Kolstad - Dinamo 31-28 „Dulăii” au pierdut din nou în Liga Campionilor EHF și au ajuns la trei eșecuri consecutive în toate competițiile » Reacțiile fanilor
Paulo Pereira foto: Sport Pictures
Handbal

Kolstad - Dinamo 31-28 „Dulăii” au pierdut din nou în Liga Campionilor EHF și au ajuns la trei eșecuri consecutive în toate competițiile » Reacțiile fanilor

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 17.09.2025, ora 23:33
alt-text Actualizat: 18.09.2025, ora 00:02
  • Kolstad - Dinamo 31-28. Un nou eșec pentru „alb-roșii” în Liga Campionilor.
  • Înfrângerea de miercuri seară a adus mai multe reacții negative din partea fanilor echipei lui Paulo Pereira.

Cu un nou tehnician după plecarea lui David Davis, Dinamo pare departe de forma sezonului trecut și, mai ales, de cea din „era” Xavi Pascual.

Craiova ține pasul cu CFR Cluj Oltenii au transferat un tânăr brazilian de perspectivă. Cine a făcut anunțul
Citește și
Craiova ține pasul cu CFR Cluj Oltenii au transferat un tânăr brazilian de perspectivă. Cine a făcut anunțul
Citește mai mult
Craiova ține pasul cu CFR Cluj Oltenii au transferat un tânăr brazilian de perspectivă. Cine a făcut anunțul

Kolstad - Dinamo 31-28. „Dulăii” au ajuns la trei înfrângeri consecutive

După eșecul din prima etapă a EHF Champions League, 30-33 cu Sporting, „alb-roșiii” antrenați de Pereira nu au reușit să se impună nici în fața norvegienilor de la Kolstad.

La pauza partidei, Dinamo era condusă la 7 goluri diferență. „Dulăii” au mai recuperat din deficit în partea secundă, însă nu a fost suficient pentru un rezultat pozitiv.

Între cele două partide europene, Dinamo a pierdut și în campionat, 31-32 cu HC Buzău, eșec surprinzător ținând cont că echipa a pierdut doar două meciuri în sezonul precedent, însă ambele după ce a devenit matematic campioană.

Reacțiile suporterilor lui Dinamo după eșecul cu Kolstad

„Pierdem în această seară în Norvegia. Mulțumim suporterilor noștri devotați, care au venit să ne susțină în duelul cu Kolstad”, a fost postarea de final de meci a „dulăilor”, pe pagina oficială. Comentariile fanilor n-au întârziat să apară:

  • „Din păcate, plecarea lui Pascual a însemnat declinul lui Dinamo. O echipă așa slabă n-am avut de mulți ani. Jucătorii zici că sunt la antrenamente. Zero voință, ambiție și determinare.”
  • „De nerecunoscut această echipă. O umbră a echipei din sezoanele trecute. Jucătorii par mereu obosiți, fără chef și fără puțină determinare.”
  • „Pe zi ce trece pierdem tot ce am clădit... Ne-am chinuit atât de mult sa ajungem an de an în grupele celei mai puternice competiții și acum tratăm superficial fiecare meci.”
  • „Ce poate sa facă antrenorul dacă jucătorii nu au acea determinare și concentrare pentru echipă? Dacă era Pascual, îi mânca de vii, nu mișcă unul în front.

VIDEO. Marius Avram, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”, despre cea mai mare gafă din carieră: „Ce-o fi fost în capul meu?!”

