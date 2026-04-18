„E ultima șansă la titlu” Jakub Hromada, într-o română perfectă, înaintea meciului cu U Craiova: „În sezonul regulat am reacționat bine” +27 foto
alt-text Publicat: 18.04.2026, ora 16:51
  • Mijlocașul rapidist Jakub Hromada (29 de ani) a prefațat partida cu U Craiova, programată în etapa #5 din play-off-ul Ligii 1.
  • U Craiova - Rapid se joacă duminică, de la 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Fotbalistul slovac a început conferința prin câteva cuvinte în limba engleză, iar apoi, când a fost rugat să încerce în română, a surprins pe toată lumea prin cât de bine s-a descurcat.

Jakub Hromada: „E ultima șansă la titlu”

„Îmi cer scuze că nu vorbesc foarte, foarte bine. Deci, diferență o să fie... Nu știu, probabil că e mai multă presiune acum. Pentru că, față de sezonul regulat, e puțin diferit.

Știe toată lumea că am avut acum câteva rezultate negative. Dar, cred că în sezonul regulat am fost buni și am știut să reacționăm bine după fiecare înfrângere pe care am avut-o. Și suntem încrezători că și de data asta o să fie la fel.

Știm că o să fie un meci foarte, foarte greu, pentru că Universitatea Craiova are un lot foarte bun. Joacă un fotbal frumos, pune presiune pe adversar și o să fie greu. Însă, eu cred că atmosfera în vestiar e OK”, a spus Hromada, la conferință.

Întrebat dacă meciul din Bănie este decisiv în privința șanselor la titlu ale Rapidului, Hromada a răspuns:

„Da. Probabil că da. Cum ai zis și tu, e ultima șansă a noastră. Dacă nu câștigăm acolo, o să fie greu pentru titlu. Deci, noi trebuie să încercăm să scoatem cele trei puncte. Facem tot ce putem. Muncim, luptăm și o să vedem”.

Cât despre modul în care a învățat limba română într-o perioadă destul de scurtă, slovacul Rapidului a transmis:

Nu știu. Sunt o persoană care vrea să vorbească o limbă nouă. Dar nu a fost ușor la început. După aceea am vorbit, am greșit, am vorbit în continuare, am greșit în continuare. Și acum cred că am învățat destul de bine. Jakub Hromada, jucător la Rapid

