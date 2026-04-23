Jaqueline, în turul trei la Madrid Calificare dramatică după un duel de 3 ore și 3 mingi de meci salvate: „Cel mai special dintre toate”

Jaqueline Cristian (27 de ani, 33 WTA) s-a calificat în turul 3 la turneul de la Madrid și se pregătește pentru un duel de top cu Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA).

Sportiva româncă a trecut de Yuliia Starodubtseva (26 de ani, locul 53 WTA) în turul doi, la capătul unui meci spectaculos, care a durat 3 ore și 8 minute.

Jaqueline Cristian, după calificarea în turul 3 la Madrid Open: „Cel mai special meci dintre toate”

Sportiva noastră a învins-o în trei seturi pe adversara din Ucraina, scor 3-6, 7-6 (5), 6-4, reușind să salveze trei mingi de meci în setul al doilea.

„Cred că sunt un pic în epoca de drama queen, sincer, pentru că în ultimile meciuri am jucat doar 3 seturi, am salvat mingi de meci, dar ăsta, sincer, e cel mai special dintre toate, pentru că nivelul de tenis a fost foarte ridicat.

Ea a început și a jucat foarte bine pe tot parcursul partidei, am simțit că nu i-a scăzut nivelul nicio secundă și eu am intrat un pic mai greu în meci.

Din punctul de vedere al tenisului nu era cum aș fi vrut eu să fie, dar e foarte greu să joci aici, sincer, în Madrid. S-a văzut faptul că ea venea după niște meciuri bune și, normal, reperele sunt altele atunci când deja ai experiența în spate.

Am încercat, efectiv, să stau să mă focusez pe mine, să-mi cresc eu nivelul, să nu mă gândesc la scor, să nu mă gândesc la absolut nimic, doar la a face lucrurile mai bine și să am încredere și să stau tot timpul pozitivă”, a declarat Jaqueline Cristian, potrivit gsp.ro.

Cât despre modul în care a gestionat cele trei mingi de meci ale adversarei, Jaqueline a transmis:

„Mintea e liniștită, în momentul acela, efectiv, asta îmi spun, să nu mă gândesc la scor, să nu mă gândesc efectiv la nimic, doar să mă focusez pe minge, pe mine și pe a face lucrurile tehnic și tactic bine.

Adică, în momentul ăla e vorba de decizii, e vorba de curaj, e vorba și de un pic de noroc, normal, dar astăzi chiar am fost foarte calmă și am avut mintea liniștită în momentele acelea și asta m-a ajutat foarte mult”.

Jaqueline Cristian, duel cu Aryna Sabalenka în turul 3

Jaqueline va avea o misiune foarte dificilă în următoare etapă a turneului de 1.000 de puncte, unde va întâlni liderul WTA, în fața căruia a pierdut în martie, la Indian Wells, scor 4-6, 1-6.

„N-am nimic de pierdut în meciul următor, vreau doar să mă bucur mai mult de partidă în sine, pentru că la Indian Wells n-am știut, sincer, la ce să mă aștept.

Bineînțeles, știi că joci contra numărului 1 mondial, știi că te aștepți la toate mingile să vină înapoi foarte bine, parcă puse cu mâna, dar vreau doar să pot să mă focusez un pic mai mult pe mine și să țin emoțiile mai în control, pentru că, până la urmă, nu am absolut nimic de pierdut, este un mec de gală, să zicem așa, unde, efectiv, trebuie să mă bucur și să încerc să joc cât de bine pot eu.

E un meci din care am multe de învățat, dar am și de arătat, în același timp. Deci, chiar mă gândesc cu bucurie la duelul următor, o să-l pregătesc mai bine decât data trecută și o să încerc în primul rând să mă bucur pe teren”, a încheiat Cristian.

