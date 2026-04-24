Zeljko Kopic. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Publicat: 24.04.2026, ora 00:08
Actualizat: 24.04.2026, ora 00:31
  • Dinamo - U Craiova 1-1 (1-4 d. pen.) Zeljko Kopic (48 de ani) a tras primele concluzii după ce echipa sa a ratat primul trofeu al sezonului, care se afla printre obiectivele stabilite.

„Câinii” au ratat finala Cupei României, trofeul mai accesibil, în timp ce în Liga 1 sunt departe de titlu, fiind la 8 puncte distanță de prima poziție, cu 5 etape înainte de final.

Zeljko Kopic, după eliminarea dramatică din Cupă: „E greu pentru noi toți când pierdem așa”

„Am luptat 120 de minute, la final am pierdut meciul la loviturile de departajare și, știți cum e, fiecare are propriile sentimente acum.

Despre joc, în prima repriză am făcut două schimbări devreme din cauza accidentărilor și asta ne-a afectat modul în care jucăm, în care presăm. Mărginean a fost un jucător foarte important la mijloc pentru a câștiga niște dueluri, pentru a susține presingul.

La pauză am făcut a treia schimbare pentru că am schimbat sistemul, ca să blocăm adversarii cu aceste mingi în diagonală, pentru că ei jucau printre linii.

În a doua repriză am fost buni, am făcut încă două schimbări pentru că Pușcaș s-a forțat mult. Apoi, în minutul 73, Craiova a făcut schimbările și a avut, în ultimele 15 minute plus prelungiri, multă prospețime, s-a văzut o energie bună din partea lor.

Am încercat să avem un echilibru cu Cristi Mihai la mijloc, dar în ultimele minute au forțat mult, au trimis aceste centrări acolo și dintr-una ele am primit golul, asta e tot”, a declarat Kopic, la Digi Sport.

Întrebat despre momentul de la finalul meciului, când a rămas împietrit pe bancă, Kopic a răspuns:

„În primul rând, te gândești la echipă, la club și la suporterii minunați, pentru că energia și sprijinul pe care le-am avut pe parcursul tuturor celor 120 de minute au fost uimitoare.

Apoi, știi că atunci când ai avantaj cu două minute înainte de final și apoi pierzi, este greu. Pentru mine și pentru noi toți”.

