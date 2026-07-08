Trump intervine din nou?  Spaniolii se tem că președintele SUA i-ar putea dezavantaja la CM 2030: „Intenția este clară”

Federația Spaniolă de Fotbal se teme că președintele american Donald Trump (80 de ani) ar putea influența organizarea CM 2030, astfel încât finala să se dispute în Maroc.

La fel ca anul acesta, turneul final de peste 4 ani va fi organizat tot de 3 țări: Portugalia, Spania și Maroc.

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Intervenția lui Trump au putut fi observate deja la Campionatul Mondial de anul acesta.

La presiunile președintelui, FIFA a suspendat aplicarea sancțiunii primite de Folarin Balogun, eliminat în meciul SUA - Bosnia și Herțegovina, din 16-imile Campionatului Mondial.

Federația Spaniolă se teme că Trump ar putea influența organizarea CM 2030

După intervenția lui Trump în privința suspendării lui Balogun de la CM 2026, spaniolii sunt îngrijorați că ar putea fi și ei ținta președintelui american.

Jurnalistul Juanma Castano a dezvăluit, în emisiunea „El Partidazo” de la Cope, citat de mundodepotrivo.com, că Federația Spaniolă de Fotbal (RFEF) se teme că președintele SUA ar putea influența organizarea CM 2030, astfel încât finala competiției să se dispute în Maroc, nu în Spania.

„În Federația Spaniolă nu spun acest lucru în mod public, însă există temerea, bazată și pe anumite informații, că Trump își dorește ca finala Cupei Mondiale din 2030 să se joace în Maroc, nu în Spania.

Iar această intenție este foarte clară. Marocul este un aliat al Statelor Unite, iar Trump manifestă o antipatie deosebită față de Spania”.

Relația dintre Spania și SUA s-a deteriorat în ultima vreme. La summitul NATO de la Ankara, de miercuri, Trump i-a ordonat lui Scott Bessent, secretarul american al Trezoreriei, să întrerupă toate relațiile comerciale cu Spania, descriind Madridul drept „un partener îngrozitor” în cadrul alianței, conform reuters.com.

Oprește totul imediat. Nici măcar să nu mai vorbești cu ei. Sunt fără speranță. Sunt niște oameni răi. Câștigă atât de mulți bani de pe urma relațiilor comerciale cu noi, iar noi ne vom asigura că vor câștiga mult mai puțin. Nu vreau să mai avem nicio relație de afaceri cu ei. Donald Trump, președintele SUA, despre Spania

SUA și-ar dori să organizeze CM 2038

După ediția din 1994 și cea din această vară, la Casa Albă se vorbește deja despre posibilitate ca SUA să găzduiască un nou Campionat Mondial.

Politicianul american Andrew Giuliani a explicat că țara are capacitatea de a organiza din nou competiția.

„Dacă luăm în calcul faptul că, la un moment dat, Cupa Mondială ar putea fi extinsă la 64 de echipe, cred că Statele Unite poate face față fără probleme acestei provocări”, a spus Giuliani, conform marca.com.

În plus, a precizat că a vorbit deja cu președintele Donald Trump despre acest plan al americanilor.

„Nu există o țară mai potrivită pentru organizarea unei Cupe Mondiale decât Statele Unite, iar acest lucru se vede și în reacțiile de pe rețelele de socializare.

Vedem cum mulți suporteri care interacționează cu Statele Unite pentru prima dată sau după o perioadă foarte lungă de timp descoperă că este o țară primitoare și că are o infrastructură extraordinară”, a mai spus Giuliani.

Stadioanele sunt deja construite, astfel că, spre deosebire de alte țări gazdă, care trebuie să investească zeci de miliarde de dolari, noi am avut nevoie doar de câteva miliarde. Andrew Giuliani, politician american

În 2030, Campionatul Mondial va fi găzduit de Spania, Portugalia și Maroc.

Ediția din 2034 va fi organizată în premieră în Arabia Saudită, iar pentru 2038 nu a fost desemnată o țară gazdă, an care a intrat rapid în vizorul americanilor.

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