Citește și

FCSB, dată în judecată Fostul jucător al campioanei României acuză clubul » Câți bani solicită
Diverse
21:55
FCSB, dată în judecată Fostul jucător al campioanei României acuză clubul » Câți bani solicită
Citește mai mult
FCSB, dată în judecată Fostul jucător al campioanei României acuză clubul » Câți bani solicită
Eșec drastic Răzvan Lucescu admite: „Este o rușine”. Reacțiile presei locale: „Prăbușire imprevizibilă. Consecință  a rotației lui Răzvan”
Stranieri
21:51
Eșec drastic Răzvan Lucescu admite: „Este o rușine”. Reacțiile presei locale: „Prăbușire imprevizibilă. Consecință a rotației lui Răzvan”
Citește mai mult
Eșec drastic Răzvan Lucescu admite: „Este o rușine”. Reacțiile presei locale: „Prăbușire imprevizibilă. Consecință  a rotației lui Răzvan”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Decizie drastică luată de generalul Sîrskîi, confruntat cu avansul rușilor pe front. Doi comandanți de la vârful Armatei Ucrainei, concediați
Decizie drastică luată de generalul Sîrskîi, confruntat cu avansul rușilor pe front. Doi comandanți de la vârful Armatei Ucrainei, concediați
Decizie drastică luată de generalul Sîrskîi, confruntat cu avansul rușilor pe front. Doi comandanți de la vârful Armatei Ucrainei, concediați
dinamo bucuresti Handbal Masculin ESEC EHF Champions League kolstad
Știrile zilei din sport
Victorie uriașă la debut! Cristi Chivu și-a &icirc;nvins fosta echipă, la primul meci &icirc;n Liga Campionilor + Ce a făcut Vlad Dragomir
Liga Campionilor
17.09
Victorie uriașă la debut! Cristi Chivu și-a învins fosta echipă, la primul meci în Liga Campionilor + Ce a făcut Vlad Dragomir
Citește mai mult
Victorie uriașă la debut! Cristi Chivu și-a &icirc;nvins fosta echipă, la primul meci &icirc;n Liga Campionilor + Ce a făcut Vlad Dragomir
Csikszereda și-a aflat pedeapsa Ce hotărâre a luat Comisia de Disciplină a FRF după ce clubul a promovat Ținutul Secuiesc
Superliga
17.09
Csikszereda și-a aflat pedeapsa Ce hotărâre a luat Comisia de Disciplină a FRF după ce clubul a promovat Ținutul Secuiesc
Citește mai mult
Csikszereda și-a aflat pedeapsa Ce hotărâre a luat Comisia de Disciplină a FRF după ce clubul a promovat Ținutul Secuiesc
O jucătoare de tenis, implicată Femeia a cărei mașină a fost lovită de fiului lui Ilie Dumitrescu a reprezentat România la Billie Jean King Cup. În ce stare se află
Diverse
17.09
O jucătoare de tenis, implicată Femeia a cărei mașină a fost lovită de fiului lui Ilie Dumitrescu a reprezentat România la Billie Jean King Cup. În ce stare se află
Citește mai mult
O jucătoare de tenis, implicată Femeia a cărei mașină a fost lovită de fiului lui Ilie Dumitrescu a reprezentat România la Billie Jean King Cup. În ce stare se află
Stadion rămas fără constructor O firmă acceptată de CNI a intrat în faliment: ce urmează pentru arena echipei de tradiție din România
Liga 2
17.09
Stadion rămas fără constructor O firmă acceptată de CNI a intrat în faliment: ce urmează pentru arena echipei de tradiție din România
Citește mai mult
Stadion rămas fără constructor O firmă acceptată de CNI a intrat în faliment: ce urmează pentru arena echipei de tradiție din România
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:31
„Acesta este Inter!” Cristi Chivu nu s-a ferit după ce și-a învins fosta echipă: „Excepționali!” » Pe cine a remarcat în mod special
„Acesta este Inter!” Cristi Chivu nu s-a ferit după ce și-a învins fosta echipă: „Excepționali!” » Pe cine a remarcat în mod special
10:12
Fiul lui Ilie Dumitrescu, arestat! INML a confirmat: Toto a consumat cocaină. Va sta 30 de zile după gratii » Riscă o pedeapsă mare
Fiul lui Ilie Dumitrescu, arestat! INML a confirmat: Toto a consumat cocaină. Va sta 30 de zile după gratii » Riscă o pedeapsă mare
10:21
Au coborât din avion în lenjerie intimă! FOTO. Jucătorii lui AS Monaco au rămas fără aer condiționat și s-au dezbrăcat la bustul gol
Au coborât din avion în lenjerie intimă! FOTO. Jucătorii lui AS Monaco au rămas fără aer condiționat și  s-au dezbrăcat la bustul gol
09:00
Directorul FBI, gafă în Senat! Conservatorul Kash Patel a purtat însemnul lui Liverpool la audiere, un club care e contra politicii lui Trump
Directorul FBI, gafă în Senat! Conservatorul Kash Patel a purtat însemnul lui Liverpool la audiere, un club care e  contra politicii lui Trump
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Top stiri din sport
Dezastru pentru Blănuță! VIDEO+FOTO: Luat deja în vizor de fanii lui Dinamo Kiev, atacantul român și-a dat autogol în ultimul meci al echipei
Stranieri
17.09
Dezastru pentru Blănuță! VIDEO+FOTO: Luat deja în vizor de fanii lui Dinamo Kiev, atacantul român și-a dat autogol în ultimul meci al echipei
Citește mai mult
Dezastru pentru Blănuță! VIDEO+FOTO: Luat deja în vizor de fanii lui Dinamo Kiev, atacantul român și-a dat autogol în ultimul meci al echipei
În stare gravă  Fostul fotbalist și antrenor Florin Marin are probleme mari de sănătate. Medicii sunt rezervați
Diverse
17.09
În stare gravă Fostul fotbalist și antrenor Florin Marin are probleme mari de sănătate. Medicii sunt rezervați
Citește mai mult
În stare gravă  Fostul fotbalist și antrenor Florin Marin are probleme mari de sănătate. Medicii sunt rezervați
Dezvăluirile Simonei Halep Decizia care a fost cel mai greu de luat: „Am plecat de acasă și mi-am lăsat familia în urmă”
Tenis
17.09
Dezvăluirile Simonei Halep Decizia care a fost cel mai greu de luat: „Am plecat de acasă și mi-am lăsat familia în urmă”
Citește mai mult
Dezvăluirile Simonei Halep Decizia care a fost cel mai greu de luat: „Am plecat de acasă și mi-am lăsat familia în urmă”
„Cel mai nebunesc lucru” Taylor Townsend, reacție după ce a criticat mâncarea de la Billie Jean King Cup: „Aceşti oameni ucid broaşte-taur”
Tenis
17.09
„Cel mai nebunesc lucru” Taylor Townsend, reacție după ce a criticat mâncarea de la Billie Jean King Cup: „Aceşti oameni ucid broaşte-taur”
Citește mai mult
„Cel mai nebunesc lucru” Taylor Townsend, reacție după ce a criticat mâncarea de la Billie Jean King Cup: „Aceşti oameni ucid broaşte-taur”

Echipe/Competiții

fcsb 38 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 19 rapid 11 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 12 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
18.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share