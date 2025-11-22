Alex Maxim, gol în Turcia FOTO. Căpitanul lui Gaziantep a marcat într-o victorie mare a echipei sale

Kayserispor - Gaziantep 0-3. Alexandru Maxim (35 de ani) , mijlocașul român al oaspeților, a deschis scorul în minutul 39 al partidei.

, mijlocașul român al oaspeților, a deschis scorul în minutul 39 al partidei. Mohamed Bayo, cu o „dublă” a marcat celelalte goluri ale lui Gaziantep.

Drissa Camara a fost busculat în careu de către un adversar, iar centralul partidei a arătat punctul cu var.

Alexandru Maxim, un nou gol pentru Gaziantep

Căpitan la Gaziantep și în această partidă, Alexandru Maxim și-a asumat execuția și nu a dat greș.

Mijlocașul a transformat fără emoții lovitura de pedeapsă. Românul a șutat la firul ierbii, în stânga portarului advers, care plecase deja în colțul opus.

Pentru Maxim a fost prima reușită în ultimele 5 partide. Ultima dată când fotbalistul marcase se întâmpla pe 5 octombrie, la o victorie cu 2-0 pe terenul celor de la Karagumruk.

3 goluri a marcat Maxim în acest sezon pentru Gaziantep

Maxim nu a terminat meciul cu Kayserispor pe teren. A fost schimbat în minutul 69, cu Badou Ndiaye.

Deian Sorescu a fost și el aruncat în luptă în locul lui Luis Perez, cu 15 minute înainte de finalul jocului.

Nota primită de Maxim

Maxim a primit a treia cea mai mare notă, după prestația sa.

7,7 a fost nota primită de Maxim, potrivit sofascore.com. A fost depășit doar de Mohamed Bayo (8.9) și Drissa Camara (8.1)

În acest moment, Gaziantep ocupă locul 6, cu 22 de puncte, după 13 etape.

