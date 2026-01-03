Joan Garcia sau Lamine Yamal? Răspuns agresiv al unui jucător de la Espanyol înaintea derby-ului cu Barcelona: „Îl voi călca în picioare”

Pere Milla (33 de ani), jucătorul celor de la Espanyol, a stârnit controverse înaintea derby-ului cu Barcelona.

Espanyol - Barcelona se joacă astăzi, de la 22:00, în direct pe Digi Sport 1.

Etapa #18 din La Liga aduce un prim derby al anului 2026, cel catalan, între Espanyol și Barcelona, înainte ca formația blaugrana să plece spre Arabia Saudită, pentru Supercupa Spaniei.

Pere Milla: „Îl voi călca în picioare pe Lamine Yamal”

Invitat în cadrul emisiunii de comedie „Perico Que Vola”, Pere Milla, jucătorul lui Espanyol, a fost întrebat pe cine și-ar dori „să calce în picioare” în derby-ul de diseară, dintre Joan Garcia, fostul portar al echipei sale, și Lamine Yamal, starul Barcelonei.

După mai multe ezitări și moment de râs, Milla l-a ales pe Lamine Yamal, iar răspunsul nu a fost pe placul fanilor blaugrana , potrivit marca.com.

Ulterior, în cadrul emisiunii s-a glumit pe tema titlurilor care ar putea apărea în ziare, după răspunsul său, iar jucătorul a adăugat: „Pere Milla o să-l calce în picioare pe Lamine Yamal”.

Derby-ul catalan a fost declarat meci cu risc ridicat, iar Espanyol va lua măsuri suplimentare de securitate.

Clubul va efectua verificări amănunțite la intrări și a instalat plase la ambele porți pentru a preveni aruncarea obiectelor.

Revenirea lui Joan Garcia pe terenul fostei sale echipei a dus la tensiuni și mai mari înaintea partidei.

