Interes maxim la Bistrița! Partida cu FCSB, din Cupa României, este sold-out: „Am făcut toate demersurile”

Biletele pentru partida dintre Gloria Bistrița și FCSB, din prima etapă a fazei grupelor din Cupa României, au fost epuizate.

Gloria Bistrița - FCSB se joacă miercuri, de la 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Eugen Cosma, directorul bistrițenilor, a venit cu mai multe detalii despre modul în care se va desfășura partida pentru care a existat un interes foarte mare din partea suporterilor Gloriei.

Gloria Bistrița - FCSB. Partida din Cupa României este sold-out

Fanii gazdelor au epuizat deja biletele puse în vânzare de organizatori, iar galeria celor de la FCSB urmează să-și primească propriile bilete.

„E un meci important pentru Gloria Bistrița și pentru comunitatea de aici. Am făcut toate demersurile necesare și ne-am îngrijit în așa fel încât meciul să se desfășoare în cele mai bune condiții.

Vrem să arătăm un fotbal curat, ambițios, organizat. Comunitatea de aici merită asemenea evenimente. Este un public fidelizat atât fotbalului, cât și handbalului.

Este un interes enorm, enorm de mare, dar în limita disponibilității. Am vândut 6.000 de bilete, este sold-out. Stadionul are o capacitate de 7.200 de locuri, dar 10 ani nu a fost fotbal pe această arenă și au trebuit îndeplinite anumite condiții. 10% din capacitate a fost lăsată liberă pentru siguranță.

Totodată, am rezervat pentru galeria FCSB-ului un număr de bilete pe care le vor ridica mâine”, a spus Eugen Cosma, potrivit digisport.ro.

Gloria Bistrița nu are parte de cel mai bun start de sezon în Liga 2, fiind pe locul 16, cu 10 puncte adunate după primele 11 etape.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport