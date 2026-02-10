„Rapid nu are ceva special” Giuleștenii nu l-au impresionat pe Iuliu Mureșan » Surprins de Bergodi: „Eu n-aș ieși două săptămâni din casă” +43 foto
„Rapid nu are ceva special” Giuleștenii nu l-au impresionat pe Iuliu Mureșan » Surprins de Bergodi: „Eu n-aș ieși două săptămâni din casă”

alt-text Publicat: 10.02.2026, ora 22:58
alt-text Actualizat: 10.02.2026, ora 22:58
  • CFR CLUJ - RAPID 1-1. Iuliu Mureșan (72 de ani), președintele grupării din Gruia, nu a fost impresionat de adversara din Cupa României.
  • Oficialul celor de la CFR Cluj a comentat scandalul de la finalul derby-ului cu U Cluj, când Cristiano Bergodi a sărit la bătaie cu doi jucători ai lui Daniel Pancu.

După șapte victorii consecutive în Liga 1, CFR Cluj a remizat cu Rapid în Cupa României, rezultat care i-a adus calificare în sferturile de finală ale competiției.

Rapid nu l-a impresionat pe Iuliu Mureșan: „Nu are ceva special”

„N-a arătat mare lucru zic eu, e echipă bună, dar nu are ceva special, nu m-a impresionat. Pe final ne-au presat. La noi s-a acumulat oboseala, se văd aceste lucruri. Am condus până aproape de final.

Da și nu (n.r. dacă i-a fost teamă pe final), mai mult nu. Am avut un pic emoții, dar nu pot să zic chiar teamă. Nu mi-e teamă la niciun meci, nu ai ce să cauți dacă ești fricos.

Am avut emoții la final, golul a fost ciudat, cu minge învârtită. Era normal să preseze și ei, dar era foarte greu să dea două goluri în cinci minute”, a declarat Mureșan la Digi Sport.

CFR Cluj - Rapid FOTO Raed Krishan GOLAZO (11).jpg
CFR Cluj - Rapid FOTO Raed Krishan GOLAZO (11).jpg

„Camora a zis că-i face bine să joace la 2-3 zile”

Președintele ardelenilor a vorbit despre programul încărcat al echipei și l-a evidențiat pe Mario Camora, fotbalist care a fost integralist în ultimele trei partide disputate de CFR Cluj.

„Vrem să câștigăm toate meciurile care urmează! Nu știu dacă pe toate, dar sunt sigur că pe majoritatea le vom câștiga. Am avut 3 meciuri în 7 zile, cele mai scurte pauze.

Nu puteau să joace toți jucătorii, unii au avut mici probleme, Abeid s-a accidentat la ultimul meci. Alții au avut o stare foarte mare de oboseală, nu s-a apelat la ei azi.

Pe Camora a vrut să-l menajeze Pancu și el a venit și a spus că vrea să joace, că el poate, că îi face bine să joace la 2-3 zile, și a jucat. Depinde de fiecare jucător. Unii n-au vârstă, alții își arată vârsta, nu sunt la fel”, a mai spus Mureșan.

Întrebat despre ce adversară își dorește pentru CFR Cluj în sferturile Cupei României, Mureșan a răspuns:

Am prefera UTA, dar totuna e, nu contează. Important e să fim noi buni, să avem spiritul de echipă din ultimele 8-9 meciuri, greu poate cineva să ne încurce. Încerc să fiu cât de obiectiv pot. Iuliu Mureșan, președinte CFR Cluj

CFR Cluj se va duela în sferturi cu câștigătoarea Grupei B, din care fac parte Universitatea Craiova, UTA Arad, FCSB și Gloria Bistrița. Petrolul Ploiești și Sănătatea Cluj nu mai pot obține calificarea.

Iuliu Mureșan: „Nistor a provocat, Cordea a răspuns”

Oficialul grupării din Gruia a vorbit din nou despre ieșirea nervoasă a lui Cristiano Bergodi din finalul derby-ului din etapa 26 a Ligii 1.

„Se vede pe imagini, țineau trei de el să nu intre pe teren în minutul 85, înainte de a se termina partida.

Nu am înțeles de ce lui Cordea i-a dat roșu după ce a avut altercația verbală în minutul 85. Te duci după la el și îi dai (n.r. cartonaș roșu) pentru ce? Nu a participat la altercație, s-a dus de acolo. Scrie că a adresat injurii către banca de rezerve, nu e ceva material.

Desigur că U Cluj se apără, și eu aș face la fel, ești obligat fiind la club, e al tău. Nistor a provocat tot timpul și Cordea a răspuns, nu invers. În imagini Nistor stătea în spate și puțin lateral de Bergodi.

Mâine mergem la Comisie. Vina lui Cordea este mult mai mică. Acum toată lumea încearcă să-l scoată pe Cordea vinovat, dar ce a făcut Bergodi, om la 61 de ani, are cu totul o altă minte și obligații și comportament decât are un jucător. Dacă nu sunteți de acord cu mine, înseamnă că nu sunteți corecți.

Ce reacție a avut Bergodi, care a sărit la bătaie… Cordea n-a intervenit deloc. Eu fac gest reprobabil și tu vii și-mi dai pumni.

Am stat de vorbă, am analizat și imaginile, i-am scris și eu niște scuze pe care i le-a trimis lui Bergodi, Bergodi nu i-a răspuns. Bergodi nici acum nu și-a cerut scuze față de nimeni. A spus că a greșit după două zile”, a afirmat președintele CFR Cluj.

CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (16).jpg
CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (16).jpg

Iuliu Mureșan: „Bergodi mai avea accese de furie și când era la noi”

Mureșan a explicat că antrenorul italian avea ieșiri necontrolate și în perioada în care se afla pe banca tehnică a echipei CFR Cluj, în sezonul 2006-2007.

„Bergodi nu e la prima din asta. Să nu uităm! Eu nu doresc să-l ostracizăm acum pe Bergodi, să-i facem rău.

Aș fi mulțumit dacă ar spune fair-play «A înjurat Cordea, a făcut ce a făcut, dar eu îmi cer scuze că antrenor la 61 de ani am avut reacția asta, mi-e rușine și-mi cer scuze». Atât vreau.

Mai avea așa accese de furie (n.r. când era în Gruia), dar nu așa. Așa e firea lui. Dacă eu aș face așa ceva la vârsta mea, mie mi-ar fi rușine, nu aș ieși din casă două săptămâni”, a mai spus Mureșan.

Aș dori să nu ajungă la nicio Comisie. Știu că nu se poate, dar aș dori să nu se întâmple nimic și să ne dăm mâna, nu doresc să-i fac rău lui Bergodi. Sunt exagerări multe. A fost la nervi, dar la vârsta lui nu trebuia, asta e părerea mea. Iuliu Mureșan, președinte CFR Cluj

Întrebat despre discursul lui Daniel Pancu despre Cristiano Bergodi, Mureșan a replicat: „Să știți că și eu am avut experiențe cu unii antrenori care au avut niște atitudini foarte ciudate și nu i-am înțeles. E discutabil și asta, dar nu vreau să intru pe subiect”.

