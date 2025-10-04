Intențiile conducerii lui U Cluj Președintele Universității, după ce Sabău a declarat că vrea să părăsească echipa : „E o presiune foarte mare”
Radu Constantea FOTO: Universitatea Cluj
Superliga

Intențiile conducerii lui U Cluj Președintele Universității, după ce Sabău a declarat că vrea să părăsească echipa: „E o presiune foarte mare”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 04.10.2025, ora 23:42
alt-text Actualizat: 05.10.2025, ora 09:01

U Cluj a pierdut meciul cu Csikszereda din etapa #12 a Ligii 1, scor 1-2.

Rapid trece pe 1 VIDEO Dobre aduce liniștea în Giulești! Trupa lui Gâlcă se impune cu Farul, 3-1, și devine lider în Liga 1
Citește și
Rapid trece pe 1 VIDEO Dobre aduce liniștea în Giulești! Trupa lui Gâlcă se impune cu Farul, 3-1, și devine lider în Liga 1
Citește mai mult
Rapid trece pe 1 VIDEO Dobre aduce liniștea în Giulești! Trupa lui Gâlcă se impune cu Farul, 3-1, și devine lider în Liga 1

Radu Constantea: „Vrem să continuăm cu el”

Conducătorul de la Universitatea Cluj a declarat că gruparea ardeleană dorește sa continue colaborarea cu Sabău, chiar dacă rezultatele din actualul sezon sunt sub așteptări.

„Vrem să continuăm cu Neluțu Sabău. Au fost mai multe discuții în care a vrut să renunțe, dar am fost inspirați că am reușit să-l convingem.

Repet, o să avem o discuție și vom analiza atent ce își dorește. Dar suntem convinși că putem să redresăm situația, chiar dacă nu arătăm foarte bine. Toți ne-am fi dorit să avem un alt start de sezon.

Încercăm să înțelegem situația, e o presiune foarte mare pe el și și-ar fi dorit să aibă rezultate mai bune. Ăsta e fenomenul și trebuie să trecem peste el”, a declarat Radu Constantea, conform digisport.ro.

Constantea: „Nu îmi dau demisia”

Președintele clujenilor a vorbit despre posibilitatea de a pleca la echipă și a declarat că nu ia în calcul această variantă.

„Cred că prima dată președintele e vinovat într-un club. Cu siguranță avem o vină, cred că puteam face lucruri mai bune în vară.

Jucătorii sunt cu banii la zi, condițiile sunt bune, dar sunt convins că președintele e primul vinovat. Conducerea are vina cea mai mare.

(n.r. Vă gândiți să vă dați demisia?) Am o responsabilitate și cel mai ușor este să pleci acasă. Nu iau în calcul asta, dar dacă există cineva dispus să vină și este mai capabil, atunci sunt gata să fac un pas în față.

Clar erau așteptări foarte mari și . Există această presiune și trebuie să învățăm să o gestionăm. U Cluj e acum pe locul 9 și nu-și propune mereu să se bată la primele locuri.

Nu m-am gândit la absolut niciun nume [de antrenor], vreau să am o discuție cu Neluțu Sabău. Sper să nu ne gândim la un alt nume”, a mai adăugat Constantea.

Citește și

A început războiul din derby VIDEO Alex Dobre a dat tonul trivialităților anti-Dinamo » Imagini de la finalul meciului, la galerie
Superliga
23:15
A început războiul din derby VIDEO Alex Dobre a dat tonul trivialităților anti-Dinamo » Imagini de la finalul meciului, la galerie
Citește mai mult
A început războiul din derby VIDEO Alex Dobre a dat tonul trivialităților anti-Dinamo » Imagini de la finalul meciului, la galerie
„Diamantele fotbalui românesc” Jucătorii lui CFR Cluj evidențiați de Andrea Mandorlini
Superliga
22:56
„Diamantele fotbalui românesc” Jucătorii lui CFR Cluj evidențiați de Andrea Mandorlini
Citește mai mult
„Diamantele fotbalui românesc” Jucătorii lui CFR Cluj evidențiați de Andrea Mandorlini

