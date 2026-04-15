 U Cluj, lovitură de 1,5 milioane de euro? Golgheterul din Liga 1, dorit de un club uriaș din Turcia

Jovo Lukic (27 de ani), atacantul celor de la U Cluj, a intrat în vizorul celor de la Beșiktaș, una dintre cele mai titrate formații din campionatul Turciei, scrie presa din țara natală a fotbalistului.

Internaționalul bosniac a venit vara trecută la U Cluj de la U Craiova, gratis, și a devenit unul dintre cei mai buni jucător ai alb-negrilor și ai campionatului, iar evoluțiile sale nu au fost trecute cu vederea.

Golgheter în Liga 1, cu 20 de goluri, Lukic ar putea părăsi formația de pe „Cluj Arena” la finalul sezonului, deși mai are contract cu „șepcile roșii” până în 2028.

Beșiktaș se pregătește să facă schimbări masive în lot, în perioada de mercato din vară, iar una dintre țintele formației din Turcia ar fi atacantul lui U Cluj, scrie fotomac.com.tr, care citează presa din Bosnia.

În cazul în care mutarea se va efectua, formația antrenată de Cristiano Bergodi ar face un profit considerabil.

Suma cerută de ardeleni pentru a-l lăsa pe Lukic să plece este de 1.5 milioane de euro, actuala sa cotă de piață.

Mihai Stoica, impresionat de Jovo Lukic: „Cel mai bun jucător din campionatul ăsta”

Lukic e considerat cel mai bun jucător la ora actuală din Liga 1.

„Echipa asta poate lua titlul, pentru că are niște jucători cu experiență care nu prea se tem, de la mijloc în sus mai ales. În compartimentul defensiv eu tot mai văd niște vulnerabilități. Uite-l pe Lukic.

Este poate cel mai bun jucător din campionatul ăsta. Atenție, jucător, nu atacant!

Nu l-am văzut făcând un meci prost. Nu l-am văzut să aibă un meci fără realizări împotriva echipelor bune. Este o metamorfoză gigantică la un jucător de care Craiova nu știa cum să scape.

Și a avut multe șanse la Craiova. Nu se poate spune că era marginalizat acolo, că a fost bun, dar nu l-au văzut. A avut o grămadă de șanse să joace, dar nu juca. Ce face acum e ireal.

Să câștige U Cluj titlul a fi o surpriză la nivelul celor reușite de Oțelul, Urziceni, Astra, Viitorul. Toate au fost surprize foarte mari”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

