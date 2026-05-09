Mureșan, răspuns pentru Pancu Antrenorul pune condiții pentru a rămâne la CFR Cluj, conducerea explică: „Situația stă în felul următor” +10 foto
alt-text Publicat: 09.05.2026, ora 09:49
alt-text Actualizat: 09.05.2026, ora 09:51
  • Iuliu Mureșan (72 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, a vorbit despre situația contractuală a tehnicianului Daniel Pancu (48 de ani).
  • În ultimele zile s-a vorbit despre o posibilă plecare a lui Pancu la Rapid.

Antrenorul celor de la CFR Cluj este unul dintre cei mai apreciați tehnicieni ai momentului în Liga 1.

A preluat formația ardeleană într-un moment dificil și a reușit să o redreseze. Echipa a ajuns în play-off și e aproape de calificarea în preliminariile cupelor europene.

Iuliu Mureșan, după ce Daniel Pancu a pus condiții pentru a rămâne la CFR Cluj: „Facem tot posibilul”

„Situația e în felul următor: Pancu are contract în care spune așa - dacă echipa se va califica pe un loc de cupă europeană se prelungește cu doi ani și se mărește cu câteva mii de euro. E clar contractul, se prelungește automat.

Pancu a zis că rămâne un milion la sută dacă va fi mai multă stabilitate financiară și dacă se rezolvă cu baza de antrenament. Și noi ne dorim, facem tot posibilul. A zis și acum o lună și o spune în continuare. Noi ne dorim să avem stabilitate financiară.

Legat de bază, noi avem o bază închiriată, este ok, dar e departe. Normal ar fi să avem mult mai aproape. Ar trebui să avem două, trei terenuri de antrenament, dar nu le avem din păcate”, a declarat Iuliu Mureșan, conform digisport.ro.

Noi am făcut performanță în ultimii ani. Nu s-a renunțat la nimic, nu s-a discutat nimic de a renunța la ceva pentru a pleca. Eu sper să terminăm cel puțin pe locul 3, sau pe 2, apoi vom discuta și vom vedea. Iuliu Mureșan, președinte CFR Cluj

CFR Cluj ocupă locul 3 în Superliga, cu 41 de puncte. Pe locul 2 se află „U” Cluj, cu 42 de puncte, iar lider este Universitatea Craiova, cu 46 de puncte.

În play-off, Pancu a înregistrat o înfrângere, trei victorii și două remize, cea mai recentă în partida cu Universitatea Craiova, scor 0-0.

După meciul cu Universitatea Craiova, încheiat la egalitate, scor 0-0, Pancu a vorbit despre condițiile pe care le pune pentru a continua la gruparea din Gruia.

Antrenorul a confirmat că le-a transmis oficialilor clubului că va rămâne „două milioane la sută”, formulare invocată anterior de Iuliu Mureșan și Ioan Varga, însă a subliniat că promisiunea sa era valabilă doar în anumite condiții.

„Cele mai importante detalii sunt legate promisiunile de aici. Văd că și domnul Varga, și domnul Mureșan vorbesc că rămân 2 milioane la sută, cuvintele mele, dar niciunul nu continuă.

Continuarea e în alte condiții. Adică să fie salariile la zi, o bază mai bună de pregătire și jucători de top. Până acum nu s-a întâmplat niciunul dintre aceste lucruri și mai sunt două săptămâni…

Când am venit, aici era o prăpastie. Nici nu știu cum să numesc… era totul într-o stare de degradare, iar acum e soare, lumea e fericită și echipa e pe locul 3. Asta e realitatea pură”, a declarat Daniel Pancu, la Prima Sport.

Pentru CFR Cluj urmează două partide în campionat:

  • Pe 16 mai, în deplasare cu Dinamo
  • Pe 23 mai, pe teren propriu cu FC Argeș

