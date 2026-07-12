„Jannik, nu te mai plac deloc!”  VIDEO Sinner și-a apărat trofeul la Wimbledon, iar discursul lui Zverev a făcut deliciul publicului

Jannik Sinner (24 de ani, #1 ATP) este campion la Wimbledon pentru al doilea an consecutiv, după ce l-a învins în finală pe Alexander Zverev (29 de ani, #3 ATP), scor 6-7(7), 7-6(2), 6-3, 6-4.

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Italianul a devenit al patrulea jucător care își apără trofeul pe iarba londoneză. Doar Roger Federer, Novak Djokovic și Carlos Alcaraz au mai realizat acest lucru.

Jannik Sinner și-a apărat trofeul la Wimbledon

Scenariul de anul trecut s-a repetat și de această dată. Liderul mondial a cedat primul set, adjudecat de Zverev la tie-break.

Actul secund a fost la fel de echilibrat. Câștigătorul s-a decis tot în tie-break. De această dată, Sinner a avut nervii mai tari și a reușit să se impună.

Primul break al finalei a venit abia în setul al treilea. Jannik a făcut diferența la 4-3, când a câștigat pe serviciul lui Zverev. Ulterior, italianul a tranșat setul în favoarea sa cu un game la 0.

Echilibrul s-a rupt din nou la 3-3 în setul al patrulea. Sinner a reușit break-ul care avea să decidă finala.

Liderul mondial a închis meciul după 3 ore și 48 de minute pentru a-și adjudeca cel de-al cincelea trofeu de Grand Slam.

Defence complete.



Jannik Sinner defeats Alexander Zverev 6-7(7), 7-6(2), 6-3, 6-4 to win his second Wimbledon trophy. #Wimbledon pic.twitter.com/TejFI5DdbW — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2026

Alexander Zverev: „Jannik nu te mai plac deloc!”

Campion la Roland Garros 2026, germanul a oferit o primă reacție, după ce a pierdut prima sa finală a carierei la Wimbledon.

„Jannik, în primul rând, nu te mai plac deloc! Glumesc, felicitări, ai arătat din nou de ce ești cel mai bun jucător al lumii. A fost minunat să împărțim terenul la această finală. Felicitări ție și echipei tale!

Mulțumesc spectatorilor pentru două săptămâni incredibile, n-am mai simțit niciodată așa o susținere, de-asta am și ajuns până în finală.

(n.r. „Te așteptăm înapoi la anul!” - din tribune) Din păcate, va veni și tipul ăsta (n.r. Sinner, râde) Centralul e un teren unic și asta și datorită Lojei Regale, e o mare onoare să joc aici”, a spus Zverev.

Jannik Sinner: „O finală nemaipomenită”

Italianul s-a adresat și el publicului după ce a pus mâna pe al doilea trofeu consecutiv la All England Club.

„Ține-o tot așa, ești aproape să ajungi numărul 1 mondial (n.r. către Zverev, râde).

A fost o finală nemaipomenită, eu și Sascha am încercat să dăm totul, sunt fericit pentru victorie, dar și pentru nivelul la care am jucat.

Nu e un loc mai frumos în care să joci tenis! Simți emoțiile când te trezești duminica dimineața, oameni extraordinari sunt fost alături de noi, e cel mai special sentiment pe care îl poate avea un jucător de tenis.

Au fost câteva zile foarte calde, n-a plouat, pentru prima dată, și vreau să le mulțumesc copiilor de mingi care au făcut eforturi pentru a ne face viața simplă pe teren, ne ajutați mult, vă mulțumesc! Ne vedem la anul!”, a spus Jannik Sinner.

3,6 milioane de lire sterline și 2.000 de puncte ATP este premiul câștigat de Linda, în urma victoriei de la Wimbledon

În urma parcursului de la Wimbledon, Jannik Sinner își păstrează poziția de lider mondial. Alexander Zverev va urca pe locul al doilea în clasamentul ATP, depășindu-l pe Carlos Alcaraz, accidentat încă din luna aprilie.

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