Kolstad - Dinamo 31-28 „Dulăii” au pierdut din nou în Liga Campionilor EHF și au ajuns la trei eșecuri consecutive în toate competițiile » Reacțiile fanilor

Kolstad - Dinamo 31-28. Un nou eșec pentru „alb-roșii” în Liga Campionilor.

Înfrângerea de miercuri seară a adus mai multe reacții negative din partea fanilor echipei lui Paulo Pereira.

Cu un nou tehnician după plecarea lui David Davis, Dinamo pare departe de forma sezonului trecut și, mai ales, de cea din „era” Xavi Pascual.

Kolstad - Dinamo 31-28 . „Dulăii” au ajuns la trei înfrângeri consecutive

După eșecul din prima etapă a EHF Champions League, 30-33 cu Sporting, „alb-roșiii” antrenați de Pereira nu au reușit să se impună nici în fața norvegienilor de la Kolstad.

La pauza partidei, Dinamo era condusă la 7 goluri diferență. „Dulăii” au mai recuperat din deficit în partea secundă, însă nu a fost suficient pentru un rezultat pozitiv.

Între cele două partide europene, Dinamo a pierdut și în campionat, 31-32 cu HC Buzău, eșec surprinzător ținând cont că echipa a pierdut doar două meciuri în sezonul precedent, însă ambele după ce a devenit matematic campioană.

Reacțiile suporterilor lui Dinamo după eșecul cu Kolstad

„Pierdem în această seară în Norvegia. Mulțumim suporterilor noștri devotați, care au venit să ne susțină în duelul cu Kolstad” , a fost postarea de final de meci a „dulăilor”, pe pagina oficială. Comentariile fanilor n-au întârziat să apară:

„Din păcate, plecarea lui Pascual a însemnat declinul lui Dinamo. O echipă așa slabă n-am avut de mulți ani. Jucătorii zici că sunt la antrenamente. Zero voință, ambiție și determinare.”

„De nerecunoscut această echipă. O umbră a echipei din sezoanele trecute. Jucătorii par mereu obosiți, fără chef și fără puțină determinare.”

„Pe zi ce trece pierdem tot ce am clădit... Ne-am chinuit atât de mult sa ajungem an de an în grupele celei mai puternice competiții și acum tratăm superficial fiecare meci.”

„Ce poate sa facă antrenorul dacă jucătorii nu au acea determinare și concentrare pentru echipă? Dacă era Pascual, îi mânca de vii, nu mișcă unul în front.

VIDEO. Marius Avram, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”, despre cea mai mare gafă din carieră: „ Ce-o fi fost în capul meu?!”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport