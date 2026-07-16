„Sper să nu fiu atât de prost” Cristian Romero, replică devastatoare pentru un fost internațional englez, după calificarea în finala CM 2026 +10 foto
Lisandro Martinez și Cristian Romero FOTO Imago
Campionatul Mondial

„Sper să nu fiu atât de prost” Cristian Romero, replică devastatoare pentru un fost internațional englez, după calificarea în finala CM 2026

alt-text Publicat: 16.07.2026, ora 09:59
alt-text Actualizat: 16.07.2026, ora 10:00
  • Fundașii argentinieni Cristian Romero (28 de ani) și Lisandro Martinez (28 de ani) i-au dat replica lui Gary Neville (51 de ani), după ce fostul fundaș al Angliei i-a criticat înaintea semifinalei Cupei Mondiale de miercuri, pierdută de englezi cu 2-1.
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Înainte de meciul de la Atlanta, Neville declarase că Romero și Lisandro Martinez sunt „cea mai bună dintre cele mai proaste perechi de fundași centrali din lume”.

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Cristian Romero: „Sper să nu fiu atât de prost când mă retrag”

„Singurul lucru pe care îl sper este ca, atunci când mă voi retrage, să nu fiu atât de prost. Sper să nu critic niciun jucător sau pe nimeni”, a răspuns Romero când a fost întrebat despre remarca lui Neville, după victoria împotriva Angliei, scrie The Mirror.

„Dăm tot ce avem mai bun pentru echipa noastră națională. Uneori ne merge bine, alteori rău, dar suntem foarte fericiți că ne-am calificat din nou în finala Cupei Mondiale.

Cred că scriem istorie; pentru noi este ceva cu adevărat uriaș și simțim semnificația acestui tricou ca nimeni altcineva”, a continuat Romero.

Nici Lisandro Martinez nu a uitat să-i răspundă fostului fundaș de la Manchester United:

„Suntem obișnuiți ca oamenii să vorbească mereu despre noi. Se pare că le place să o facă, iar noi răspundem pe teren, atâta tot, întotdeauna cu respect.”

Gary Neville FOTO Imago Gary Neville FOTO Imago
Gary Neville FOTO Imago

Ce a spus Garry Neville

Atât Romero (Tottenham Hotspur), cât și Martinez (Manchester United) joacă în Premier League din vara anului 2022, un campionat despre care Neville vorbește în calitate de analist pentru Sky Sports.

Înainte de meci, Neville i-a numit pe cei doi „cea mai bună dintre cele mai proaste perechi de fundași centrali din lume”. Ulterior, el a adăugat că se așteaptă ca Anglia să înscrie de două ori împotriva Argentinei. Ceea ce nu s-a întâmplat.

„Dacă îi urmărești la naționala Argentinei, marchează goluri, lovesc cu capul, sunt literalmente peste tot, e incredibil.

Îi numesc cea mai bună dintre cele mai proaste perechi de fundași centrali din lume. Pentru că, uneori, pot fi incredibili, dar în clipa următoare trec de la sublim la ridicol”, a spus Neville despre cei doi în emisiunea „The Overlap” la începutul acestei săptămâni.

FOTO. Argentina sărbătorește calificarea în finala Campionatului Mondial

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Argentina sărbătorește calificarea în finala Campionatului Mondial. Foto: Imago Argentina sărbătorește calificarea în finala Campionatului Mondial. Foto: Imago Argentina sărbătorește calificarea în finala Campionatului Mondial. Foto: Imago Argentina sărbătorește calificarea în finala Campionatului Mondial. Foto: Imago Argentina sărbătorește calificarea în finala Campionatului Mondial. Foto: Imago
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Perechea Romero-Martinez nu a primit gol în două dintre cele șase meciuri disputate de Argentina la Cupa Mondială, cu Algeria și Austria). Sud-americanii au încasat însă șase goluri, cu Capul Verde, Egipt, Elveția și Anglia.

Argentina s-a calificat în finala Campionatului Mondial, acolo unde va da peste Spania. Meciul se va juca duminică, de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Sud-americanii au ajuns în a doua finală consecutivă de Campionat Mondial. În 2022, naționala lui Lionel Messi a trecut în ultimul act de Franța, scor 3-3 (4-2 d.pen).

Deși englezii au condus prin golul lui Gordon, în minutul 55, Argentina a reușit o remontanda, grație golurilor lui Enzo Fernandez (85) și Lautaro Martinez (90+2). Messi a pasat decisiv la ambele reușite.

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