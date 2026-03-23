Sorana Cîrstea (35 de ani, #35 WTA) a fost eliminată în optimi la turneul de la Miami Open, după ce a pierdut duelul cu Coco Gauff (22 de ani, #4 WTA), scor 4-6, 6-3, 2-6.

Setul decisiv a fost întrerupt minute bune după ce unui fan i s-a făcut rău.

La ultima prezență la turneul de la Miami, Sorana Cîrstea s-a oprit în optimi, după un meci spectaculos cu Coco Gauff.

Sorana Cîrstea, eliminată în optimi la Miami de #4 mondial

Românca a pus permanent presiune pe a patra jucătoare a lumii. A revenit rapid după ce își cedase în două rânduri serviciul, a fost aproape s-o facă și a treia oară, la 4-5, însă americanca a convertit prima minge de set ivită.

Sorana a strălucit în partea secundă, reușind să revină senzațional de la 1-3. A reușit să anihileze jocul lui Gauff și să câștige 5 game-uri la rând pentru a trimite meciul în decisiv.

Gauff a reușit însă un break rapid pe care l-a menținut până la final și a închis setul cu 6-2.

Momente de panică în tribune la setul decisiv

În setul 3, când Sorana se pregătea să servească la scorul de 3-0 pentru Gauff, arbitra a fost nevoită să oprească partida.

A observat că în tribune unui fan i s-a făcut rău și a chemat de urgență echipa medicală. Apoi a fugit până la frigider pentru a-i aduce apă rece, în timp ce un copil de mingi a adus un prosop cu gheață.

Abia după câteva minute partida s-a putut relua.

