Încă un gol de generic în Liga 2 FOTO. Execuția lui Doumtsios, decisivă în Chindia - Corvinul » Mingea a intrat în poartă după ce a lovit două bare

- CHINDIA - CORVINUL 1-0. Konstantinos Doumtsios (28 de ani) a marcat un gol spectaculos în meciul din etapa #9 a play-off-ului din Liga 2.
- Atacantul formației dâmbovițene a înscris în minutul 70, după o execuție cu o traiectorie neobișnuită.
Faza a pornit de la Daniel Florea, care i-a trimis o pasă bună lui Doumtsios, la marginea careului, în minutul 70.
Chindia - Corvinul 1-0. Doumtsios a înscris cu o execuție spectaculoasă
Jucătorul Chindiei a părut inițial că va continua acțiunea cu o pasă în bandă, dar a ales să fenteze, s-a întors către poartă și a șutat cu efect.
Mingea a trecut peste portarul Corvinului, Fabio Sorin Blaga, a lovit bara transversală, a căzut aproape vertical și a intrat în poartă după ce a lovit și bara din stânga.
Execuția lui Doumtsios vine la doar două zile după un alt gol rar văzut în fotbalul românesc.
În Steaua - Sepsi, scor 0-2, Alin Techereș a marcat pentru covăsneni cu o „rabona” în minutul 39.
Corvinul a obținut deja promovarea matematică în Superliga după victoria cu FC Voluntari, scor 2-0, din etapa precedentă a play-off-ului.
De cealaltă parte, Chindia a obținut prima victorie în play-off, după ce pierduse primele 8 partide.
Clasamentul în play-off-ul Ligii 2
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Corvinul
|9
|68
|2. Sepsi
|8
|63
|3. Voluntari
|8
|58
|4. Steaua
|8
|48
|5. FC Bihor
|8
|48
|6. Chindia Târgoviște
|9
|42