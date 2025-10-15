LPF caută soluții Metaloglobus și Unirea Slobozia ar putea fi mutate de pe arena din Clinceni » Care sunt variantele

Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, a explicat că se poartă discuții pentru ca meciurile din Superliga să nu mai aibă loc pe terenul din Clinceni.

În prezent, la Clinceni joacă Metaloglobus și Unirea Slobozia.

În meciul Dinamo - Unirea Slobozia, câștigat de „câini” cu 1-0, condițiile de joc au fost aproape imposibile, cu bălți pe alocuri, din cauza ploilor torențiale.

LPF caută soluții pentru mutarea meciurilor de pe stadionul din Clinceni

Oficialii LPF caută o soluție pentru a muta meciurile de pe stadionul din Clinceni, cel puțin pe durata acestei perioade a anului, când ploile sunt frecvente.

O variantă propusă ar fi ca Metaloglobus să joace pe stadionul „Arcul de Triumf”, iar Unirea Slobozia să revină pe stadionul „1 Mai”, care ar urma să fie gata până la sfârșitul anului, conform spuselor președintelui clubului din Ialomița.

„E vorba despre o comisie comună LPF - FRF. Într-adevăr, se caută soluții pentru a se identifica alte stadioane unde să joace echipele care evoluează acum la Clinceni. Cam asta este situația. Până acum nu a intervenit nicio schimbare pentru meciul dintre Metaloglobus și FCSB.

Căutăm soluții pentru alte stadioane, dar să vedem dacă putem să și găsim. Nici nu putem muta mai multe meciuri pe alte stadioane, riscăm să stricăm gazonul și acolo.

Va trebui făcută o corelație foarte bună cu programul, să nu joace echipele unele după celelalte. Ne gândim la Arcul de Triumf, dar nu vrem să stricăm lucrurile acolo.

Suntem în discuții avansate”, a declarat Justin Ștefan, conform digisport.ro.

Recent, conducerea Complexului Sportiv „Arcul de Triumf” a venit cu o propunere inedită pentru FRF și cluburi: au decis să pună la dispoziție stadionul în mod gratuit.

Imagini de la meciul Unirea Slobozia - Dinamo 0-1

Până la o decizie finală, meciul Metaloglobus – FCSB, programat sâmbătă, 18 octombrie, de la ora 20:30, se va disputa în continuare pe arena din Ilfov.

