Denis Ciobotariu, dorit în MLS Suma impresionantă pe care ar putea s-o încaseze Rapid » De ce depinde transferul

Denis Ciobotariu (27 de ani), fundașul central al celor de la Rapid, este dorit de New England Revolution, formație care ocupă locul 11 în conferința de Est din MLS.

Denis Ciobotariu a avut ocazia să plece de la Rapid în această iarnă, dar a ales să rămână alături de formația antrenată de Constantin Gâlcă.

Doar rezervă în ultimele cinci meciuri jucate de giuleșteni, stoperul este acum curtat de un club din MLS.

Denis Ciobotariu, pe lista celor de la New England Revolution

Formația care și-ar fi exprimat interesul pentru serviciile lui Ciobotariu este New England Revoluțion, echipă ce ocupă locul 11 în conferința de Est din MLS, după primele cinci runde.

Gruparea fondată în anul 1995 s-ar putea despărți la vară de fundașul central Brayan Ceballos, unul dintre cei mai valoroși jucători din lot, iar jucătorul de la Rapid este văzut drept înlocuitorul perfect.

Dacă mutarea se va concretiza, suma de transfer se va învârti în jurul a 1,5 milioane de euro, informează gsp.ro.

1.000.000 de euro este cota lui Denis Ciobotariu, potrivit transfermark.ro

Ciobotariu ar fi cel de-al doilea român care evoluează în MLS, după Louis Munteanu (23 de ani). Atacantul este legitimat în prezent la DC United.

Fiul fostului mare internațional Liviu Ciobotariu a ajuns la Rapid în iarna lui 2025, după ce intrase în ultimele 6 luni de contract cu Sepsi.

Denis mai are contract cu giuleștenii până în vara lui 2028.

19 meciuri și două goluri a adunat Ciobotariu în acest sezon pentru Rapid

Alexandru Pașcanu, Lars Kramer și Leo Bolgado, împrumutat de la CFR până în vară, sunt jucătorii pe care Constantin Gâlcă îi mai are pe postul de fundaș central.

De-a lungul carierei, Ciobotariu a mai evoluat pentru Dinamo, Chindia Târgoviște, FC Voluntari și CFR Cluj.

