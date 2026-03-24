Jaqueline Cristian, eliminată Sfârșit de drum pentru ultima româncă de la Miami Open » Jessica Pegula a lăudat-o la finalul meciului

România a rămas fără reprezentante la Miami Open, după ce Jaqueline Cristian (27 de ani, #35 WTA) a fost eliminată în optimi de Jessica Pegula (32 de ani, #5 WTA).

Jaqueline Cristian și Jessica Pegula s-au întâlnit, luni noapte, în optimile turneului Miami Open. Sportiva americană s-a impus fără mari emoții în două seturi, scor 6-4, 6-1, după doar 69 de minute.

Jessica Pegula a început perfect meciul. Americanca a câștigat primele două game-uri, după mai multe greșeli comise de Jaqueline Cristian.

Al treilea game a fost câștigat de sportiva română. Mai apoi partida a fost una echilibrată, scorul ajungând la 5-4 în favoarea sportivei din SUA. Pegula a câștigat următorul game și și-a adjudecat primul set, scor 6-4.

Setul secund a început la fel ca primul, cu Jessica Pegula în avantaj, scor 2-1. A urmat un dezastru pentru Cristian, care a pierdut patru game-uri consecutive, americanca reușind să se impună cu scorul de 6-1.

105.720 de dolari și 120 de puncte a câștigat Jaqueline Cristian pentru participarea în optimi la Miami Open

După meci, Jessica Pegula a lăudat-o pe Jaqueline Cristian pentru jocul prestat în optimi:

„Servește foarte bine, are un forehand dificil de gestionat. Uneori am vrut să trimit în acea parte, dar nu foarte des pentru că simțeam că ea devine periculoasă.

Are un tenis în forță și îmi dau seama de ce poate pune multe probleme atunci când joacă bine”, a declarat Pegula pentru digisport.ro.

Americanca a vorbit și despre adversarele cu care va juca în continuare la Miami Open. În sferturi, Pegula va da peste Elena Rybakina (26 de ani, #2 WTA).

„Am parte de un tablou dificil. Posibil să o întâlnesc din nou pe Rybakina, apoi Sabalenka. E cu siguranță dificil, dar nu mă sperie nicio provocare.

Am jucat mereu un tenis de bună calitate la Miami, am avut rezultate bune. Deja am avut o performanță bună prin această calificare în sferturi. Abia aștept să am o zi de odihnă, apoi voi trata așa cum se cuvine următorul meci”.

Anul trecut, Jessica Pegula a ajuns până în finala turneului Miami Open. Americanca a fost învinsă atunci de Aryna Sabalenka cu scorul de 5-7, 2-6.

România, fără reprezentante la Miami Open

Odată cu eliminarea suferită de Jaqueline Cristian în optimile de la Miami Open, România nu mai are nicio participantă în turneul din SUA.

Luni, Sorana Cîrstea a fost și ea eliminată, tot în optimi. Aceasta a fost învinsă de Coco Gauff, numărul 4 mondial, cu scorul de 4-6, 6-3, 2-6.

Drumul Gabrielei Ruse la Miami Open s-a oprit mult rapid. Românca a pierdut meciul din turul 2 împotriva locului 18 mondial, Madison Keys, scor 0-6, 3-6.

VIDEO. Jaqueline Cristian - Jessica Pegula, în optimile Miami Open

