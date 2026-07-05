Au dat de pământ cu Paraguayul Reacții acide după jocul murdar al sud-americanilor din meciul cu Franța: „O rușine absolută”

PARAGUAY - FRANȚA 0-1. Joe Hart (39 de ani) și Micah Richards (38 de ani), foști internaționali englezi, s-au arătat dezgustați de jocul sud-americanilor.

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Jucătorii selecționatei antrenate de Gustavo Alfaro au apelat la tot felul de tertipuri, unele de-a dreptul murdare, pentru a opri cu orice preț ofensiva Franței.

Joe Hart: „Jucătorii Paraguayului au fost o rușine absolută”

În ciuda agresivității și provocărilor repetate, fotbaliștii sud-americani au scăpat basma curată.

Ilgiz Tantashev, „centralul” uzbec al partidei, a arătat trei cartonașe galbene pe durata celor 90 de minute. Culmea, toate în tabăra Franței.

Joe Hart, fostul portar al Angliei, participant la două ediții ale Cupei Mondiale (2010 și 2014) a răbufnit la finalul partidei.

„Jucătorii Paraguayului au fost o rușine absolută. Dacă ar fi în echipa mea, i-aș scoate de pe teren. N-aș vrea niciodată să câștig așa. N-aș vrea niciodată să joc un astfel de fotbal”, a declarat Joe Hart, citat de bbc.com.

Joe Hart a devenit analist TV și expert sportiv în iunie 2024, imediat după retragerea sa din activitatea de fotbalist profesionist/ Foto: IMAGO

Micah Richards: „A fost jenant”

Richards a fost și el la asentiment cu Hart. Fostul fundaș e de părere că jucătorii din Paraguay nu aveau un motiv întemeiat să recurgă la strategia abordată.

„A fost jenant să văd asta. Paraguayul merită mai mult decât atât. Au jucat foarte bine în apărare și nu era nevoie să recurgă la astfel de manevre”, a declarat Micah Richards pentru sursa citată.

Tactica paraguayenilor a dat roade până în minutul 65. Desire Doue a fost faultat în careu, iar Ilgiz Tantashev a dictat penalty pentru Franța, după ce a revăzut faza pe monitorul VAR.

Kylian Mbappe a transformat fără probleme și a calificat-o pe vicecampioana Mondială în sferturi. Pentru Franța urmează duelul cu Maroc, programat joi, cu începere de la ora 23:00.

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