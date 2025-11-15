Ce pun la cale ultrașii bosniaci GOLAZO.ro a aflat cum vor să protesteze Fanaticos, diseară, la jocul cu România +20 foto
Fanii radicali ai Bosniei pun la cale un protest la meciul cu România (foto: Imago)
Ce pun la cale ultrașii bosniaci GOLAZO.ro a aflat cum vor să protesteze Fanaticos, diseară, la jocul cu România

alt-text Theodor Jumătate , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video) , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 15.11.2025, ora 09:56
alt-text Actualizat: 15.11.2025, ora 12:27
  • Fanii radicali bosniaci pregătesc un protest care să aibă impact și să se vadă în întreg stadionul.
  • S-a aflat însă doar o mică parte a planului secret. Ce nu se știe îngrijorează.
  • Bosnia - România va putea fi urmărită liveTEXT pe GOLAZO.ro și va fi televizată de Prima TV.

Bosniacii sunt îngrijorați de ce ar putea face propriii ultrași la confruntarea de sâmbătă seară.

Ce alegeți: 1989 sau 2025? Ziua în care ne-am întors la Mondiale după 20 de ani versus cea în care nu suntem obligați nici să tăcem, nici să mințim
Meci considerat de risc maxim

Conflictul fanilor radicali locali cu federația de la Sarajevo, mai ales cu președintele ei, Vico Zeljkovic, si amenințările lor lansate în toată țara, "Nu ne puteți cumpăra" și "Vom fi la Zenica!", au ridicat la maximum nivelul de alertă în Bosnia. Meciul e considerat de cel mai înalt risc.

FOTO. Imagini de la antrenamentul României, înainte de meciul cu Bosnia

Bosnia - România. Antrenamentul oficial al „tricolorilor”. Foto - Raed Krishan (10).jpg
Bosnia - România. Antrenamentul oficial al „tricolorilor”. Foto - Raed Krishan (10).jpg

Galerie foto (20 imagini)

Bosnia - România. Antrenamentul oficial al „tricolorilor”. Foto - Raed Krishan (1).jpg Bosnia - România. Antrenamentul oficial al „tricolorilor”. Foto - Raed Krishan (2).jpg Bosnia - România. Antrenamentul oficial al „tricolorilor”. Foto - Raed Krishan (3).jpg Bosnia - România. Antrenamentul oficial al „tricolorilor”. Foto - Raed Krishan (4).jpg Bosnia - România. Antrenamentul oficial al „tricolorilor”. Foto - Raed Krishan (5).jpg
+20 Foto
Banner de protest pe un bloc înalt de lângă stadion

Sursele GOLAZO.ro la Zenica susțin că facțiune dură a galeriei "Dragonilor", BH Fanaticos, are un mesaj împotriva federației, pe care îl va arăta înaintea partidei.

Convinși că autoritățile le-ar confisca bannerul dacă ar vrea să pătrundă cu el pe stadionul Bilino Polje, ultrașii ar fi apelat la o stratagemă.

Au închiriat un apartament la ultimul etaj al unuia dintre blocurile înalte de lângă arenă și vor să afișeze acolo mesajul, pe clădire, pentru a fi văzut și din stadion.

Poliția bosniacă nu știe ce vor să facă ultrașii pe străzi. Si îngrijorarea crește

Problema mai mare a autorităților este că aceasta ar fi doar o mică parte a planului pus la cale de Fanaticos.

Nici poliția bosniacă nu știe unde sunt ultrașii, când pleacă spre stadion, dacă vor sau nu să intre în peluza lor și, mai ales, ce vor să facă pe străzi, în jurul lui Bilino Polje.

Dacă intenționează să provoace incidente cu forțele de ordine și să atace suporterii români.

550 de fani ai "tricolorilor"
sunt așteptați în Bosnia pentru acest meci, 450 din marile galerii

VIDEO. Jurnaliștii GOLAZO.ro au dat pronosticuri înainte de Bosnia - România. Acum e rândul tău!

Bosnia - România 3-1 „Tricolorii" pierd la Zenica după o repriză secundă de coșmar » Toate speranțele se îndreaptă spre baraj
23:50
Bosnia - România 3-1 „Tricolorii” pierd la Zenica după o repriză secundă de coșmar » Toate speranțele se îndreaptă spre baraj
Bosnia - România 3-1   „Tricolorii” pierd la Zenica după o repriză secundă de coșmar » Toate speranțele se îndreaptă spre baraj
Il Luce, contre cu GOLAZO.ro Enervat de o întrebare, după eșecul cu Bosnia: „Chiar nu aveți să vă reproșați nimic?”. I-a certat tot pe jucători
09:19
Il Luce, contre cu GOLAZO.ro Enervat de o întrebare, după eșecul cu Bosnia: „Chiar nu aveți să vă reproșați nimic?”. I-a certat tot pe jucători
Il Luce, contre cu GOLAZO.ro Enervat de o întrebare, după eșecul cu Bosnia: „Chiar nu aveți să vă reproșați nimic?”. I-a certat tot pe jucători
„Nu mai merge așa” Detaliul remarcat de Ciprian Marica. Arată eșecul unui întreg sistem: „Dacă vom zice că e o întâmplare, ne merităm soarta”
„Arbitraj jalnic!” Cristi Balaj, uluit de maniera în care Michael Oliver a condus Bosnia - România: „Tactică de intimidare”
12:01
„Arbitraj jalnic!” Cristi Balaj, uluit de maniera în care Michael Oliver a condus Bosnia - România: „Tactică de intimidare”
„Arbitraj jalnic!” Cristi Balaj, uluit de maniera în care Michael Oliver a condus Bosnia - România: „Tactică de intimidare”
„Vorbește, Șumi, să vină la FCSB!” Becali, apel la Marius Șumudică, după dezvăluirile despre situația lui Denis Drăguș în Turcia
Calcule pentru baraj Cum mai poate ajunge România la CM 2026, după ce a încheiat pe locul 3 preliminariile
„Și-a câștigat dreptul” Pleacă Mircea Lucescu de la națională? Oficialul FRF a dat răspunsul
