Rapid, comunicat oficial Conducerea giuleștenilor a anunțat când îl evaluează pe Costel Gâlcă

Clubul Rapid a emis un comunicat prin care a explicat ce se va întâmpla cu antrenorul Constantin Gâlcă (54 de ani), după rezultatele slabe înregistrate de gruparea giuleșteană în play-off.

Rapid a obținut o singură victorie în play-off, 3-2 cu Dinamo. Au urmat apoi două înfrângeri, 0-1 cu CFR Cluj și 1-2 cu Universitatea Cluj, dar și un egal, 0-0 cu FC Argeș.

Rapid a anunțat ce se întâmplă cu Constantin Gâlcă

După ce s-a vorbit despre o posibilă plecare a lui Gâlcă, giuleștenii au emis un comunicat prin care au anunțat că tehnicianul va beneficia în continuare de sprijinul conducerii.

„În urma speculațiilor apărute recent în spațiul public privind o posibilă schimbare la nivelul băncii tehnice, FC Rapid își reafirmă în mod ferm susținerea pentru antrenorul principal, Constantin Gâlcă.

La nivel decizional, nu a existat și nu există nicio discuție legată de o eventuală înlocuire a staff-ului tehnic, iar toate informațiile vehiculate în acest sens sunt complet nefondate. Clubul nu poartă și nu a purtat până la acest moment nicio discuție privind o schimbare pe banca tehnică.

Echipa noastră este angrenată în lupta pentru îndeplinirea obiectivelor asumate pentru acest sezon, iar evaluările se vor face exclusiv la finalul competiției, într-un cadru profesionist și responsabil, așa cum este normal.

Poziția exprimată public de către președintele și acționarul clubului, Victor Angelescu, este poziția oficială și unică a FC Rapid, asumată la nivelul întregii conduceri.

În încheiere, dorim că precizăm că întreg clubul este concentrat exclusiv pe finalul de sezon, pe performanță și pe atingerea obiectivului sportiv stabilit, alături de actualul staff tehnic și de jucători”, a transmis clubul Rapid, prin intermediul site-ului oficial.

Ce spunea Victor Angelescu despre viitorul lui Constantin Gâlcă

După remiza cu FC Argeș din a patra etapă a play-off-ului, președintele Rapidului a anunțat că, la nivelul conducerii, nu există intenția de a încheia colaborarea cu Constantin Gâlcă.

„Nu știu ce speculații au apărut, despre o plecare, bănuiesc. Nu există nicio discuție. Suntem foarte încrezători în Costel Gâlcă, nu am avut și nici nu vom avea în acest moment nicio discuție cu vreun antrenor.

Avem încredere în el, am avut întotdeauna. Are un obiectiv foarte clar și, la ora actuală, este în grafic. Suntem pe loc de cupe europene. Vom vedea la finalul sezonului.

Noi ne dorim să continuăm cu Gâlcă. Pot să garantez 100% că nu s-a discutat măcar un minut cu vreun alt antrenor.

Nu am vorbit nici cu Răzvan Lucescu sau cu altcineva, nici eu, nici domnul Șucu. Suntem focusați pe ultimele meciuri și vrem să ne îndeplinim obiectivul”, a declarat Angelescu, potrivit digisport.ro.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport