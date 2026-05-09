Încă un gol de generic în Liga 2 FOTO. Execuția lui Doumtsios, decisivă în Chindia - Corvinul » Mingea a intrat în poartă după ce a lovit două bare

CHINDIA - CORVINUL 1-0. Konstantinos Doumtsios (28 de ani) a marcat un gol spectaculos în meciul din etapa #9 a play-off-ului din Liga 2.

Atacantul formației dâmbovițene a înscris în minutul 70, după o execuție cu o traiectorie neobișnuită.

Faza a pornit de la Daniel Florea, care i-a trimis o pasă bună lui Doumtsios, la marginea careului, în minutul 70.

Chindia - Corvinul 1-0 . Doumtsios a înscris cu o execuție spectaculoasă

Jucătorul Chindiei a părut inițial că va continua acțiunea cu o pasă în bandă, dar a ales să fenteze, s-a întors către poartă și a șutat cu efect.

Mingea a trecut peste portarul Corvinului, Fabio Sorin Blaga, a lovit bara transversală, a căzut aproape vertical și a intrat în poartă după ce a lovit și bara din stânga.

Execuția lui Doumtsios vine la doar două zile după un alt gol rar văzut în fotbalul românesc.

În Steaua - Sepsi, scor 0-2, Alin Techereș a marcat pentru covăsneni cu o „rabona” în minutul 39.

Corvinul a obținut deja promovarea matematică în Superliga după victoria cu FC Voluntari, scor 2-0, din etapa precedentă a play-off-ului.

De cealaltă parte, Chindia a obținut prima victorie în play-off, după ce pierduse primele 8 partide.

Clasamentul în play-off -ul Ligii 2

Echipă Meciuri Puncte 1. Corvinul 9 68 2. Sepsi 8 63 3. Voluntari 8 58 4. Steaua 8 48 5. FC Bihor 8 48 6. Chindia Târgoviște 9 42

