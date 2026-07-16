Moment viral după Anglia - Argentina FOTO. Sud-americanii au rămas uluiți după ce au citit ce scria pe sticla lui Pickford. Fața lui Messi a făcut înconjurul internetului

Anglia - Argentina 1-2. Jucătorii sud-americani s-au amuzat la finalul partidei din semifinalele CM 2026, după ce au găsit sticla portarului englez Jordan Pickford (32 de ani).

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Anglia a deschis scorul în minutul 55, după golul înscris de Anthony Gordon. Argentina a restabilit egalitatea în minutul 85, după un șut perfect trimis din afara careului de Enzo Fernandez.

Deși partida părea că se îndreaptă spre prelungiri, Lautaro Martinez a dat lovitura și a calificat-o pe Argentina în finala CM 2026.

FOTO. Argentinienii s-au amuzat după ce au găsit sticla lui Jordan Pickford

După golul înscris de Enzo Fernandez, englezii sperau să reziste și să împingă meciul în prelungiri, iar apoi să decidă meciul la loviturile de departajare.

Însă planurile naționalei pregătite de Thomas Tuchel au fost date peste cap după ce Lautaro Martinez a înscris golul decisiv în minutul 90+2.

Totuși, portarul englez Jordan Pickford își făcuse temele, în cazul în care se ajungea la loviturile de departajare. Goalkeeperul își lipise pe o sticlă de apă o listă cu modul în care execută fiecare argentinian, precum și unde trebuie să plonjeze.

Cu toate acestea, calificarea a fost decisă în timpul regulamentar, iar sticla a fost găsită de adversari după fluierul de final.

Un membru al staff-ului tehnic al Argentinei a fost surprins de camerele TV în timp ce îi arată sticla lui Lionel Messi, reacția starului argentinian devenind rapid virală pe Internet.

Sticla a ajuns apoi la Enzo Fernandez, care s-a amuzat după ce și-a văzut numele scris pe acea listă. Pickford notase că trebuia să rămână pe centrul porții în momentul când argentinianul urma să execute un penalty.

Acest obicei este tot mai întâlnit în rândul portarilor, care aleg să-și lipească pe sticlele de apă indicații pentru loviturile de la 11 metri.

Lionel Messi, Nico González, Senesi y Enzo, mirando LA BOTELLA QUE SE OLVIDÓ PICKFORD y que tenía los PENALES DE LOS ARGENTINOS.



Miren las reacciones, JAJAJA. 😅🇦🇷 pic.twitter.com/jvvWMsF0wQ — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 16, 2026

Pickford s-a folosit cu succes de aceste informații la EURO 2024, în meciul din sferturi cu Elveția (1-1, 5-3 d.pen.), când o notiță pe care scria „plonjează la stânga” s-a dovedit a fi decisivă la penalty-ul executat de elvețianul Manuel Akanji, conform metro.co.uk.

FOTO. Golul înscris de Enzo Fernandez

În urma victoriei imense obținute miercuri la Atlanta, Argentina s-a calificat în finala CM 2026, acolo unde o va întâlni pe Spania.

Meciul va avea loc duminică, de la ora 22:00, și va transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.

Argentina se va lupta pentru al patrulea titlu mondial din istorie, în timp ce Spania va încerca să câștige al doilea trofeu, după cel din 2010.

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