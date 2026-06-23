„Poate cineva știe mai bine decât mine” VIDEO Discursul cutremurător al lui Diogo Jota, cu doar 10 zile înainte să moară: soția lui a publicat acum imaginile +8 foto
Diogo Jota și Rute Cardoso, alături de copiii lor, acum un an. FOTO Instagram
Campionate

„Poate cineva știe mai bine decât mine” VIDEO Discursul cutremurător al lui Diogo Jota, cu doar 10 zile înainte să moară: soția lui a publicat acum imaginile

alt-text Publicat: 23.06.2026, ora 17:44
alt-text Actualizat: 23.06.2026, ora 17:57
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La acel moment, ei se îndreptau spre Anglia, unde Jota urma să ajungă la reunirea clubului său, Liverpool. Nu a putut zbura din cauza unei intervenții suferite în pauza competițională.

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VIDEO Imagini emoționante de la nunta lui Diogo Jota: „Nu știu unde ne va duce viitorul”

Cu doar 10 zile înainte de accident, Jota se căsătorise cu mama celor 3 copiii ai săi, Rute.

Acum, văduva fotbalistului a postat un video la aniversarea de un an de la nunta lor, cu o parte jurămintele și discursul lui Diogo.

Cei doi erau împreună din adolescență și au avut 2 băieți și o fetiță.

„Nu știu unde ne va duce viitorul, poate e cineva aici care știe mai bine decât mine. Dar adevărul este că nu știu și nici nu contează asta pentru mine, atât timp cât sunt alături de tine, Branquinha mea (n.r. un diminutiv de la „alb” ce poate fi tradus prin „Albița”)

Portugalia, omagiu pentru Jota la CM 2026

Jucătorii naționalei Portugaliei poartă o brățară specială la meciurile de la CM 2026, în semn de omagiu pentru fostul lor coleg.

În momentul când a anunțat lotul pentru CM 2026, selecționerul Roberto Martinez a explicat că Portugalia va avea „un om în plus”, 27+1, în memoria lui Diogo Jota.

Brățările, care au fost oferite de prim-ministrul Portugaliei Luis Montenegro, vor fi inscripționate cu numele tuturor jucătorilor, inclusiv cel al lui Diogo Jota.

Vitinha, mijlocașul lui PSG și al naționalei Portugaliei, a vorbit despre gestul pe care lusitanii îl fac la meciurile de la turneul final.

„În esență, povestea acestei brățări este că, atunci când ne-am întâlnit cu prim-ministrul, el ne-a oferit-o.

S-a avut grijă ca brățara să respecte toate condițiile necesare pentru a putea fi purtată pe teren. Conține numele tuturor jucătorilor, plus, în mod special, numele lui Diogo Jota.

Ne-a lăsat (n.r. Luis Montenegro) să alegem dacă vrem să o purtăm sau nu și în ce mod, pe parcursul zilei sau în timpul meciurilor. Am primit-o cu multă afecțiune și am ales să o purtăm”, a declarat Vitinha, conform reuters.com.

49 de selecții
a bifat Diogo Jota la naționala Portugaliei. A marcat 14 goluri și a oferit 12 pase decisive
Diogo Jota FOTO Imago
Diogo Jota FOTO Imago

Galerie foto (8 imagini)

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