„Jannik, nu te mai plac deloc!”  VIDEO Sinner și-a apărat trofeul la Wimbledon, iar discursul lui Zverev a făcut deliciul publicului
Jannik Sinner este campion la Wimbledon pentru al doilea an consecutiv/ Foto: IMAGO
Tenis

„Jannik, nu te mai plac deloc!” VIDEO Sinner și-a apărat trofeul la Wimbledon, iar discursul lui Zverev a făcut deliciul publicului

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 12.07.2026, ora 22:06
alt-text Actualizat: 12.07.2026, ora 23:15
  • Jannik Sinner (24 de ani, #1 ATP) este campion la Wimbledon pentru al doilea an consecutiv, după ce l-a învins în finală pe Alexander Zverev (29 de ani, #3 ATP), scor 6-7(7), 7-6(2), 6-3, 6-4.
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Italianul a devenit al patrulea jucător care își apără trofeul pe iarba londoneză. Doar Roger Federer, Novak Djokovic și Carlos Alcaraz au mai realizat acest lucru.

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Jannik Sinner și-a apărat trofeul la Wimbledon

Scenariul de anul trecut s-a repetat și de această dată. Liderul mondial a cedat primul set, adjudecat de Zverev la tie-break.

Actul secund a fost la fel de echilibrat. Câștigătorul s-a decis tot în tie-break. De această dată, Sinner a avut nervii mai tari și a reușit să se impună.

Primul break al finalei a venit abia în setul al treilea. Jannik a făcut diferența la 4-3, când a câștigat pe serviciul lui Zverev. Ulterior, italianul a tranșat setul în favoarea sa cu un game la 0.

Echilibrul s-a rupt din nou la 3-3 în setul al patrulea. Sinner a reușit break-ul care avea să decidă finala.

Liderul mondial a închis meciul după 3 ore și 48 de minute pentru a-și adjudeca cel de-al cincelea trofeu de Grand Slam.

Alexander Zverev: „Jannik nu te mai plac deloc!”

Campion la Roland Garros 2026, germanul a oferit o primă reacție, după ce a pierdut prima sa finală a carierei la Wimbledon.

„Jannik, în primul rând, nu te mai plac deloc! Glumesc, felicitări, ai arătat din nou de ce ești cel mai bun jucător al lumii. A fost minunat să împărțim terenul la această finală. Felicitări ție și echipei tale!

Mulțumesc spectatorilor pentru două săptămâni incredibile, n-am mai simțit niciodată așa o susținere, de-asta am și ajuns până în finală.

(n.r. „Te așteptăm înapoi la anul!” - din tribune) Din păcate, va veni și tipul ăsta (n.r. Sinner, râde) Centralul e un teren unic și asta și datorită Lojei Regale, e o mare onoare să joc aici”, a spus Zverev.

Jannik Sinner: „O finală nemaipomenită”

Italianul s-a adresat și el publicului după ce a pus mâna pe al doilea trofeu consecutiv la All England Club.

„Ține-o tot așa, ești aproape să ajungi numărul 1 mondial (n.r. către Zverev, râde).

A fost o finală nemaipomenită, eu și Sascha am încercat să dăm totul, sunt fericit pentru victorie, dar și pentru nivelul la care am jucat.

Nu e un loc mai frumos în care să joci tenis! Simți emoțiile când te trezești duminica dimineața, oameni extraordinari sunt fost alături de noi, e cel mai special sentiment pe care îl poate avea un jucător de tenis.

Au fost câteva zile foarte calde, n-a plouat, pentru prima dată, și vreau să le mulțumesc copiilor de mingi care au făcut eforturi pentru a ne face viața simplă pe teren, ne ajutați mult, vă mulțumesc! Ne vedem la anul!”, a spus Jannik Sinner.

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În urma parcursului de la Wimbledon, Jannik Sinner își păstrează poziția de lider mondial. Alexander Zverev va urca pe locul al doilea în clasamentul ATP, depășindu-l pe Carlos Alcaraz, accidentat încă din luna aprilie.

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