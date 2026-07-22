Jeff Bezos ar putea deveni acționar Fondatorul Amazon, abordat să investească la un gigant din Premier League 

Jeff Bezos (62 de ani), fondatorul Amazon și al patrulea cel mai bogat om din lume, a fost contactat pentru a investi la Liverpool.

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Fenway Sports Group (FSG), compania americană care deține Liverpool, poartă negocieri pentru vânzarea unui pachet de 30% din acțiunile clubului.

Jeff Bezos, abordat să investească la Liverpool

Grupul condus de Amit Bhatia, fost coproprietar al echipei QPR, a înaintat o ofertă provizorie de 1,35 miliarde de lire sterline, iar în prezent poartă discuții cu alți potențiali investitori pentru a asigura finanțarea tranzacției.

Jeff Bezos, fondatorul Amazon si al patrulea cel mai bogat om din lume este unul dintre ei, scrie theguardian.com.

Cu o avere estimată de Forbes la 257 de miliarde de dolari, omul de afaceri a analizat anterior cumpărarea mai multor francize din NFL, dar nu a dat curs propuneri.

Fenway Sports Group a confirmat negocierile

„Un consorțiu de investitori condus, gestionat și reprezentat de Amit Bhatia și-a exprimat interesul de a realiza o investiție strategică minoritară în clubul de fotbal Liverpool” a transmis FSG într-un comunicat, potrivit dailymail.com

În 2010, miliardarul care conduce FSG, John Henry, a achiziționat clubul în schimbul sumei de 300 de milioane de lire sterline.

N-ar fi prima dată când Fenway Sports Group ar ceda o parte din acțiuni. S-a mai întâmplat și în 2023 către Dynasty Equity.

Tranzacție a fost făcută pentru suma de 164 de milioane de lire sterline. Fondurile obținute au fost folosite pentru reducerea datoriilor și finanțarea investițiilor în infrastructură, notează skysports.com.

Liverpool este unul dintre cele mai de succes cluburi din Premier League. Gruparea de pe Anfield are în palmares 20 de titluri în Anglia, ultimul cucerit în sezonul 2024-2025. În stagiunea recent încheiată, „cormoranii” au terminat pe locul 5.

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