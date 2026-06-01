Cornel Dinu, dezamăgit de Dinamo Critică decizia luată de club la meciul cu FCSB: „Amatorism total” + Îl avertizează pe Gigi Becali

Cornel Dinu, dezamăgit de Dinamo Critică decizia luată de club la meciul cu FCSB: „Amatorism total"
alt-text Publicat: 01.06.2026, ora 19:50
alt-text Actualizat: 01.06.2026, ora 19:56
  • DINAMO - FCSB 1-1 (1-2 d.prel). Cornel Dinu (77 de ani), legendarul jucător și antrenor al „câinilor”, a reacționat după ce Alex Pop (26 de ani) a lipsit de la finala barajului pentru Conference League.
Atacantul lui Dinamo a lipsit de la derby-ul cu FCSB, deoarece își programase nunta în aceeași zi.

Pop a fost trecut pe foaia de joc, după ce oficialii „câinilor” au aflat vineri dimineață că George Pușcaș va fi indisponibil.

Conducerea a încercat să-l aducă pe Alex de la Cluj, acolo unde fotbalistul a avut cununia religioasă, dar planul a eșuat.

DINAMO - FCSB 1-1 (1-2 d.prel). Cornel Dinu: „Amatorism total!”

Cornel Dinu a criticat modul în care Dinamo a gestionat situația lui Pop, însă este de părere că rezultatul era același, chiar dacă acesta era pe teren.

„Decadența neamului românesc este reală. Amatorism total. Răul se vinde. E o dramă. Trebuia să i se spună că serbările personale să le facă după ce se încheie tot sezonul.

Și cu Pop, și fără Pop, Dinamo cam tot acolo era. Era doar petrecerea. Sezonul se încheie după ultimul meci al sezonului. Nu văd cum ar fi ajutat Pop pe Dinamo”, a declarat Cornel Dinu, citat de fanatik.ro.

Cornel Dinu, avertimesment pentru Gigi Becali: „Nu poți face o echipă competitivă!”

Patronul de la FCSB a declarat că echipa sa poate ajunge până în finala Conference League, dar Dinu nu le dă șanse roș-albaștrilor.

„Gigi știe cât de cât fotbal. Investește în echipă. Face o treabă total anormală, în sensul că el înțelege cât de cât mecanismele fotbalului, dar trebuie să existe o concordanță între cel care antrenează, care îi vede pe jucători zi de zi, și cel care hotărăște echipa și felul în care joacă echipa.

Ori această legătură este clar că nu există la Steaua (n.r. FCSB). Ci doar inspirațiile de moment.

Faptul că Gigi este de atâta timp prezent la jocurile de fotbal îi dă o anumită cunoaștere. Dar nu te face să ai și cunoașterea totală în ceea ce înseamnă relațiile de joc între jucători pe care nu îi simți la antrenament. Pentru că acolo se construiește echipa.

Dacă tu iei decizii după gustul tău, pot să meargă în campionatul nostru și în alte locuri, dacă ai niște jucători oarecum de valoare, dar în niciun caz nu poți să faci o echipă competitivă”, a mai spus Dinu pentru sursa citată.

  • FCSB va intra în competiție în turul 2 preliminar.