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Alertă aeriană în toată Ucraina, rușii atacă. Avioane de luptă, ridicate de urgență de Polonia
Alertă aeriană în toată Ucraina, rușii atacă. Avioane de luptă, ridicate de urgență de Polonia
Alertă aeriană în toată Ucraina, rușii atacă. Avioane de luptă, ridicate de urgență de Polonia
Ioan Ovidiu Sabau liga 1 u cluj radu constantea
Știrile zilei din sport
L-a jignit pe Lucescu Marian Iancu, derapaj în direct la adresa selecționerului: „Băi, dobitocule!” » Moderatorul, șocat: „A fost ceva mizerabil”
Superliga
15:09
L-a jignit pe Lucescu Marian Iancu, derapaj în direct la adresa selecționerului: „Băi, dobitocule!” » Moderatorul, șocat: „A fost ceva mizerabil”
Citește mai mult
L-a jignit pe Lucescu Marian Iancu, derapaj în direct la adresa selecționerului: „Băi, dobitocule!” » Moderatorul, șocat: „A fost ceva mizerabil”
Consecințe după momentul șocant FOTO+VIDEO. FRH, prima decizie după ce selecționerul României și-a bruscat jucătorul » Reacția lui Buricea
Handbal
14:25
Consecințe după momentul șocant FOTO+VIDEO. FRH, prima decizie după ce selecționerul României și-a bruscat jucătorul » Reacția lui Buricea
Citește mai mult
Consecințe după momentul șocant FOTO+VIDEO. FRH, prima decizie după ce selecționerul României și-a bruscat jucătorul » Reacția lui Buricea
În depresie fiindcă l-a părăsit iubita Caz incredibil: în ce situație a ajuns unul dintre cei mai buni U21 din Liga 1
Superliga
14:05
În depresie fiindcă l-a părăsit iubita Caz incredibil: în ce situație a ajuns unul dintre cei mai buni U21 din Liga 1
Citește mai mult
În depresie fiindcă l-a părăsit iubita Caz incredibil: în ce situație a ajuns unul dintre cei mai buni U21 din Liga 1
„Meci vital pentru ei!” Ilie Dumitrescu analizează derby-ul FCSB - U Craiova: „E o diferență foarte mare” » Ce spune despre răbufnirea lui Alibec
Superliga
10:25
„Meci vital pentru ei!” Ilie Dumitrescu analizează derby-ul FCSB - U Craiova: „E o diferență foarte mare” » Ce spune despre răbufnirea lui Alibec
Citește mai mult
„Meci vital pentru ei!” Ilie Dumitrescu analizează derby-ul FCSB - U Craiova: „E o diferență foarte mare” » Ce spune despre răbufnirea lui Alibec
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:57
Hîldan, omagiat de „câini” VIDEO Mesajul transmis de Dinamo în memoria „Unicului căpitan” + Oficialii și fanii au mers la mormântul lui Cătălin
Hîldan, omagiat de „câini” VIDEO Mesajul transmis de Dinamo în memoria „Unicului căpitan” + Oficialii și fanii au mers la mormântul lui Cătălin
18:09
Imagini de senzație VIDEO: Arena cu acoperiș retractabil pe care se va juca luna aceasta: e ca o floare și se închide în 10 minute!
Imagini de senzație VIDEO: Arena cu acoperiș retractabil pe care se va juca luna aceasta: e ca o floare și se închide în 10 minute!
16:56
Stanciu, în Giulești? Rapid a decis Victor Angelescu a făcut anunțul despre revenirea căpitanului naționalei în Liga 1: „Ar fi culmea”
Stanciu, în Giulești? Rapid a decis Victor Angelescu a făcut anunțul despre revenirea căpitanului naționalei în Liga 1: „Ar fi culmea”
16:07
Explicația lui Drăgușin De ce nu a venit la echipa națională pentru meciul crucial cu Austria: „Nu cred că este cazul să punem la îndoială”
Explicația lui Drăgușin De ce nu a venit la echipa națională pentru meciul crucial cu Austria : „Nu cred că este cazul să punem la îndoială”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
Top stiri din sport
Răspunsul lui Chivu a uimit Italia Ce a spus românul când a fost întrebat dacă va urmări derby-ul Juventus - AC Milan
Campionate
12:48
Răspunsul lui Chivu a uimit Italia Ce a spus românul când a fost întrebat dacă va urmări derby-ul Juventus - AC Milan
Citește mai mult
Răspunsul lui Chivu a uimit Italia Ce a spus românul când a fost întrebat dacă va urmări derby-ul Juventus - AC Milan
Zverev iese la atac Germanul acuză o conspirație în ATP: „Vor să-i avantajeze pe Alcaraz și Sinner” » Cum răspunde italianul + ce spun cifrele
Tenis
12:11
Zverev iese la atac Germanul acuză o conspirație în ATP: „Vor să-i avantajeze pe Alcaraz și Sinner” » Cum răspunde italianul + ce spun cifrele
Citește mai mult
Zverev iese la atac Germanul acuză o conspirație în ATP: „Vor să-i avantajeze pe Alcaraz și Sinner” » Cum răspunde italianul + ce spun cifrele
Cybertruck ucide? Scandal uriaș în SUA. „Tancul” lui Elon Musk, acuzat că a provocat moartea a trei tineri: „Ar fi în viață dacă puteau ieși!”
Auto
11:55
Cybertruck ucide? Scandal uriaș în SUA. „Tancul” lui Elon Musk, acuzat că a provocat moartea a trei tineri: „Ar fi în viață dacă puteau ieși!”
Citește mai mult
Cybertruck ucide? Scandal uriaș în SUA. „Tancul” lui Elon Musk, acuzat că a provocat moartea a trei tineri: „Ar fi în viață dacă puteau ieși!”
Dennis Man s-a dezlănțuit Românul a dezvăluit prin ce a trecut de când a ajuns la PSV » Presa din Olanda: „Jucătorul pe care îl așteptam!”
Stranieri
10:47
Dennis Man s-a dezlănțuit Românul a dezvăluit prin ce a trecut de când a ajuns la PSV » Presa din Olanda: „Jucătorul pe care îl așteptam!”
Citește mai mult
Dennis Man s-a dezlănțuit Românul a dezvăluit prin ce a trecut de când a ajuns la PSV » Presa din Olanda: „Jucătorul pe care îl așteptam!”

Echipe/Competiții

fcsb 69 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 22 rapid 17 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
05.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share