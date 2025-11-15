Ce pun la cale ultrașii bosniaci GOLAZO.ro a aflat cum vor să protesteze Fanaticos, diseară, la jocul cu România

Fanii radicali bosniaci pregătesc un protest care să aibă impact și să se vadă în întreg stadionul.

S-a aflat însă doar o mică parte a planului secret. Ce nu se știe îngrijorează.

Bosnia - România va putea fi urmărită liveTEXT pe GOLAZO.ro și va fi televizată de Prima TV.

Bosniacii sunt îngrijorați de ce ar putea face propriii ultrași la confruntarea de sâmbătă seară.

Meci considerat de risc maxim

Conflictul fanilor radicali locali cu federația de la Sarajevo, mai ales cu președintele ei, Vico Zeljkovic, si amenințările lor lansate în toată țara, "Nu ne puteți cumpăra" și "Vom fi la Zenica!", au ridicat la maximum nivelul de alertă în Bosnia. Meciul e considerat de cel mai înalt risc.

FOTO. Imagini de la antrenamentul României, înainte de meciul cu Bosnia

Banner de protest pe un bloc înalt de lângă stadion

Sursele GOLAZO.ro la Zenica susțin că facțiune dură a galeriei "Dragonilor", BH Fanaticos, are un mesaj împotriva federației, pe care îl va arăta înaintea partidei.

Convinși că autoritățile le-ar confisca bannerul dacă ar vrea să pătrundă cu el pe stadionul Bilino Polje, ultrașii ar fi apelat la o stratagemă.

Au închiriat un apartament la ultimul etaj al unuia dintre blocurile înalte de lângă arenă și vor să afișeze acolo mesajul, pe clădire, pentru a fi văzut și din stadion.

Poliția bosniacă nu știe ce vor să facă ultrașii pe străzi. Si îngrijorarea crește

Problema mai mare a autorităților este că aceasta ar fi doar o mică parte a planului pus la cale de Fanaticos.

Nici poliția bosniacă nu știe unde sunt ultrașii, când pleacă spre stadion, dacă vor sau nu să intre în peluza lor și, mai ales, ce vor să facă pe străzi, în jurul lui Bilino Polje.

Dacă intenționează să provoace incidente cu forțele de ordine și să atace suporterii români.

550 de fani ai "tricolorilor" sunt așteptați în Bosnia pentru acest meci, 450 din marile galerii

VIDEO. Jurnaliștii GOLAZO.ro au dat pronosticuri înainte de Bosnia - România. Acum e rândul tău!

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport