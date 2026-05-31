Furia lui De Bruyne Starul belgian a răbufnit la adresa lui Antonio Conte: „Mi-a fost greu,  mă bucur că pleacă”

Kevin De Bruyne (34 de ani) și-a exprimat nemulțumirea la finalul primului său sezon petrecut la Napoli, în special față de relația pe care a avut-o cu Antonio Conte (56 de ani), fostul antrenor al echipei.

Antonio Conte s-a despărțit de Napoli la finalul acestei stagiuni, după doi ani petrecuți pe banca echipei, timp în care a cucerit un campionat și o Supercupă.

Kevin De Bruyne îl atacă pe Antonio Conte: „Cred că nu ar fi trebuit să rămână”

La capătul unui sezon fără mari realizări pentru Napoli, Kevin De Bruyne, mijlocașul echipei, a răbufnit la adresa fostului său tehnician.

Starul belgian s-a declarat nemulțumit de stilul de joc pe care l-a implementat Conte la echipă.

„ Mă bucur că pleacă? Da, cred că nu trebuia să rămână. În acest an am înțeles cât de important este pentru mine stilul de joc practicat de o echipă.

Fotbalul trebuie să fie și plăcut, iar acest aspect mi-a lipsit într-o anumită măsură.

Anul trecut ni s-au făcut anumite promisiuni legate de stilul de joc, dar acestea nu au fost respectate, iar acest lucru este cu adevărat regretabil”, a spus în primă parte De Bruyne, citat de gazzetta.it.

21 de meciuri a jucat Kevin De Bruyne sub comanda lui Antonio Conte, în acest sezon. A marcat 5 goluri și a oferit 4 pase decisive

În continuare, fostul jucător de la Manchester City s-a plâns de tactica lui Conte, care nu l-a folosit niciodată pe pe poziția lui clasică.

„La începutul sezonului și apoi după revenirea mea în urma accidentării eram la un nivel bun. Evident, mi-a fost greu deoarece antrenorul are o viziune asupra fotbalului foarte diferită de a mea. Pe parcursul întregului sezon nu am jucat niciodată cu adevărat pe poziția mea.

Am practicat un fotbal foarte defensiv, cu echipa așezată foarte jos în teren. Ca să vă faceți o idee, golgheterul nostru a marcat doar 10 goluri, așa că cifrele vorbesc de la sine...”, a mai adăugat Kevin De Bruyne.

În acest sezon, Napoli a încheiat pe locul 2 în Serie A, cu 76 de puncte, la nouă în spatele campioanei Inter, formație antrenată de Cristi Chivu (45 de ani).

8 milioane de euro este cota de piață a lui Kevin De Bruyne, conform Transfermarkt

În locul lui Antonio Conte la Napoli ar urma să vină Massimiliano Allegri, cel care a fost dat afară de AC Milan, după ce rossonerii au ratat rușinos calificarea în Liga Campionilor.

