„E un fel de Șut" Mihai Stoica a vorbit despre jucătorii doriți de FCSB: „Nu știu ce vrea, poate să meargă și în altă parte"

Publicat: 31.05.2026, ora 13:33
Actualizat: 31.05.2026, ora 13:37
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre jucătorii doriți de roș-albaștrii în această vară.
FCSB a reușit să-și salveze dramatic sezonul și să se califice în preliminariile Conference League, iar Gigi Becali pregătește întăriri la echipă.

Mihai Stoica: „E un fel de Adrian Șut”

Mihai Stoica a precizat că roș-albaștrii sunt foarte aproape de a bate palma cu un fundaș dreapta și a confirmat negocierile pentru Stefan Pirgic (23 de ani).

„Vrem să aducem exact ce discutasem, un fundaș dreapta. Suntem aproape închiși pe acel post.

E adevărată informația legată de Stefan Pirgic. Mie mi s-a spus că e aproape rezolvată, dar nu cred că e chiar așa. Îmi place foarte mult. E jucător bun. El junioratul l-a făcut atacant și chiar extremă.

Ca profil este un număr opt, dar antrenorul său l-a făcut șesar. E un fel de Adrian Șut. Mi-ar plăcea să putem să îl aducem”, a declarat Mihai Stoica, citat de fanatik.ro.

a adunat Stefan Pirgic la Zeleznicar Pancevo în acest sezon, fiind titular incontestabil. A bifat 4 goluri și 3 pase decisive

Mihai Stoica: „Să vedem ce se întâmplă și cu Florinel Coman”

Mihai Stoica a vorbit și despre situația lui Florinel Coman, cel care a intrat în ultimul an de contract cu Al-Gharafa și ar putea reveni la FCSB.

Așteptăm să vedem ce se întâmplă cu Florinel Coman. El mai are un an de contract. Dacă vrea să se întoarcă în țară, îl primim cu brațele deschise.

El nu a jucat acolo. Nu știu ce vrea. Are un agent care poate să îi găsească soluții. Acum doi ani putea să revină la noi și a ajuns la Cagliari. Nu e neapărat să plece din Qatar și să vină la noi. Nu se face automat mutarea.

Poate să meargă și în altă parte. L-am primi cu mare bucurie. Încercăm să aducem și un jucător de bandă în partea dreaptă. Avem nevoie neapărat. Și de un vârf”, a concluzionat Mihai Stoica.

233 de meciuri
a jucat Florinel Coman pentru FCSB în perioada 2017 - 2024: a marcat 63 de goluri a oferit 62 de pase decisive

