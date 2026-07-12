Ionuț Lupescu a răbufnit Atac la adresa firmei de construcții a noului stadion Dinamo: „Par neserioși”

Ionuț Lupescu (57 de ani), președinte de onoare al CS Dinamo, a lansat un atac asupra companiei responsabile de lucrările la noul stadion din „Ștefan cel Mare”

Fostul mare mijlocaș i-a dat replica și lui Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Lucrările la noul stadion Dinamo s-au oprit la mijlocul lui iunie, după 4 luni de la începerea oficială a demolării. CNI a emis un comunicat în care a precizat că lucrările de demolare aferente Fazei I au fost realizate în proporție de aproximativ 70%.

Ionuț Lupescu: „Sper să reînceapă odată CNI-ul și cu Bog'Art, pentru că par foarte neserioși”

Ulterior, primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a venit cu precizări și a anunțat că lucrările vor reîncepe în luna august.

„Eu sper să reînceapă odată CNI-ul și cu Bog'Art, pentru că par foarte neserioși, din punctul meu de vedere și al suporterilor.

Eu sper să înceapă cât mai repede. Vremea este foarte bună, tot ce a depins de CS și de Ministerul de Interne a fost rezolvat de foarte mult timp. Ar trebui să dea drumul la lucrări. Ei trebuie doar să se apuce de treabă, absolut.

Sper că în luna august anul acesta, și nu anul viitor!, să se reia lucrările”, a declarat Ionuț Lupescu, citat de gsp.ro.

Ce a declarat Rareș Hopincă

„Nu stagnează lucrările. Ne aflăm în faza de proiectare, este una normală. A existat o comunicare publică din partea CNI.

Din câte am văzut, undeva în luna august vor reîncepe lucrările după acceptarea proiectului tehnic, iar această perioadă nu influențează graficul final de finalizare al lucrărilor.

Ne așteptăm să finalizăm la sfârșitul lui 2028. Fondurile există și la Primăria Sectorului 2 și la Ministerul Dezvoltării, și abia așteptăm să reluăm lucrările”, declara Hopincă pe 28 iunie.

Cum va arăta noul stadion Dinamo

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1 - și va avea 26.217 de locuri, cu dotări ultramoderne, omologată de UEFA, care va deservi și drept complex sportiv.

Ar trebui să fie gata în 2029.

Stadionul va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport