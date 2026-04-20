„M-a scăpat Dumnezeu de el” Patronul de la FCSB, ironic la adresa lui Vlad Chiricheș: „Îl scot de pe listă dacă e apt la meciul de Europa!”

FARUL - FCSB 2-3. Gigi Becali (67 de ani), patronul roș-albaștrilor, a comentat ironic situația lui Vlad Chiricheș (36 de ani).

Patronul FCSB l-a desființat pe Chiricheș după victoria din etapa trecută cu Oțelul (4-0), însă Rădoi a decis să mizeze pe veteranul campioanei și la meciul cu Farul.

În cele din urmă, stoperul a fost nevoit să părăsească terenul, accidentat, în minutul 77, când a fost înlocuit de Lixandru.

La finalul partidei de la Ovidiu, patronul campioanei a fost întrebat despre titularizarea lui Chiricheș.

Becali a spus că se bucură de faptul că jucătorul în vârstă de 36 de ani s-a accidentat.

„Am scăpat, până la urmă, de el? Să-l întreb pe MM. M-a ajutat Dumnezeu să scăpăm de el!

Nu îi doresc o accidentare gravă, ci una care să ne scape de el. Îl scot de pe listă, dacă e [apt] la meciul de Europa!”, a declarat Becali la „Fotbal Club”, de la Digi Sport.

VIDEO. Golul marcat de Cisotti în meciul Farul - FCSB 2-3

Clasamentul în play-out

Loc Echipă Meciuri Puncte 7 FCSB 5 33 8 UTA Arad 5 31 9 FC Botoșani 5 30 10 Oțelul Galați 5 27 11 Csikszereda 5 26 12 Petrolul 5 23 13 Farul 5 23 14 Hermannstadt 5 19 15 Unirea Slobozia 5 19 16 Metaloglobus 5 10

