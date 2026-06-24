Și-a acoperit gura și nu a luat roșu De ce Jude Bellingham nu a fost eliminat în Anglia - Ghana

Gestul făcut de Jude Bellingham (22 de ani) în Anglia - Ghana, 0-0, meci din Grupa L de la Campionatul Mondial, a stârnit discuții după fluierul final.

Mijlocașul lui Real Madrid a fost surprins în timp ce părea că își acoperă gura în timpul unei discuții cu Jordan Ayew (34 de ani).

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Gestul poate fi sancționat cu cartonaș roșu la acest turneu, dar numai în anumite condiții.

De ce Jude Bellingham nu a fost eliminat în Anglia - Ghana

IFAB, organismul care stabilește regulile fotbalului, a aprobat înaintea Cupei Mondiale o modificare prin care „orice jucător care își acoperă gura într-o situație conflictuală cu un adversar poate fi sancționat cu cartonaș roșu”.

Gestul în sine nu este suficient, trebuie să existe și o confruntare între fotbaliști.

În cazul lui Bellingham, imaginile publicate după meci îl arată vorbind cu Ayew, dar nu indică limpede că dialogul dintre cei doi ar fi fost unul tensionat.

Jude Bellingham și Jordan Ayew. Foto: Imago

Tocmai de aceea, faza nu a fost tratată la fel ca episodul în care a fost implicat Miguel Almiron, primul jucător eliminat la acest Mondial în baza noii reguli.

Almiron a primit cartonaș roșu în meciul Paraguay - Turcia, 1-0, după ce și-a acoperit gura în timpul unei confruntări cu Mert Muldur.

Regula a fost introdusă pentru a combate tentativele de ascundere a insultelor sau a remarcilor discriminatorii.

Măsura a venit după un caz din Liga Campionilor, în care Gianluca Prestianni, de la Benfica, a fost acuzat că i-ar fi adresat remarci discriminatorii lui Vinicius Junior în timp ce își acoperea gura.

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