșu făcând referire la Poenaru, potrivit paginii DB-sport.ro.

Ilie Poenaru i-a dat replica lui Iulian Roșu

Întrebat despre gesturile jucătorului său, antrenorul Chindiei i-a dat replica acestuia la conferința de presă.

„Că joacă sau că nu joacă decid eu. Dacă nu le convine statutul pe care îl au, să vină la mine și să vorbească. Dacă au nevoie de o explicație, le-o dau.

Și nu înțeleg de ce să aibă reacția asta, pentru că a jucat până în momentul de față” , a spus Poenaru, potrivit sursei citate.

Crescut la academia celor de la FCSB , Iulian Roșu a evoluat la numeroase echipe de-a lungul carierei sale: FC Clinceni, Rapid, Astra, ACS Poli Timișoara, Olimpia Satu Mare, Metaloglobus, Sportul Snagov, Gloria Buzău, Dinamo și Concordia Chiajna

19 meciuri a jucat Iulian Roșu pentru Chindia Târgoviște în acest sezon: a reușit un gol și o pasă decisivă

Ilie Poenaru: „Nu vreau să cred asta”

Poenaru a avut câteva cuvinte de spus și despre înfrângerea usturătoare suferită în fața celor de la FC Voluntari.

„Ce mai putem spune? Dezamăgirea este foarte mare, frustrarea este foarte mare. Din păcate, ne doream altceva.

Am vorbit cu ei (n.r. – jucătorii) să venim să jucăm, să facem un meci bun și să câștigăm punct sau puncte. Am început meciul de la 1-0.

Toate le-au intrat, cred că e cel mai bun meci al lor, asta și pentru că noi ne-am prezentat lamentabil. La cum am fost astăzi, nu meritam mai nimic.

Fără atitudine, apatici, cu momente de relaxare, greșeli mari în apărare, nu am fost echipa care a câștigat acele trei meciuri la rând, nici pe departe.

O să dăm șanse și altor jucători. Nu vreau să cred că am ajuns în play-off și gata, suntem mulțumiți. Le-am spus că nu accept așa ceva.

Nu îmi reproșez primul 11 de astăzi, nu am cum, câtă vreme cu 1-2 modificări din cauza problemelor pe care le avem, e echipa care ne-a dus în play-off. Se pare că am avut o zi nu proastă, ci dezastruoasă”, a spus Poenaru, citat de liga2.prosport.ro.

Clasamentul în play-off -ul Ligii 2

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 Corvinul 1 56 2 Sepsi 1 47 3 FC Voluntari 1 42 4 Steaua* 1 39 5 FC Bihor 1 39 6 Chindia Târgoviște 1 39

*nu are drept de promovare

Primele două clasate promovează în Liga 1, în timp ce locurile 3 și 4 merg la barajul pentru promovare

