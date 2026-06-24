Și-a acoperit gura și nu a luat roșu De ce Jude Bellingham nu a fost eliminat în Anglia - Ghana +6 foto
Jude Bellingham și Jordan Ayew. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Și-a acoperit gura și nu a luat roșu De ce Jude Bellingham nu a fost eliminat în Anglia - Ghana

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 24.06.2026, ora 14:53
alt-text Actualizat: 24.06.2026, ora 16:25
  • Gestul făcut de Jude Bellingham (22 de ani) în Anglia - Ghana, 0-0, meci din Grupa L de la Campionatul Mondial, a stârnit discuții după fluierul final.
  • Mijlocașul lui Real Madrid a fost surprins în timp ce părea că își acoperă gura în timpul unei discuții cu Jordan Ayew (34 de ani).
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Gestul poate fi sancționat cu cartonaș roșu la acest turneu, dar numai în anumite condiții.

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De ce Jude Bellingham nu a fost eliminat în Anglia - Ghana

IFAB, organismul care stabilește regulile fotbalului, a aprobat înaintea Cupei Mondiale o modificare prin care „orice jucător care își acoperă gura într-o situație conflictuală cu un adversar poate fi sancționat cu cartonaș roșu”.

Gestul în sine nu este suficient, trebuie să existe și o confruntare între fotbaliști.

În cazul lui Bellingham, imaginile publicate după meci îl arată vorbind cu Ayew, dar nu indică limpede că dialogul dintre cei doi ar fi fost unul tensionat.

Jude Bellingham și Jordan Ayew. Foto: Imago Jude Bellingham și Jordan Ayew. Foto: Imago
Jude Bellingham și Jordan Ayew. Foto: Imago

Tocmai de aceea, faza nu a fost tratată la fel ca episodul în care a fost implicat Miguel Almiron, primul jucător eliminat la acest Mondial în baza noii reguli.

Almiron a primit cartonaș roșu în meciul Paraguay - Turcia, 1-0, după ce și-a acoperit gura în timpul unei confruntări cu Mert Muldur.

Almiron i-a spus ceva lui Mert cu mâna la gură și a fost eliminat la Turcia - Paraguay. Fotografii: Imago+capturi TV
Almiron i-a spus ceva lui Mert cu mâna la gură și a fost eliminat la Turcia - Paraguay. Fotografii: Imago+capturi TV

Galerie foto (6 imagini)

Almiron i-a spus ceva lui Mert cu mâna la gură și a fost eliminat la Turcia - Paraguay. Fotografii: Imago+capturi TV Almiron i-a spus ceva lui Mert cu mâna la gură și a fost eliminat la Turcia - Paraguay Almiron i-a spus ceva lui Mert cu mâna la gură și a fost eliminat la Turcia - Paraguay Almiron i-a spus ceva lui Mert cu mâna la gură și a fost eliminat la Turcia - Paraguay Almiron i-a spus ceva lui Mert cu mâna la gură și a fost eliminat la Turcia - Paraguay
+6 Foto
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Regula a fost introdusă pentru a combate tentativele de ascundere a insultelor sau a remarcilor discriminatorii.

Măsura a venit după un caz din Liga Campionilor, în care Gianluca Prestianni, de la Benfica, a fost acuzat că i-ar fi adresat remarci discriminatorii lui Vinicius Junior în timp ce își acoperea gura.

Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X
Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X

Galerie foto (10 imagini)

Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X Benfica - Real Madrid, Vinicius abia înscrisese când a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X
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