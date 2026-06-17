Jeremy Clarkson, anunț sfâșietor Fostul prezentator „Top Gear”, diagnosticat cu o formă agresivă de cancer: „Foarte, foarte greu de privit”

Jeremy Clarkson (66 de ani), fostul prezentator al emisiunii „Top Gear”, a fost diagnosticat cu o formă agresivă de cancer.

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Britanicul și-a anunțat fanii și colaboratorii cu privire la boala sa în emisiunea „Clarkson’s Farm” („Ferma lui Clarkson”) de pe platforma Amazon Prime Video.

Jeremy Clarkson, fostul prezentator al „Top Gear”, diagnosticat cu cancer

Clarkson a precizat că nu va fi prezent la fermă la finalul lunii iulie, când recolta va fi gata. Colaboratorii săi l-au întrebat dacă „pleacă undeva”, iar el le-a răspuns: „Da, am cancer”.

Șocat, unul dintre aceștia i-a răspuns: „Nu, nu ai. Unde?” . Clarkson a explicat: „Unde este nu privește pe nimeni. Știu încă din luna mai”.

Clarkson a spus că fusese diagnosticat încă din luna mai a anului trecut, iar zece la sută din prostata sa, „în zona în care se află cancerul”, este „moartă”.

El a început tratamentul și a fost supus unei operații în luna august, dar a ajuns apoi din nou pe patul de spital, scene care se vor putea vedea în ultimele episoade din sezonul cinci al „Clarkson's Farm”. Emisiune a fost filmată între sfârșitul anului 2024 și septembrie 2025.

Potrivit dailymail.com, ultimul episod se încheie cu Clarkson spunându-le telespectatorilor: „Dacă totul merge bine, ne vedem în sezonul șase, iar dacă nu, nu ne mai vedem. Aveți grija de voi”.

Prezentatorul a postat marți un videoclip pe pagina personală de Instagram, prin care i-a atenționat pe urmăritorii săi că ultimele episoade ale serialului său vor fi „foarte, foarte greu de privit”.

Jeremy Clarkson, fost prezentator al „Top Gear”

Prezentatorul britanic a devenit cunoscut publicului larg prin emisiunea Top Gear, producție de televiziune pe care a prezentat-o în două perioade distincte.

Prima dată, între 1988 și 1999, în formatul vechi al emisiunii, iar apoi între 2002 și 2015, alături de Richard Hammond și James May.

Aceștia discutau despre specificațiile celor mai noi mașini și motociclete, analizând în același timp performanțele vehiculelor pentru a afla dacă acestea se ridică la nivelul așteptărilor promise de producător.

El a părăsit definitiv emisiunea în 2015, după aproximativ 24 de ani în care a fost asociat cu „Top Gear”, în urma unui conflict cu unul dintre producătorii BBC.

Ulterior, el a lansat emisiunea „The Grand Tour” alături de Hammond și May.

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