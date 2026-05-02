Dan Șucu, patronul Rapidului, ar urma să-l demită pe Mircea Mereuță, actualul director executiv al clubului.

Formația din Giulești traversează una dintre cele mai slabe perioade ale sale.

Echipa antrenată de Costel Gâlcă are 4 înfrângeri în ultimele 5 meciuri din play-off și este la un pas să rateze și în acest cupele europene.

Mircea Mereuță ar urma să fie și el demis de la Rapid

Tensiunile din jurul echipei și atmosfera încinsă din vestiar l-ar fi făcut pe Dan Șucu să ia o nouă decizie radicală, după despărțirea de Daniel Carciug, cel care a fost responsabil de relația cu sponsorii și organizarea de evenimente la Rapid.

Mircea Mereuță, director executiv al clubului din iunie 2025, urmează să fie și el demis. Deja s-ar fi găsit un înlocuitor care nu provine din lumea fotbalului, scrie gsp.ro.

Mircea Mereuță/ Foto: fcrapid.ro

Înainte să lucreze pentru giuleșteni, Mereuţă a lucrat în domeniul pariurilor și jocurilor de noroc.

A venit la Rapid în decembrie 2022 ca director de vânzări.

În acest sezon, giuleștenii l-au pierdut și pe Daniel Sandu, fostul șef al departamentului de scouting.

Mauro Pederzoli, actualul director sportiv al clubului, va pleca și el la finalul stagiunii, iar locul său va fi luat de Marius Bilașco.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 6 42 2 U Cluj 6 39 3 CFR Cluj 6 37* 4 Dinamo 6 34 5 Rapid 6 32 6 FC Argeș 6 30

*beneficiază de rotunjire

