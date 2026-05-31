Furia lui De Bruyne Starul belgian a răbufnit la adresa lui Antonio Conte: „Mi-a fost greu,  mă bucur că pleacă"
Furia lui De Bruyne Starul belgian a răbufnit la adresa lui Antonio Conte: „Mi-a fost greu, mă bucur că pleacă”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 31.05.2026, ora 13:28
alt-text Actualizat: 31.05.2026, ora 13:28
  • Kevin De Bruyne (34 de ani) și-a exprimat nemulțumirea la finalul primului său sezon petrecut la Napoli, în special față de relația pe care a avut-o cu Antonio Conte (56 de ani), fostul antrenor al echipei.
Antonio Conte s-a despărțit de Napoli la finalul acestei stagiuni, după doi ani petrecuți pe banca echipei, timp în care a cucerit un campionat și o Supercupă.

Kevin De Bruyne îl atacă pe Antonio Conte: „Cred că nu ar fi trebuit să rămână”

La capătul unui sezon fără mari realizări pentru Napoli, Kevin De Bruyne, mijlocașul echipei, a răbufnit la adresa fostului său tehnician.

Starul belgian s-a declarat nemulțumit de stilul de joc pe care l-a implementat Conte la echipă.

Mă bucur că pleacă? Da, cred că nu trebuia să rămână. În acest an am înțeles cât de important este pentru mine stilul de joc practicat de o echipă.

Fotbalul trebuie să fie și plăcut, iar acest aspect mi-a lipsit într-o anumită măsură.

Anul trecut ni s-au făcut anumite promisiuni legate de stilul de joc, dar acestea nu au fost respectate, iar acest lucru este cu adevărat regretabil”, a spus în primă parte De Bruyne, citat de gazzetta.it.

21 de meciuri
a jucat Kevin De Bruyne sub comanda lui Antonio Conte, în acest sezon. A marcat 5 goluri și a oferit 4 pase decisive

În continuare, fostul jucător de la Manchester City s-a plâns de tactica lui Conte, care nu l-a folosit niciodată pe pe poziția lui clasică.

„La începutul sezonului și apoi după revenirea mea în urma accidentării eram la un nivel bun. Evident, mi-a fost greu deoarece antrenorul are o viziune asupra fotbalului foarte diferită de a mea. Pe parcursul întregului sezon nu am jucat niciodată cu adevărat pe poziția mea.

Am practicat un fotbal foarte defensiv, cu echipa așezată foarte jos în teren. Ca să vă faceți o idee, golgheterul nostru a marcat doar 10 goluri, așa că cifrele vorbesc de la sine...”, a mai adăugat Kevin De Bruyne.

În acest sezon, Napoli a încheiat pe locul 2 în Serie A, cu 76 de puncte, la nouă în spatele campioanei Inter, formație antrenată de Cristi Chivu (45 de ani).

8 milioane de euro
este cota de piață a lui Kevin De Bruyne, conform Transfermarkt

În locul lui Antonio Conte la Napoli ar urma să vină Massimiliano Allegri, cel care a fost dat afară de AC Milan, după ce rossonerii au ratat rușinos calificarea în Liga Campionilor.

Opinii
