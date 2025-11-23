Hamroun, înapoi în fotbalul din România Retras în 2024, fostul fotbalist de la FCSB a revenit asupra deciziei și va juca în Liga 3

Jugurtha Hamroun (36 de ani), fost jucător al celor de la FCSB sau Oțelul Galați, a semnat cu CSO Băicoi, formație ce evoluează în Seria 4 din Liga 3.

Atacantul algerian își anunțase retragerea în anul 2024, după aventura la JS Kabilia, formație din țara sa natală, dar acum a ales să se întoarcă la prima dragoste: fotbalul.

Jugurtha Hamroun a semnat cu CSO Băicoi

Formația din Liga 3 l-a prezentat pe Jugurtha Hamroun într-o postare pe rețelele de socializare, alături de o poză în care acesta era îmbrăcat în tricoul FCSB, formație pentru care a evoluat în perioada 2015 - 2017.

„CSO Băicoi a ajuns la un acord cu experimentatul jucător Jugurtha Hamroun , un fotbalist cunoscut pentru tehnica sa fină, creativitatea din joc și calitatea pe care o aduce în benzile terenului.

Hamroun evoluează pe postul de aripă stângă, fiind recunoscut pentru dribling, viteză și execuții spectaculoase.

De-a lungul carierei, Hamroun a avut evoluții remarcabile la mai multe cluburi importante. A activat 2 ani în Liga 1 la FCSB, perioadă în care s-a remarcat prin aport ofensiv constant și goluri decisive.

Ulterior, și-a continuat cariera la cel mai înalt nivel în fotbalul din Orientul Mijlociu, evoluând în Qatar la Al-Sadd, Qatar SC și Al-Khor SC, iar apoi în Turcia, la Samsunspor, unde a confirmat încă o dată calitățile sale de jucător ofensiv complet.

Cu experiență internațională vastă și un stil de joc spectaculos, Hamroun vine la CSO Băicoi pentru a aduce plus de valoare, maturitate în joc și un aport ofensiv considerabil în sezonul ce urmează.

Mult succes în tricoul alb-albastru, Jugurtha!” a anunțat CSO Băicoi pe Facebook.

Antrenat de un fost dinamovist

La CSO Băicoi, Jugurtha Hamroun va fi antrenat de Valentin Lazăr (36 de ani), fost jucător al celor de la Dinamo.

După primele 14 etape din Liga 3, clubul din județul Prahova este pe locul 5, cu 21 de puncte, în Seria 4.

De precizat că primele 4 clasate merg la barajul de promovare, în timp ce celelalte se vor bate pentru salvarea de la retrogradare.

