Intențiile conducerii lui U Cluj Președintele Universității, după ce Sabău a declarat că vrea să părăsească echipa : „E o presiune foarte mare”

Radu Constantea (41 de ani), președintele celor de la U Cluj, a anunțat hotărârea conducerii clujene, după ce Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani) anunțase că vrea să demisioneze.

U Cluj a pierdut meciul cu Csikszereda din etapa #12 a Ligii 1, scor 1-2.

Radu Constantea: „Vrem să continuăm cu el”

Conducătorul de la Universitatea Cluj a declarat că gruparea ardeleană dorește sa continue colaborarea cu Sabău, chiar dacă rezultatele din actualul sezon sunt sub așteptări.

„Vrem să continuăm cu Neluțu Sabău. Au fost mai multe discuții în care a vrut să renunțe, dar am fost inspirați că am reușit să-l convingem.

Repet, o să avem o discuție și vom analiza atent ce își dorește. Dar suntem convinși că putem să redresăm situația, chiar dacă nu arătăm foarte bine. Toți ne-am fi dorit să avem un alt start de sezon.

Încercăm să înțelegem situația, e o presiune foarte mare pe el și și-ar fi dorit să aibă rezultate mai bune. Ăsta e fenomenul și trebuie să trecem peste el”, a declarat Radu Constantea, conform digisport.ro.

Constantea: „Nu îmi dau demisia”

Președintele clujenilor a vorbit despre posibilitatea de a pleca la echipă și a declarat că nu ia în calcul această variantă.

„Cred că prima dată președintele e vinovat într-un club. Cu siguranță avem o vină, cred că puteam face lucruri mai bune în vară.

Jucătorii sunt cu banii la zi, condițiile sunt bune, dar sunt convins că președintele e primul vinovat. Conducerea are vina cea mai mare.

(n.r. Vă gândiți să vă dați demisia?) Am o responsabilitate și cel mai ușor este să pleci acasă. Nu iau în calcul asta, dar dacă există cineva dispus să vină și este mai capabil, atunci sunt gata să fac un pas în față.

Clar erau așteptări foarte mari și . Există această presiune și trebuie să învățăm să o gestionăm. U Cluj e acum pe locul 9 și nu-și propune mereu să se bată la primele locuri.

Nu m-am gândit la absolut niciun nume [de antrenor], vreau să am o discuție cu Neluțu Sabău. Sper să nu ne gândim la un alt nume”, a mai adăugat Constantea.

